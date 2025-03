Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában egyezkedett Szijjártó Péter azeri, román, grúz és bolgár miniszterekkel. Magyarország néhány éven belül a tenger alatti kábelek nagyhatalma lehet, de nagyon nem mindegy, hogy demokratikus vagy diktatórikus országok kezébe kerül-e az infrastruktúra.","shortLead":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában...","id":"20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a.jpg","index":0,"item":"65107c69-2beb-43e4-afc2-df792e0cf401","keywords":null,"link":"/360/20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","timestamp":"2025. március. 14. 10:28","title":"Mi van, ha rossz kezekbe kerül Szijjártó Péter azerbajdzsáni álomprojektje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5630fc06-cb6f-4a71-968c-668987c74907","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy parvovírusos kutya tetemét is megtalálták a német családfő tanyáján.","shortLead":"Egy parvovírusos kutya tetemét is megtalálták a német családfő tanyáján.","id":"20250314_kutya-tanya-orgovany-allatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5630fc06-cb6f-4a71-968c-668987c74907.jpg","index":0,"item":"f7d607e2-5836-420b-b112-5bebdd8f391f","keywords":null,"link":"/elet/20250314_kutya-tanya-orgovany-allatvedelem","timestamp":"2025. március. 14. 14:16","title":"„Embermagasságban állt a kutyaürülék” – 150 kutyát tartott embertelen körülmények között egy család az alföldi tanyavilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5a8f2b-1cfb-4019-847b-ec97f1259e11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"A sóskútiakat megkerülve a kormányhivataltól megszerezte a helyi akkufeldolgozó üzem elindításához az engedélyt a szlovén Andrada befektetői csoport – derül ki a HVG birtokába került dokumentumból. A Pest Vármegyei Kormányhivatal ugyan szabott feltételeket a határozatában, de a sóskúti polgármester szerint érthetetlen, hogyan tudták kilobbizni az engedélyt úgy, hogy a sóskúti önkormányzatot meg sem kérdezték. Ezért már bírósághoz is fordultak a döntéssel szemben, csakhogy attól tartanak, hogy az engedélyre hivatkozva az Andrada a várható pereskedés ellenére is elindíthatja az akkubizniszt. Egy esetleges haváriahelyzet a sóskútiak szerint nemcsak őket, de akár 100 ezer embert is érinthet, közben a cégnek 2 millió forintos biztosítása van – ami a kormányhivatal szerint elég.","shortLead":"A sóskútiakat megkerülve a kormányhivataltól megszerezte a helyi akkufeldolgozó üzem elindításához az engedélyt...","id":"20250313_andrada-soskut-kormanyhivatal-akkufeldolgozo-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa5a8f2b-1cfb-4019-847b-ec97f1259e11.jpg","index":0,"item":"219d4e97-def3-4c24-ac86-e32be2d73902","keywords":null,"link":"/360/20250313_andrada-soskut-kormanyhivatal-akkufeldolgozo-engedely","timestamp":"2025. március. 13. 09:25","title":"Hiába a sóskútiak ellenállása és Orbán Viktor ígérete, elstartolhat az akkufeldolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15d43be-f2c8-4680-b76a-83bc06ae20be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Irányítása alatt a Versace luxusmárka elsősorban merészségéről volt ismert.","shortLead":"Irányítása alatt a Versace luxusmárka elsősorban merészségéről volt ismert.","id":"20250313_Donatella-Versace-lemondas-olasz-divatceg-luxusmarka-prada","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f15d43be-f2c8-4680-b76a-83bc06ae20be.jpg","index":0,"item":"5652504c-c7ab-48c5-921d-92392db07d2e","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Donatella-Versace-lemondas-olasz-divatceg-luxusmarka-prada","timestamp":"2025. március. 13. 16:09","title":"Lemond Donatella Versace kreatív igazgatói pozíciójából, mert a Prada felvásárolja a divatházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4ea442-5ccb-40f2-afbb-b2a0a389d333","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"Pártpreferenciától függően nagy a társadalmi megosztottság abban, hogy előnyösek vagy veszélyesek Magyarországra, illetve Európára nézve Donald Trump intézkedései. Sokak számára lehet meglepő, ami a Medián felméréséből a Pride megítéléséről kiderül.","shortLead":"Pártpreferenciától függően nagy a társadalmi megosztottság abban, hogy előnyösek vagy veszélyesek Magyarországra...","id":"20250313_median-fidesz-tisza-orban-viktor-magyar-peter-eu-nato-ukrajna-haboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac4ea442-5ccb-40f2-afbb-b2a0a389d333.jpg","index":0,"item":"5ec121c0-f95c-4dbb-874f-8b0ec4e58f18","keywords":null,"link":"/360/20250313_median-fidesz-tisza-orban-viktor-magyar-peter-eu-nato-ukrajna-haboru-trump","timestamp":"2025. március. 13. 06:30","title":"Medián: Orbán nem tudja az EU ellen fordítani a magyarokat, Putyinnak viszont sok hívet szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192dbbdb-bf83-4ac6-ac81-104b869edc3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elismerés a kapitánynak, bunkóság, bűnös élvezet – megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e létjogosultsága ennek a különös szokásnak. Melyik ország utasai tapsolnak leginkább landolás után, és mit szólnak hozzá a pilóták?","shortLead":"Elismerés a kapitánynak, bunkóság, bűnös élvezet – megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e létjogosultsága ennek...","id":"20250313_taps-a-repulon-leszallaskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/192dbbdb-bf83-4ac6-ac81-104b869edc3a.jpg","index":0,"item":"e51df57b-2a9c-4524-bfc4-a85489a08352","keywords":null,"link":"/elet/20250313_taps-a-repulon-leszallaskor","timestamp":"2025. március. 13. 05:01","title":"Ön szerint kínos tapsolni, miután leszállt a repülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az intézmény több mint 800 millió dollártól esik el.","shortLead":"Az intézmény több mint 800 millió dollártól esik el.","id":"20250314_usaid-tamogatas-megvonas-elbocsatas-johns-hopkins-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"19d10f66-c51e-4a09-97a9-ab2221351ebc","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_usaid-tamogatas-megvonas-elbocsatas-johns-hopkins-egyetem","timestamp":"2025. március. 14. 16:41","title":"Több ezer embert elbocsát a Johns Hopkins Egyetem, miután Trumpék megvonták a USAID-támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában kezdte a napot ezen a héten is. A témák: árréstop, családi életpályamodell, Ukrajna EU csatlakozása. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában kezdte a napot ezen a héten is. A témák...","id":"20250314_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"d2d76432-c39e-4f37-8660-8bf4e192f496","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju","timestamp":"2025. március. 14. 07:43","title":"Orbán Viktor: Ha az árrésstopra kitalálnak valamit a kereskedők, mi majd válaszolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]