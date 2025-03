Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell hagynia a támadásokat és le kell ülnie az asztalhoz.","shortLead":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell...","id":"20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"e7161762-de5d-4972-a8a5-8e17e55c6dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","timestamp":"2025. március. 15. 12:32","title":"Elkezdődött a csúcstalálkozó Ukrajnáról – megint Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c8618-1cca-453b-9036-222a3de2edc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint sokakat halálra tapostak, amikor a tömeg a tűz elől menekült.","shortLead":"Szemtanúk szerint sokakat halálra tapostak, amikor a tömeg a tűz elől menekült.","id":"20250316_Legalabb-otvenen-meghaltak-egy-macedoniai-diszkotuzben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c0c8618-1cca-453b-9036-222a3de2edc4.jpg","index":0,"item":"9486b7b6-9d4d-4e41-8e78-91b0d0d1fe92","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Legalabb-otvenen-meghaltak-egy-macedoniai-diszkotuzben","timestamp":"2025. március. 16. 09:08","title":"Legalább ötvenen meghaltak egy macedóniai diszkótűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A nanoműanyagok egészségügyi kockázatait vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói együttműködve a Cambridge-i és az Ulmi Egyetemmel – közölte az intézmény.","shortLead":"A nanoműanyagok egészségügyi kockázatait vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói együttműködve...","id":"20250315_szegedi-tudomanyegyetem-nanomuanyagok-vizsgalat-szennyezes-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a.jpg","index":0,"item":"496a09f5-9298-4b08-b341-8fb529d9ee18","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_szegedi-tudomanyegyetem-nanomuanyagok-vizsgalat-szennyezes-kockazat","timestamp":"2025. március. 15. 14:03","title":"Most aztán tényleg kiderülhet, mennyire veszélyesek a nanoműanyagok – főszerepben a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 15. 15:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"27d38b34-8014-41aa-aca2-ff7ff87c89b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint jól halad Kína annak a repülőgép-hordozónak a fejlesztésével, ami azonos képességekkel bírhat, mint az Egyesült Államok legmodernebb hajója.","shortLead":"Minden jel szerint jól halad Kína annak a repülőgép-hordozónak a fejlesztésével, ami azonos képességekkel bírhat, mint...","id":"20250315_atommeghajtasu-repulogep-hordozo-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d38b34-8014-41aa-aca2-ff7ff87c89b9.jpg","index":0,"item":"eebdb9c4-5948-4c71-afaa-c698480f88ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_atommeghajtasu-repulogep-hordozo-kina","timestamp":"2025. március. 15. 18:03","title":"Atommeghajtású hadihajót épít Kína – célkeresztben az USA fölénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktorral példálózik a New York Times, amikor arról ír, hogyan lép fel Donald Trump az amerikai egyetemekkel szemben. Eközben az amerikai elnök összeállhat Oroszországgal – Európa ellen. Putyin csak erő hatására hajlik meg, Trumpot viszont legfeljebb az érdekli, hogy gyorsan pénzre váltsa az ukrán természeti kincseket. Boszniában pedig arról folyik vita, hogy ki tartóztassa le Milorad Dodikot. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktorral példálózik a New York Times, amikor arról ír, hogyan lép fel Donald Trump az amerikai egyetemekkel...","id":"20250316_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"39e2627a-2951-4c53-9226-ef8a9c7f2a3a","keywords":null,"link":"/360/20250316_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 16. 09:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Putyin hiába akar macsónak látszani, berezel, ha szorult helyzetbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863af8a2-4f81-489e-ad80-d16a0185ec3b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Két hete annak, hogy Volodimir Zelenszkij és Donald Trump az Ovális Irodában megbeszélést tartott. Hogy ez hogyan zajlott, azt már mindenki tudja, és sokan sokféleképpen elemezték is a megdöbbentő pillanatokat. Litkai Gergely is levonta a saját következtetését, és a Duma Aktuál közönségét arra is felkészítette, hogy mit hozhat a jövő a szerencsétlenül végződő találkozó fényében. ","shortLead":"Két hete annak, hogy Volodimir Zelenszkij és Donald Trump az Ovális Irodában megbeszélést tartott. Hogy ez hogyan...","id":"20250315_duma-aktual-feher-haz-volodimir-zelenszkij-donald-trump-jd-vance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863af8a2-4f81-489e-ad80-d16a0185ec3b.jpg","index":0,"item":"20b2593b-afd5-4da5-86f8-b10993d486bd","keywords":null,"link":"/360/20250315_duma-aktual-feher-haz-volodimir-zelenszkij-donald-trump-jd-vance","timestamp":"2025. március. 15. 17:30","title":"Napközis leszámolás a Fehér Házban – különleges elemzés a Trump-Zelenszkij vitáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e16524-97ac-456e-a722-7e4777d449c9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A német Amazontól rendelt egy tesztelő egy erős AMD processzort. A csomag kézbesítésekor úgy tűnt, minden rendben van. Azonban amikor pár nap múlva dolgozni akart a CPU-val, jött a feketeleves.","shortLead":"A német Amazontól rendelt egy tesztelő egy erős AMD processzort. A csomag kézbesítésekor úgy tűnt, minden rendben van...","id":"20250316_hamis-amd-processzor-nemet-amazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e16524-97ac-456e-a722-7e4777d449c9.jpg","index":0,"item":"97626b52-5848-461f-8fce-1aafbce10eb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_hamis-amd-processzor-nemet-amazon","timestamp":"2025. március. 16. 08:03","title":"Vett egy menő AMD processzort az Amazonon, kicsomagolta, és kellemetlen meglepetés érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]