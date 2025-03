Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5778cb6-ee5f-4669-b4d5-4c628e5af520","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, tényleg megpróbálják megvalósítani Trump gázai Riviéra-tervét, mégpedig palesztinok nélkül. Az előkészítő diplomáciai lépéseket legalábbis megtették.","shortLead":"Úgy tűnik, tényleg megpróbálják megvalósítani Trump gázai Riviéra-tervét, mégpedig palesztinok nélkül. Az előkészítő...","id":"20250314_Afrikai-orszagokban-keres-uj-otthont-a-gazai-palesztinoknak-az-USA-es-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5778cb6-ee5f-4669-b4d5-4c628e5af520.jpg","index":0,"item":"079a245f-7be3-48e9-8e6a-6bf6d1052547","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_Afrikai-orszagokban-keres-uj-otthont-a-gazai-palesztinoknak-az-USA-es-Izrael","timestamp":"2025. március. 14. 17:03","title":"Afrikai országokban keres új otthont a gázai palesztinoknak az USA és Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül a felhasználók adatait is ellophatták a hackerek.","shortLead":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül...","id":"20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"2c4723ec-9ec9-4fed-80d2-f8dcc0686e8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","timestamp":"2025. március. 14. 08:03","title":"Ha ön is megnyitotta ezt a weboldalt, akkor most bajban lehet: 1 millió ember számítógépe fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Nézőpont Intézet szerint a Fidesz támogatottsága akkora, mint az EP-választások idején volt, a Tisza Párt népszerűsége pedig csökkent.","shortLead":"A Nézőpont Intézet szerint a Fidesz támogatottsága akkora, mint az EP-választások idején volt, a Tisza Párt...","id":"20250314_nezopont-kozvelemeny-kutatas-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"dc3a3633-6876-46ff-8187-bf0de86ebfca","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_nezopont-kozvelemeny-kutatas-fidesz","timestamp":"2025. március. 14. 12:43","title":"Nyugtat a kormányközeli Nézőpont: felmérésük szerint toronymagasan vezet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok százan küldtek neki jókívánságot.","shortLead":"Sok százan küldtek neki jókívánságot.","id":"20250313_ferenc-papa-megvalasztas-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b.jpg","index":0,"item":"edcefac1-4c9a-489d-86d1-cacc7f761557","keywords":null,"link":"/elet/20250313_ferenc-papa-megvalasztas-evfordulo","timestamp":"2025. március. 13. 21:25","title":"Megválasztásának évfordulóján Ferenc pápa tortát kapott a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíró különösen visszataszítónak értékelte, hogy olyan dolgozókat is kirúgtak az elégtelen teljesítményükre hivatkozva, akik néhány hónapja még ragyogó értékeléseket kaptak.","shortLead":"A bíró különösen visszataszítónak értékelte, hogy olyan dolgozókat is kirúgtak az elégtelen teljesítményükre...","id":"20250313_trump-kirugasok-dolgozok-visszavetel-szovetsegi-biro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"d26008f2-9686-4ec4-a6ec-4c1f5e6dbaf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_trump-kirugasok-dolgozok-visszavetel-szovetsegi-biro","timestamp":"2025. március. 13. 19:59","title":"Egy szövetségi bíró elrendelte, hogy a Trump-kormánynak vissza kell vennie a korábban elbocsátott dolgozók ezreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670adf2a-1c18-4692-9be0-6d5cd17c9a35","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Elnökségének legnagyobb tiltakozásával néz szembe Alekszandar Vucsics szerb elnök. Évtizedek óta nem gyűlt össze ekkora tömeg Belgrádban, dacára annak, hogy több vonat- és buszjáratot felfüggesztettek, nehéz megközelíteni a fővárost.","shortLead":"Elnökségének legnagyobb tiltakozásával néz szembe Alekszandar Vucsics szerb elnök. Évtizedek óta nem gyűlt össze ekkora...","id":"20250315_Tizezrek-tuntetnek-Vucsics-ellen-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670adf2a-1c18-4692-9be0-6d5cd17c9a35.jpg","index":0,"item":"289e0aef-5e8d-4c5f-9c06-7711f99dcc77","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Tizezrek-tuntetnek-Vucsics-ellen-Belgradban","timestamp":"2025. március. 15. 13:51","title":"Tízezrek tüntetnek Vucsics ellen Belgrádban a közlekedés blokkolása ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750098d9-480a-436f-88b4-4e6230b99d92","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Elon Musk cége aláírás nélküli levelet küldött a Trump-kormánynak, amiben a megtorló vámok veszélyeit ecsetelik.","shortLead":"Elon Musk cége aláírás nélküli levelet küldött a Trump-kormánynak, amiben a megtorló vámok veszélyeit ecsetelik.","id":"20250314_A-Tesla-ketsegbeesetten-figyelmeztet-megtorlo-vamok-sujthatjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750098d9-480a-436f-88b4-4e6230b99d92.jpg","index":0,"item":"f80a24f4-a1fa-42d7-a4c9-8b3b27dc3df2","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_A-Tesla-ketsegbeesetten-figyelmeztet-megtorlo-vamok-sujthatjak","timestamp":"2025. március. 14. 19:15","title":"A Tesla kétségbeesetten figyelmezteti a kormányt, hogy ráfaraghatnak a megtorló vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06bbb98-7b6d-4ebb-ae5d-ee2f2ea00cbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ragyogó hónap volt a csapat számára és számomra is – idézték a szurkolói szavazás magyar győztesét. ","shortLead":"Ragyogó hónap volt a csapat számára és számomra is – idézték a szurkolói szavazás magyar győztesét. ","id":"20250315_Szoboszlai-lett-februar-legjobbja-a-Liverpoolnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d06bbb98-7b6d-4ebb-ae5d-ee2f2ea00cbc.jpg","index":0,"item":"66e4457f-c0ca-47f3-9cde-ff399648a3e7","keywords":null,"link":"/sport/20250315_Szoboszlai-lett-februar-legjobbja-a-Liverpoolnal","timestamp":"2025. március. 15. 11:56","title":"Szoboszlai lett február legjobbja a Liverpoolnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]