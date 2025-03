Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2bb89848-df11-416e-9067-1d0774be4cda","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közös megegyezéssel azonnali távozásra késztetik a dolgozókat az SK Innovation komáromi és iváncsai akkugyáraiban a beszámolók szerint. Tömeges elbocsátásnak néz ki, de nem akarják, hogy jogilag is annak minősüljön, a hazainduló távozókat már a céges buszra sem engedik fel.","shortLead":"Közös megegyezéssel azonnali távozásra késztetik a dolgozókat az SK Innovation komáromi és iváncsai akkugyáraiban...","id":"20250307_elbocsatas-leepites-kirugas-akkugyar-sk-innovation-komarom-ivancsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb89848-df11-416e-9067-1d0774be4cda.jpg","index":0,"item":"7aeca958-69a9-4df4-aeff-cdd2ad7b82f3","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_elbocsatas-leepites-kirugas-akkugyar-sk-innovation-komarom-ivancsa","timestamp":"2025. március. 07. 11:44","title":"„Halálsoron érzik magukat” az SK akkugyárainak dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök kifejtette azt is, szeretné, ha az innovációra fordított összegben a legjobbak között lennénk. ","shortLead":"A miniszterelnök kifejtette azt is, szeretné, ha az innovációra fordított összegben a legjobbak között lennénk. ","id":"20250307_orban-viktor-tudomany-mmc-szeged","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"94cc59e1-2fba-4004-bc5c-6519b755311a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_orban-viktor-tudomany-mmc-szeged","timestamp":"2025. március. 07. 21:58","title":"Orbán Viktor Szegedre látogatott az MCC miatt, és kijelentette, hogy a nemzet fennmaradása szempontjából a tudomány nélkülözhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8bb540-86c0-4066-a39a-d55d5cd72a0a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A COMECE azt kérte az EU-tól, hogy bár a nemzetközi közösség egyes tagjainak lépései kiszámíthatatlanok lettek, továbbra is támogassák Ukrajnát. ","shortLead":"A COMECE azt kérte az EU-tól, hogy bár a nemzetközi közösség egyes tagjainak lépései kiszámíthatatlanok lettek...","id":"20250306_eu-puspok-ukrajna-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c8bb540-86c0-4066-a39a-d55d5cd72a0a.jpg","index":0,"item":"b08cc4f2-e36b-4cf3-bc92-d3271adfddf2","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_eu-puspok-ukrajna-trump","timestamp":"2025. március. 06. 15:58","title":"Az EU püspökei kiálltak Ukrajna mellett, és odaszúrtak Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d131dea1-ddbe-4ba2-8cd4-e2f12a4e7be4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fogytán az ereje a 82 éves színésznek.","shortLead":"Fogytán az ereje a 82 éves színésznek.","id":"20250308_Balazs-Peter-nincs-jol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d131dea1-ddbe-4ba2-8cd4-e2f12a4e7be4.jpg","index":0,"item":"aa0480b2-ce11-47b6-80e6-b70aeb4d3621","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Balazs-Peter-nincs-jol","timestamp":"2025. március. 08. 09:32","title":"\"Nincs erre jobb szó, hitványul vagyok\" - Balázs Péter súlyos betegséggel küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2dbc33-25cb-4fe8-ac14-79ae2ce3a4d4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Svédország tavaly március 7-én csatlakozott a katonai szövetséghez, hosszú magyar ellenállás után. ","shortLead":"Svédország tavaly március 7-én csatlakozott a katonai szövetséghez, hosszú magyar ellenállás után. ","id":"20250306_svedorszag-nato-lengyelorszag-legvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b2dbc33-25cb-4fe8-ac14-79ae2ce3a4d4.jpg","index":0,"item":"6aaed144-5d70-48ba-afa8-8deb6fbd7607","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_svedorszag-nato-lengyelorszag-legvedelem","timestamp":"2025. március. 06. 14:02","title":"A friss NATO-tag Svédország nyolc Gripennel szállna be Lengyelország légvédelmébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump a hét elején elrendelte az Ukrajnának szánt amerikai katonai segélyszállítmányok felfüggesztését.","shortLead":"Trump a hét elején elrendelte az Ukrajnának szánt amerikai katonai segélyszállítmányok felfüggesztését.","id":"20250308_Trump-kijelentette-Ukrajnaval-nehezebb-egyuttmukodni-mint-az-oroszokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"1792ceae-aeb3-433d-ab56-d005274b157a","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Trump-kijelentette-Ukrajnaval-nehezebb-egyuttmukodni-mint-az-oroszokkal","timestamp":"2025. március. 08. 08:23","title":"Donald Trump kijelentette: Ukrajnával nehezebb együttműködni, mint az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f10caf0-8c2f-4743-8c7d-d7182b4272b7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ez lenne az első hivatalos találkozó a két ország között Zelenszkij és Trump összeszólalkozása óta. ","shortLead":"Ez lenne az első hivatalos találkozó a két ország között Zelenszkij és Trump összeszólalkozása óta. ","id":"20250306_Jovo-het-szerdan-Szaud-Arabiaban-talalkoznak-magas-rangu-ukran-es-amerikai-tisztsegviselok-trump-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f10caf0-8c2f-4743-8c7d-d7182b4272b7.jpg","index":0,"item":"2acfcfdc-2f6d-478b-9715-d472dab8651c","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Jovo-het-szerdan-Szaud-Arabiaban-talalkoznak-magas-rangu-ukran-es-amerikai-tisztsegviselok-trump-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 06. 19:36","title":"Újabb ukrán-amerikai találkozó lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de333da-0dca-412c-89b4-2675d977e672","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Lu Sa-je azt nem gondolja, hogy az Észak-Amerika és Európa között lévő konfliktus miatt erősödni fog a kapcsolat Kína és Európa között. ","shortLead":"Lu Sa-je azt nem gondolja, hogy az Észak-Amerika és Európa között lévő konfliktus miatt erősödni fog a kapcsolat Kína...","id":"20250307_kinai-kulonmegbizott-donald-trump-europa-szovetsegesek-banasmod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de333da-0dca-412c-89b4-2675d977e672.jpg","index":0,"item":"774733e7-ccda-4b5a-b0f8-358bc3cb8f40","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_kinai-kulonmegbizott-donald-trump-europa-szovetsegesek-banasmod","timestamp":"2025. március. 07. 13:22","title":"Megdöbbentő a kínai különmegbízott szerint, ahogyan Trump az európai szövetségeseivel bánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]