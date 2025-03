Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2c22134-f04e-4ec9-9871-a8201c7d2efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Matolcsy Ádám, a március elején leköszönő Matolcsy György jegybankelnök fia látható egy képkockán a Netflix „Drive to Survive” című, a Forma–1-ről szóló sorozatában. ","shortLead":"Matolcsy Ádám, a március elején leköszönő Matolcsy György jegybankelnök fia látható egy képkockán a Netflix „Drive to...","id":"20250314_Matolcsy-Adam-megerositette-o-lathato-egy-monacoi-luxusszalloda-teraszan-egy-Netflix-sorozatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2c22134-f04e-4ec9-9871-a8201c7d2efc.jpg","index":0,"item":"2d5c14be-a5a1-4520-962c-b52f9a9e6790","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Matolcsy-Adam-megerositette-o-lathato-egy-monacoi-luxusszalloda-teraszan-egy-Netflix-sorozatban","timestamp":"2025. március. 14. 12:54","title":"Matolcsy Ádám beismerte, ő látható egy monacói luxusszálloda teraszán a Netflix Forma–1-es sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy olyan fogalmat dobott be a köztudatba a kormány, amely a boltosokat és a könyvelőket kivéve szinte senkit nem foglalkoztatott eddig, de most már a túl nagy árrés ellen kell küzdeni.","shortLead":"Egy olyan fogalmat dobott be a köztudatba a kormány, amely a boltosokat és a könyvelőket kivéve szinte senkit nem...","id":"20250313_arres-orban-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9.jpg","index":0,"item":"ec294678-4141-4750-bd77-393aa217364e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_arres-orban-google-trends","timestamp":"2025. március. 14. 10:13","title":"Senkit nem érdekelt az árrés, aztán jött Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nagy Gergő egy 5,6 millió dolláros összdíjazású pókerversenyen lett első.","shortLead":"Nagy Gergő egy 5,6 millió dolláros összdíjazású pókerversenyen lett első.","id":"20250314_nagy-gergo-koreai-pokerverseny-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"1c8631cd-9af7-4eb9-b340-dc5e58db0582","keywords":null,"link":"/elet/20250314_nagy-gergo-koreai-pokerverseny-gyozelem","timestamp":"2025. március. 14. 11:42","title":"1,4 millió dollárt nyert egy magyar játékos egy koreai pókerversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta volna őket.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta...","id":"20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"4ca64b1a-e87f-4305-92d1-2ea75985dd0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","timestamp":"2025. március. 13. 05:45","title":"Tovább csúszik a űrben rekedt asztronauták hazatérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesznek nagyon fontos politikai szövetségesei vannak a Balkánon. ","shortLead":"A Fidesznek nagyon fontos politikai szövetségesei vannak a Balkánon. ","id":"20250313_Szijjarto-szerint-mindenki-mas-kepmutato-es-lehetetlen-hogy-Ukrajna-elobb-csatlakozzon-az-EU-hoz-mint-a-Nyugat-Balkan-orszagai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"5c5e9595-9d83-4091-8196-a81dc82b3618","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Szijjarto-szerint-mindenki-mas-kepmutato-es-lehetetlen-hogy-Ukrajna-elobb-csatlakozzon-az-EU-hoz-mint-a-Nyugat-Balkan-orszagai","timestamp":"2025. március. 13. 13:42","title":"Szijjártó szerint mindenki más képmutató, és lehetetlen, hogy Ukrajna előbb csatlakozzon az EU-hoz, mint a Nyugat-Balkán országai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d3ef07-6203-4f33-bf6c-45f7e438a13a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A közpénzzel gazdálkodó szervezetek eddig is különös kreativitásról tettek tanúbizonyságot, ha arról volt szó, miért nem adják ki a közérdekű adatokat. Az elutasítási indokok tárháza a szuverenitásvédelem homályos eseteivel bővülhet tovább. ","shortLead":"A közpénzzel gazdálkodó szervezetek eddig is különös kreativitásról tettek tanúbizonyságot, ha arról volt szó, miért...","id":"20250314_hvg-kozerdeku-adatok-kozpenz-titkolozas-lex-schmidtlanczi-szuverenitasvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90d3ef07-6203-4f33-bf6c-45f7e438a13a.jpg","index":0,"item":"60f79127-d53b-4abc-bfbe-008150da7037","keywords":null,"link":"/360/20250314_hvg-kozerdeku-adatok-kozpenz-titkolozas-lex-schmidtlanczi-szuverenitasvedelem","timestamp":"2025. március. 14. 16:30","title":"Már faragják a szuverenitásvédelmi bunkósbotot a közérdekű adatokra kíváncsiak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550ac623-0586-4c3a-acde-1ad7e22784c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítették a kormányhivatal határozatát.","shortLead":"Megsemmisítették a kormányhivatal határozatát.","id":"20250313_birosag-itelet-MET-Ivanyi-Wesley-iskolak-torvenytelen-bezaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550ac623-0586-4c3a-acde-1ad7e22784c8.jpg","index":0,"item":"c550a008-062c-4eed-8b16-0f1ca3c7e573","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_birosag-itelet-MET-Ivanyi-Wesley-iskolak-torvenytelen-bezaratas","timestamp":"2025. március. 13. 15:12","title":"A bíróság szerint törvénytelen volt Iványi Gáborék intézményeinek bezáratása, a gyermekjogok is sérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit mindkét alkalommal csak a rendőrök tudták megfékezni.","shortLead":"A férfit mindkét alkalommal csak a rendőrök tudták megfékezni.","id":"20250314_ugyeszseg-vademeles-orjongo-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"3956c538-7834-4a01-9089-f8e00617e88c","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_ugyeszseg-vademeles-orjongo-ferfi","timestamp":"2025. március. 14. 14:52","title":"Nem engedték rágyújtani a füves cigijére, ezért őrjöngeni kezdett egy strand büféjében, majd kórházi ápolókat rúgott fejbe egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]