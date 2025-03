Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","shortLead":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","id":"20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8.jpg","index":0,"item":"0983c329-8b93-40e0-b951-510bdbff9e20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","timestamp":"2025. március. 13. 16:19","title":"Újabb, az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügy miatt razziáztak a belga rendőrök a Huawei brüsszeli irodáiban (frissítve)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A március 15-i ünnepségekre érdemes úgy készülni, hogy aznapra országos eső várható. ","shortLead":"A március 15-i ünnepségekre érdemes úgy készülni, hogy aznapra országos eső várható. ","id":"20250314_eso-marcius-15-unnepseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e.jpg","index":0,"item":"c173c459-3bd1-4c33-972f-d2f67a3de6d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_eso-marcius-15-unnepseg","timestamp":"2025. március. 14. 05:27","title":"Rengeteg esőt kapunk a nyakunkba a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806966e5-4e1d-4c65-bcbd-0a31e8f656e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyelekre is számítanak.","shortLead":"A lengyelekre is számítanak.","id":"20250312_ukrajna-eu-csatlakozas-magyar-veto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/806966e5-4e1d-4c65-bcbd-0a31e8f656e9.jpg","index":0,"item":"b2ce5db4-2934-4439-970e-b20138c11594","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_ukrajna-eu-csatlakozas-magyar-veto","timestamp":"2025. március. 12. 17:45","title":"Ukrajna „különböző lehetőségeket” mérlegel, ha Orbánék megvétóznák az uniós csatlakozásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c53a2e6-7bdf-4f6a-be04-b67e698e0fa4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már bárki letöltheti (az EU-ban) a legújabb iOS-es alkalmazásboltot, melyben játékok közül lehet válogatni, méghozzá egyedi ajánlórendszer segítségével.","shortLead":"Már bárki letöltheti (az EU-ban) a legújabb iOS-es alkalmazásboltot, melyben játékok közül lehet válogatni, méghozzá...","id":"20250314_apple-iphone-skich-store-alkalmazasbolt-jatekok-ajanlas-jobbra-balra-huzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c53a2e6-7bdf-4f6a-be04-b67e698e0fa4.jpg","index":0,"item":"1eae069f-7453-4b06-b903-e65fc69c8b34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_apple-iphone-skich-store-alkalmazasbolt-jatekok-ajanlas-jobbra-balra-huzas","timestamp":"2025. március. 14. 15:03","title":"iPhone-ja van? Itt a játékáruházak Tindere, amiben jobbra-balra húzhatja a játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alvás maga a pihenés, amikor a szervezet is regenerálódik – úgy tűnik azonban, hogy ez nem teljes egészében igaz. Egy friss kutatás ugyanis rávilágított, hogy az agy még ilyenkor is meglepően aktív marad, legalábbis erre lehet következtetni a pupilla változásaiból.","shortLead":"Az alvás maga a pihenés, amikor a szervezet is regenerálódik – úgy tűnik azonban, hogy ez nem teljes egészében igaz...","id":"20250313_nyitott-szemmel-alvas-agyi-aktivitas-eth-zurich-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"c750576a-b6d4-40b8-aa6e-689ef93a626f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_nyitott-szemmel-alvas-agyi-aktivitas-eth-zurich-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 13. 08:03","title":"Nyitott szemmel kellett aludniuk az embereknek, hogy megfigyeljék őket – és ez egy fontos felfedezéshez vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed0495c-bd4a-4481-8005-62633cbe961d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Niantic továbbra is tulajdonosa és üzemeltetője marad az Ingress Prime és a Peridot AR-játékoknak.","shortLead":"A Niantic továbbra is tulajdonosa és üzemeltetője marad az Ingress Prime és a Peridot AR-játékoknak.","id":"20250312_A-Scopely-35-milliard-dollarert-veszi-meg-a-Pokemon-Go-jatekot-is-fejleszto-Niantic-jatekreszleget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ed0495c-bd4a-4481-8005-62633cbe961d.jpg","index":0,"item":"39480e49-7575-4396-9c51-9436f19c2bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_A-Scopely-35-milliard-dollarert-veszi-meg-a-Pokemon-Go-jatekot-is-fejleszto-Niantic-jatekreszleget","timestamp":"2025. március. 12. 19:47","title":"3,5 milliárd dollárért veszi meg a Pokémon GO játék fejlesztőjét a Scopely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta volna őket.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta...","id":"20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"4ca64b1a-e87f-4305-92d1-2ea75985dd0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","timestamp":"2025. március. 13. 05:45","title":"Tovább csúszik a űrben rekedt asztronauták hazatérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f16086-6bca-4fe0-94b9-b589114d958c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csak akkor fogják vizsgálni az özvegyi nyugdíj igénylését, ha valaki vitatja, hogy az elhunyt házastársa valóban együtt élt vele.","shortLead":"Csak akkor fogják vizsgálni az özvegyi nyugdíj igénylését, ha valaki vitatja, hogy az elhunyt házastársa valóban együtt...","id":"20250314_ozvegyi-nyugdij-igenyles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0f16086-6bca-4fe0-94b9-b589114d958c.jpg","index":0,"item":"09d6be03-c1f9-4dcc-a5e4-dba77098fcca","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_ozvegyi-nyugdij-igenyles","timestamp":"2025. március. 14. 09:39","title":"Egyszerűbb lesz özvegyi nyugdíjhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]