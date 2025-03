Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a17a7a00-0384-455d-a697-7dd25ddc31d5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók hanggá alakították át a fény által tárolt információt, ezzel pedig rekordhosszú ideig sikerült tárolni azt. A jövőben tovább növelnék ezt az időtartamot.","shortLead":"Kínai kutatók hanggá alakították át a fény által tárolt információt, ezzel pedig rekordhosszú ideig sikerült tárolni...","id":"20250307_kvantumszamitogep-feny-tarolasa-rekord-informacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a17a7a00-0384-455d-a697-7dd25ddc31d5.jpg","index":0,"item":"591c3cf2-2edc-4636-a7e3-57037905f48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_kvantumszamitogep-feny-tarolasa-rekord-informacio","timestamp":"2025. március. 07. 12:03","title":"Új rekord született: 67 percig tárolták a fényt kínai kutatók, jöhetnek a jobb kvantumszámítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcbdf00-08a3-4b4d-b9dd-a9a4f1f5412c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány önkéntes árcsökkentésre próbálja rávenni a kereskedőket.","shortLead":"A kormány önkéntes árcsökkentésre próbálja rávenni a kereskedőket.","id":"20250305_aruhazlancok-arcsokkentes-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fcbdf00-08a3-4b4d-b9dd-a9a4f1f5412c.jpg","index":0,"item":"175a0ec2-f5df-4d4b-9749-716690106b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_aruhazlancok-arcsokkentes-nagy-marton","timestamp":"2025. március. 05. 21:20","title":"Miután selyemzsinórt kaptak Nagy Mártontól, árcsökkentésről számoltak be az áruházláncok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e668e3ed-c595-4557-a9a1-33a001faf8be","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Srí Lanka-i rendőrség csütörtökön nyilvános felhívást tett közzé szökevény főnökük felkutatására, aki akkor tűnt el, amikor az egyik tiszt halála után bírósági végzéssel elrendelték a letartóztatását.","shortLead":"A Srí Lanka-i rendőrség csütörtökön nyilvános felhívást tett közzé szökevény főnökük felkutatására, aki akkor tűnt el...","id":"20250306_sri-lanka-rendorkapitany-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e668e3ed-c595-4557-a9a1-33a001faf8be.jpg","index":0,"item":"00862980-01c9-40e7-9d72-9aa9affcf6e6","keywords":null,"link":"/elet/20250306_sri-lanka-rendorkapitany-korozes","timestamp":"2025. március. 06. 17:11","title":"A Srí Lanka-i rendőrség a saját menekülő kapitányát körözi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209423fc-96f4-459f-9b32-36cdbcb8a9db","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az utcaképet évtizedek óta meghatározó, remek ár-érték arányú modellt kivonja kínálatából a Ford.","shortLead":"Az utcaképet évtizedek óta meghatározó, remek ár-érték arányú modellt kivonja kínálatából a Ford.","id":"20250306_hamarosan-leall-a-Ford-Focus-gyartasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/209423fc-96f4-459f-9b32-36cdbcb8a9db.jpg","index":0,"item":"fb3d81c3-bee4-4afa-a2c7-f7e29e5778d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_hamarosan-leall-a-Ford-Focus-gyartasa","timestamp":"2025. március. 06. 15:45","title":"Újabb nagy klasszikus tűnik el: hamarosan leáll a Ford Focus gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caroline Darian olyan alsóneműs felvételeket látott viszont az apja laptopján, amelyeken először fel sem ismerte saját magát. ","shortLead":"Caroline Darian olyan alsóneműs felvételeket látott viszont az apja laptopján, amelyeken először fel sem ismerte saját...","id":"20250307_Pelicot-ugy-Dominique-Pelicot-lanya-feljelentes-szexualis-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6.jpg","index":0,"item":"169bd19a-3cc4-4b91-b5f8-c1a51559ce91","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Pelicot-ugy-Dominique-Pelicot-lanya-feljelentes-szexualis-eroszak","timestamp":"2025. március. 07. 11:55","title":"Dominique Pelicot lánya feljelenti az apját, aki vele is erőszakoskodhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly mintegy 19 ezer munkahely szűnt meg a német autóiparban az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég friss elemzése szerint: 2024 végén 761 ezer alkalmazottat foglalkoztatott az ágazat, egy évvel korábban pedig még mintegy 780 ezret. A leépítések az idén is folytatódnak.","shortLead":"Tavaly mintegy 19 ezer munkahely szűnt meg a német autóiparban az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég friss elemzése...","id":"20250306_20-ezer-autoipari-munkahely-szunt-meg-2024-Nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5.jpg","index":0,"item":"dd2d3ff0-fc03-4d17-a5d1-3467eaaa4c12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_20-ezer-autoipari-munkahely-szunt-meg-2024-Nemetorszag","timestamp":"2025. március. 06. 07:21","title":"Közel 20 ezer autóipari munkahely szűnt meg tavaly Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szombattól érvényes, hogy mind a beteg, mind a beutaló orvosszabadon foglalhat beutalóval időpontot.","shortLead":"Szombattól érvényes, hogy mind a beteg, mind a beutaló orvosszabadon foglalhat beutalóval időpontot.","id":"20250306_idopontfoglalas-rendelo-vizsgalat-eeszt-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"85c16018-4d02-4f1d-b611-d01dc1676b06","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_idopontfoglalas-rendelo-vizsgalat-eeszt-egeszsegugy","timestamp":"2025. március. 06. 07:34","title":"Hamarosan bármelyik rendelőbe lehet interneten időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","shortLead":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","id":"20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086.jpg","index":0,"item":"0751c87d-17c0-4c1d-9ad9-1805be267803","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","timestamp":"2025. március. 06. 12:26","title":"A TV2 vezére szerint a Magyar Péter nemi szervéről készült anyag azt mutatja, hogy az újságíróik szabadok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]