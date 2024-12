Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vádpontok között emellett gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés is szerepel.","shortLead":"A vádpontok között emellett gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés is szerepel.","id":"20241222_magdeburg-karacsonyi-vasar-nemetorszag-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e.jpg","index":0,"item":"e033c3a6-72c4-441e-8c31-980d8dd90c13","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_magdeburg-karacsonyi-vasar-nemetorszag-gyilkossag","timestamp":"2024. december. 22. 12:14","title":"Többrendbeli gyilkossággal vádolják a magdeburgi tömeges gázolás gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz a választásokon. ","shortLead":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz...","id":"20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e.jpg","index":0,"item":"1740bbe8-2ae2-471c-8eb0-49ed2933b100","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","timestamp":"2024. december. 21. 14:42","title":"Ha családja is beleegyezik, Hadházy Ákos elindul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8084477-0f86-46e5-844a-1539928cff5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy részük eddig is a MÁV-csoportban töltött be vezető tisztségeket.","shortLead":"Nagy részük eddig is a MÁV-csoportban töltött be vezető tisztségeket.","id":"20241220_mav-atalakitas-uj-vezerigazgatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8084477-0f86-46e5-844a-1539928cff5f.jpg","index":0,"item":"3614d413-20fb-4dd9-9cfc-1e756ccc9826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_mav-atalakitas-uj-vezerigazgatok","timestamp":"2024. december. 20. 17:24","title":"Átalakul a MÁV vezetése, új vezérigazgatókat neveztek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17613d07-cabb-4b8b-9ea7-f1cb8468cb9f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fenntartó önkormányzati cég vezetője azonnal kirúgta.","shortLead":"A fenntartó önkormányzati cég vezetője azonnal kirúgta.","id":"20241220_vaci-uszoda-oltozo-rejtett-kamera-dolgozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17613d07-cabb-4b8b-9ea7-f1cb8468cb9f.jpg","index":0,"item":"0cf8e3af-9a0d-405d-9f6f-b33777259b49","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_vaci-uszoda-oltozo-rejtett-kamera-dolgozo","timestamp":"2024. december. 20. 17:07","title":"Egy dolgozó rejtett el kamerát a váci uszoda öltözőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde07e63-df6f-4cea-9a71-0bcfac15fa45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős átrendeződést hozott az Uniomedia idei LinkedIn felsővezetői toplistája, amelyen a Jabil Circuit vezérigazgatója, Kékesi Sándor szerezte meg az első helyet, egy év alatt megduplázva a követőtáborát. Az ötven legnagyobb magyar nagyvállalat és kereskedelmi bank vezetőinek mezőnyéből két olyan felsővezető is a top 5-be került, akik egy éve még az első lépéseket tették a LinkedInen.","shortLead":"Jelentős átrendeződést hozott az Uniomedia idei LinkedIn felsővezetői toplistája, amelyen a Jabil Circuit...","id":"20241221_linkedin-toplista-magyar-felsovezetok-regios-rangsor-uniomedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cde07e63-df6f-4cea-9a71-0bcfac15fa45.jpg","index":0,"item":"ba00e540-3105-42ea-ad8d-63d36d592d07","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_linkedin-toplista-magyar-felsovezetok-regios-rangsor-uniomedia","timestamp":"2024. december. 21. 14:03","title":"Alaposan átrendeződött a magyarországi LinkedIn-toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","shortLead":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","id":"20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8.jpg","index":0,"item":"71cf827c-d97e-4f05-9d06-36494533606e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","timestamp":"2024. december. 21. 21:35","title":"Orbán szerint tüdőn lőné a magyar gazdaságot, ha a GDP öt százalékára kellene emelni a NATO-kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a067b31d-298b-4317-b2a6-a48cee69da2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január végéig várják az ajánlatokat, illetve közzétettek egy másik felhívást is. ","shortLead":"Január végéig várják az ajánlatokat, illetve közzétettek egy másik felhívást is. ","id":"20241221_korhazak-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-keretmegallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a067b31d-298b-4317-b2a6-a48cee69da2f.jpg","index":0,"item":"7556e350-b132-4601-a5b0-d04db8f8adfc","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_korhazak-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-keretmegallapodas","timestamp":"2024. december. 21. 17:32","title":"300 milliárdos tendert írtak ki a kórházak takarítására, hasonlóak a feltételek mint négy évvel korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bánta meg, hogy előadott Schmidt Mária konzervatív értékeket bemutatni hivatott konferenciáján, viszont vannak erkölcsi aggályai a filmjei újra kiadásával kapcsolatban.","shortLead":"Nem bánta meg, hogy előadott Schmidt Mária konzervatív értékeket bemutatni hivatott konferenciáján, viszont vannak...","id":"20241222_Megcsinaltam-a-Men-In-Black-pornovaltozatat-is-Men-in-Fuck-volt-az-eredeti-cime-Kovi-Kovacs-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4.jpg","index":0,"item":"7e44881d-0882-49cc-97f4-f8e238d6ca23","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Megcsinaltam-a-Men-In-Black-pornovaltozatat-is-Men-in-Fuck-volt-az-eredeti-cime-Kovi-Kovacs-Istvan","timestamp":"2024. december. 22. 10:50","title":"Kovi: „Megcsináltam a Men In Black pornóváltozatát is. Men in Fuck volt az eredeti címe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]