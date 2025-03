Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Attól tartanak, a magyar miniszterelnök itt is keresztbe fekszik majd.","shortLead":"Attól tartanak, a magyar miniszterelnök itt is keresztbe fekszik majd.","id":"20250306_Politico-5-perccel-ejfel-elott-lidercnyomasos-csucsra-keszul-az-EU-reszben-Orban-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"54895c2a-60e7-46a3-800d-dd88e2016bea","keywords":null,"link":"/360/20250306_Politico-5-perccel-ejfel-elott-lidercnyomasos-csucsra-keszul-az-EU-reszben-Orban-miatt","timestamp":"2025. március. 06. 07:30","title":"Politico: 5 perccel éjfél előtt – lidércnyomásos csúcsra készül az EU, részben Orbán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae98a275-ede1-492c-9a42-1eac87a1e317","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Fradit leszámítva a fővárosi klubok nem jöttek ki jól a NER-es hatalomátvételből. Az MTK 15 éve libikókázik az első és másodosztály között, a Vasas és a Honvéd pedig jelenleg az NB II.-ben sínylődik. ","shortLead":"A Fradit leszámítva a fővárosi klubok nem jöttek ki jól a NER-es hatalomátvételből. Az MTK 15 éve libikókázik az első...","id":"20250306_ner-csapatok-ujpest-mol-fradi-vasas-mtk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae98a275-ede1-492c-9a42-1eac87a1e317.jpg","index":0,"item":"8b3bb867-5ce1-48e4-a183-2c9ebd1d3375","keywords":null,"link":"/sport/20250306_ner-csapatok-ujpest-mol-fradi-vasas-mtk","timestamp":"2025. március. 06. 16:06","title":"Orbán kedvenc gyerekkori csapatát is elsüllyeszti a NER?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7b729d-349d-4f8c-aa9b-8a03f3b1647c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A négykerekű Xiaomik egyelőre csak Kínában kaphatók, de hamarosan változni fog a helyzet.","shortLead":"A négykerekű Xiaomik egyelőre csak Kínában kaphatók, de hamarosan változni fog a helyzet.","id":"20250307_kiderult-mikor-tamadjak-le-a-vilagpiacot-a-xiaomi-autoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7b729d-349d-4f8c-aa9b-8a03f3b1647c.jpg","index":0,"item":"aa7168f9-e7ff-4e41-b99c-458763ae9351","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_kiderult-mikor-tamadjak-le-a-vilagpiacot-a-xiaomi-autoi","timestamp":"2025. március. 07. 07:59","title":"Kiderült, mikor támadják le a világpiacot a Xiaomi autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony Árpádnak a balkáni médiaüzleteiben közreműködött. ","shortLead":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony...","id":"20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3.jpg","index":0,"item":"4e74e93e-6bf3-49ce-b7f6-0895eaa9c513","keywords":null,"link":"/360/20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","timestamp":"2025. március. 06. 09:08","title":"Habony körei tovább nyomulnak a paksi bővítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86affc-b659-4d86-b90e-a3bfbec540ba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Valerij Zaluzsnij jelenleg Ukrajna londoni nagykövete.","shortLead":"Valerij Zaluzsnij jelenleg Ukrajna londoni nagykövete.","id":"20250306_valerij-zaluzsnij-ukrajna-egyesult-allamok-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b86affc-b659-4d86-b90e-a3bfbec540ba.jpg","index":0,"item":"c764872f-9180-4116-a6da-653eb898beaa","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_valerij-zaluzsnij-ukrajna-egyesult-allamok-vilagrend","timestamp":"2025. március. 06. 17:05","title":"A volt ukrán vezérkari főnök szerint az Egyesült Államok épp \"elpusztítja a világrendet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c2a927-3f9e-4f77-a295-81e631db4821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző úgy gondolja, felesleges most megkérdezni a magyarokat Ukrajna EU-csatlakozásáról, mert a folyamat akár tíz évig is eltarthat, és még az sem biztos, hogy megvalósulhat.","shortLead":"Az elemző úgy gondolja, felesleges most megkérdezni a magyarokat Ukrajna EU-csatlakozásáról, mert a folyamat akár tíz...","id":"20250307_racz-andras-orban-viktor-velemenynyilvanito-szavazas-ukrajna-tereles-unios-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33c2a927-3f9e-4f77-a295-81e631db4821.jpg","index":0,"item":"0f0effb5-8b89-41e7-8553-be7bb9e1208a","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_racz-andras-orban-viktor-velemenynyilvanito-szavazas-ukrajna-tereles-unios-csatlakozas","timestamp":"2025. március. 07. 17:15","title":"Rácz András szerint Orbán a vélemény-szavazással csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy megvétózta az EU katonai segélyét Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is alakítják. A felelőtlen költekezést ezért csak stabil önismerettel és tudatossággal tudjuk elkerülni, különösen olyan időszakokban, amikor még az állam is fogyasztásra ösztönöz. Mit kell tudni a csoportnyomás hatásáról? Miért veszélyes a mentális könyvelés? És mi fán terem a hedonikus adaptáció?","shortLead":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is...","id":"20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c.jpg","index":0,"item":"3cf3fa71-0cfa-44a6-8bb3-b9cd02a0563a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","timestamp":"2025. március. 07. 08:40","title":"Ha tudja, hogy mi a mentális könyvelés vagy a hedonikus adaptáció, kevesebbet fog költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint sokan olyan sokáig távol tartják a közösségi oldalaktól a saját gyerekeiket, amilyen sokáig csak tudják.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint sokan olyan sokáig távol tartják a közösségi oldalaktól a saját gyerekeiket, amilyen sokáig...","id":"20250307_brit-kutatas-kozossegi-media-hatrany-mentalis-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2.jpg","index":0,"item":"4405125e-6fdc-4ce5-a739-a06c0284f2ee","keywords":null,"link":"/elet/20250307_brit-kutatas-kozossegi-media-hatrany-mentalis-egeszseg","timestamp":"2025. március. 07. 14:48","title":"Megbánták a brit fiatalok, hogy túl sok időt töltöttek az okostelefonjukkal és a közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]