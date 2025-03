Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb jogsértés miatt. Ha a pénzt nem fizeti be a kormány, akkor levonják bármely, Magyarországnak járó kifizetésből.","shortLead":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb...","id":"20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"99f41821-6977-4655-a620-aa2a60457166","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Újabb pert bukott el az Orbán-kormány az EU-val szemben: most 700 millió forintot veszítettünk az uniós forrásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi iskola tanára. ","shortLead":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi...","id":"20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d.jpg","index":0,"item":"6d0d9ccd-1b77-44d9-bc22-4e68d0a503f8","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","timestamp":"2025. március. 07. 09:52","title":"Lezsidózta a diákját egy történelemtanár egy budai iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f0a52b-94c4-4d90-823a-c89b5edcd169","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A ragadós száj- és körömfájás emberekre ritkán terjed át, a gazdaságokban azonban hatalmas károkat okozhat: amint akár csak egy állatnál is megerősítik a betegséget, az összes párosujjú patást fel kell számolni.","shortLead":"A ragadós száj- és körömfájás emberekre ritkán terjed át, a gazdaságokban azonban hatalmas károkat okozhat: amint akár...","id":"20250307_ragados-szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-magyarorszag-nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f0a52b-94c4-4d90-823a-c89b5edcd169.jpg","index":0,"item":"da643481-397c-4a18-878e-6725765e5d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_ragados-szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-magyarorszag-nebih","timestamp":"2025. március. 07. 12:52","title":"Ötven év után jelent meg újra Magyarországon egy szarvasmarhákat támadó súlyos betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41285302-6487-40db-8baf-d26de6c1a316","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság vezetője szerint a Tromsøi egyezmény megkülönböztetés nélkül, bárki számára biztosítja a jogot, hogy adatigényléssel megismerjen közérdekű adatokat.","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság vezetője szerint a Tromsøi egyezmény megkülönböztetés nélkül, bárki számára biztosítja a jogot...","id":"20250305_peterfalvi-attila-koredeku-adat-schmidt-maria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41285302-6487-40db-8baf-d26de6c1a316.jpg","index":0,"item":"9bf756c7-b061-4af9-81aa-0d01f4de8c91","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_peterfalvi-attila-koredeku-adat-schmidt-maria","timestamp":"2025. március. 05. 15:21","title":"Péterfalvi Attila szerint bármennyire nem szeretné, Schmidt Máriának akkor is válaszolnia kell a Magyar Hangnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78877a4-c5cc-404d-b405-726721273efb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség beszámolt arról, hogy a nyomozás szerint a nő mit csinált a gyilkosság előtt, és azt is közölték, mi okozta a fia halálát.","shortLead":"Az ügyészség beszámolt arról, hogy a nyomozás szerint a nő mit csinált a gyilkosság előtt, és azt is közölték, mi...","id":"20250305_letartoztatasa-meggyilkolt-berekfurdoi-kisfiu-anya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f78877a4-c5cc-404d-b405-726721273efb.jpg","index":0,"item":"72a4c323-2172-4102-99a7-aee4b08345f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_letartoztatasa-meggyilkolt-berekfurdoi-kisfiu-anya","timestamp":"2025. március. 05. 16:57","title":"Letartóztatták a meggyilkolt berekfürdői kisfiú anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","shortLead":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","id":"20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f.jpg","index":0,"item":"5a06b0c8-0a14-4441-ad45-5ed1ee289075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","timestamp":"2025. március. 05. 20:20","title":"Ez a kocsi minden idők legdrágább Fordja: 4,9 milliárd forintért adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte, csúcstalálkozót szervez a béke garantálásában érdekelt európai hadseregek vezetőinek.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte...","id":"20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833.jpg","index":0,"item":"cb53a270-aafa-4977-b92e-104c9b82d62e","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 20:29","title":"Macron meghívta Párizsba az európai vezérkari főnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nő a jobb lábán sérült meg, az elsősegélyt nyújtó szemtanúk törülközőkkel igyekeztek elállítani az erős vérzést.","shortLead":"A nő a jobb lábán sérült meg, az elsősegélyt nyújtó szemtanúk törülközőkkel igyekeztek elállítani az erős vérzést.","id":"20250307_capatamadas-ausztralia-eletveszelyes-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab.jpg","index":0,"item":"6f4d14da-3836-41d4-9d09-4b053064eb81","keywords":null,"link":"/elet/20250307_capatamadas-ausztralia-eletveszelyes-serules","timestamp":"2025. március. 07. 13:14","title":"Cápatámadásban sérült meg életveszélyesen egy nő Ausztrália keleti partjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]