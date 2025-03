Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"609c79a4-b51a-436b-ad4f-26bad461a0bf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Christian Kracht Eurotrash című regénye egy road movie, kis határátlépésekkel. ","shortLead":"Christian Kracht Eurotrash című regénye egy road movie, kis határátlépésekkel. ","id":"20250312_Christian-Kracht-Eurotrash-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609c79a4-b51a-436b-ad4f-26bad461a0bf.jpg","index":0,"item":"6a5ecc58-2844-48d5-9b9a-2d038096e95a","keywords":null,"link":"/360/20250312_Christian-Kracht-Eurotrash-regeny","timestamp":"2025. március. 12. 16:00","title":"Álönéletrajzi ámokfutással nyerte el a legrangosabb svájci irodalmi díjat a sűrítés és a cinizmus mestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f1230d-e0d0-4633-82a8-685b5bcd9399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elon Musknak már a puszta ténykedése is jogellenes, a Trump–Zelenszkij-találkozón kialakult vita pedig elkerülhetetlen volt – mondta Kis János filozófus a Magyar Narancsnak adott kétrészes interjúban, amelyben egy esetleges magyarországi kormányváltás forgatókönyveit vette sorra. ","shortLead":"Elon Musknak már a puszta ténykedése is jogellenes, a Trump–Zelenszkij-találkozón kialakult vita pedig elkerülhetetlen...","id":"20250313_Kis-Janos-filozofus-Donald-Trump-Orban-Viktor-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36f1230d-e0d0-4633-82a8-685b5bcd9399.jpg","index":0,"item":"27e98350-1f17-4584-81f1-62ef63e22db3","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Kis-Janos-filozofus-Donald-Trump-Orban-Viktor-Magyar-Peter","timestamp":"2025. március. 13. 11:28","title":"Kis János: Attól tartok, Magyar Péter eddigi stratégiája nem fog működni ezután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy most az USA a rossz oldalon áll.","shortLead":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy...","id":"20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"3c5450d3-139f-4c1f-af4c-c2c777e66c95","keywords":null,"link":"/360/20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","timestamp":"2025. március. 13. 07:30","title":"FT-kommentár: Európa belebújhat Amerika köpönyegébe, mert mozgósítania kell a demokrácia védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A vámháborúval bedöntötte a tőzsdéket és szétzilálja a világgazdaságot Donald Trump, aki aligha van tisztában azzal, milyen károkat okoz, és nincs senki a környezetében, aki megmondaná neki.","shortLead":"A vámháborúval bedöntötte a tőzsdéket és szétzilálja a világgazdaságot Donald Trump, aki aligha van tisztában azzal...","id":"20250313_hvg-trump-vamhaboru-usa-kina-mexiko-kanada-kaosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"f5fd4c55-44f8-4bec-903c-6765fe6901e8","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-trump-vamhaboru-usa-kina-mexiko-kanada-kaosz","timestamp":"2025. március. 13. 13:43","title":"Trump úgy dönti be a világgazdaságot, hogy abból igazából semmi haszna nem származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1897bc1-9343-49c1-8c9f-f0816abe6e71","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha igazán utánafordulós kékvérű brit luxusterepjárója vágynánk.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha igazán utánafordulós kékvérű brit luxusterepjárója vágynánk.","id":"20250312_szemkapraztato-gigantikus-felnikkel-debutalt-a-legujabb-biturbo-v8-as-range-rover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1897bc1-9343-49c1-8c9f-f0816abe6e71.jpg","index":0,"item":"fbe93662-22a8-421c-8105-1116909ca328","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_szemkapraztato-gigantikus-felnikkel-debutalt-a-legujabb-biturbo-v8-as-range-rover","timestamp":"2025. március. 12. 06:41","title":"Szemkápráztató gigantikus felnikkel debütált a legújabb biturbó V8-as Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69106866-8ae5-4786-896a-60671b5eb497","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az ukrán hadsereget alaposan meggyöngítheti az amerikai katonai támogatás megvonása. Európa itt nem tud az USA helyébe lépni, így csak abban reménykedhet, hogy Trump meggondolja magát. Közben a tűzszüneti tárgyalásokon előrelépés történt, az ukránok és az amerikaiak megegyeztek, utóbbiak most Moszkvát igyekeznek meggyőzni, hogy fogadja el a megállapodást.","shortLead":"Az ukrán hadsereget alaposan meggyöngítheti az amerikai katonai támogatás megvonása. Európa itt nem tud az USA helyébe...","id":"20250312_hvg-ukrajna-oroszorszag-usa-targyalasok-haboru-katonai-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69106866-8ae5-4786-896a-60671b5eb497.jpg","index":0,"item":"0e9ffd84-32b9-48c4-8cf3-a7a44539f6b3","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-ukrajna-oroszorszag-usa-targyalasok-haboru-katonai-helyzet","timestamp":"2025. március. 12. 10:15","title":"Trump legyűrte Zelenszkijt, most megmutathatja, erősebb-e Putyinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal honorálták. ","shortLead":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal...","id":"20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c.jpg","index":0,"item":"d97488c4-2fa4-4c9f-beec-132b4fa60170","keywords":null,"link":"/kultura/20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","timestamp":"2025. március. 13. 15:51","title":"L. Simon László, az Ismerős Arcok frontembere és az EDDA billentyűse is kapott állami díjat március 15-e alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.","shortLead":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.","id":"20250312_oszlo-noi-holttest-duna-szigetujfalu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13.jpg","index":0,"item":"61f85643-8c52-4143-8ac1-30a37e31efd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_oszlo-noi-holttest-duna-szigetujfalu","timestamp":"2025. március. 12. 18:36","title":"Oszló női holttestet találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]