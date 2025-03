Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat rögzített.","shortLead":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat...","id":"20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770.jpg","index":0,"item":"2583902b-9e55-425b-a5c4-a86b1c1521f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","timestamp":"2025. március. 20. 16:03","title":"Váratlanul erős fényt mért a NASA űrszondája, és nem tudni, mi lehetett a forrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6ab4b0-5a99-414f-a5d9-881f25371e9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Deutsch Tamásnak a sokszínűségről a hányás jutott eszébe. Volt, amikor még szivárványos zászló előtt fotózták.","shortLead":"Deutsch Tamásnak a sokszínűségről a hányás jutott eszébe. Volt, amikor még szivárványos zászló előtt fotózták.","id":"20250320_deutsch-tamas-hanyas-poszt-facebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b6ab4b0-5a99-414f-a5d9-881f25371e9c.jpg","index":0,"item":"6401fab1-4b94-4a46-844d-1ea3c731dc74","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_deutsch-tamas-hanyas-poszt-facebook","timestamp":"2025. március. 20. 13:30","title":"A Fidesz európai politikusa ismét elsütötte minősíthetetlen poénját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd90ddc-8a0c-4c8d-bfb9-19f9cdcbeffb","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Bármeddig elmegy a gyerekéért a Minden Rendben című új magyar film főszereplője, a Hajdu Szabolcs által megformált egyedülálló apa. A rendező, Sós Bálint Dániel a mindig is olyan filmet akart készíteni, amiben a forma és a tartalom tökéletes egységet alkot. A filmben nem csak a lecsupaszított képi világa különleges, a finanszírozása is párját ritkítja manapság.","shortLead":"Bármeddig elmegy a gyerekéért a Minden Rendben című új magyar film főszereplője, a Hajdu Szabolcs által megformált...","id":"20250320_vedelmezo_oszton-sos-balint-minden-rendben-hajdu-szabolcs-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bd90ddc-8a0c-4c8d-bfb9-19f9cdcbeffb.jpg","index":0,"item":"31dfe262-d0b0-4282-8530-5a031ab7a539","keywords":null,"link":"/360/20250320_vedelmezo_oszton-sos-balint-minden-rendben-hajdu-szabolcs-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 20. 16:58","title":"Tragikus fordulat után súlyos dilemma: a kiskamasz gyerek megóvása vagy az igazság a fontosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az MNB hallgat, az ÁSZ feljelentéseket tett amiatt, hogy Matolcsy György elnöksége alatt arcátlanul elherdálhatták a Pallas Athéné alapítvány százmilliárdjait.","shortLead":"Az MNB hallgat, az ÁSZ feljelentéseket tett amiatt, hogy Matolcsy György elnöksége alatt arcátlanul elherdálhatták...","id":"20250320_asz-mnb-alapitvany-jelentes-optima","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318.jpg","index":0,"item":"a9495ffc-f320-4d52-b630-2e25865e79e3","keywords":null,"link":"/360/20250320_asz-mnb-alapitvany-jelentes-optima","timestamp":"2025. március. 20. 17:29","title":"Ki felel a Matolcsy-klán játszmáiban eltűnt százmilliárdokért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő előterjesztésekről meg amúgy is a közgyűlés dönt.","shortLead":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő...","id":"20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"fc5ca08f-c2b3-4244-889e-13eaac8da817","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. március. 19. 20:58","title":"Karácsony reagált arra, hogy Baranyi Krisztina a leggyávább főpolgármesternek nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre hullámvasutazik a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"Egyelőre hullámvasutazik a magyar fizetőeszköz.","id":"20250319_forint-euro-arfolyam-hullamvasut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"e2b0c09c-aa20-418d-b1ee-39d2a43dc943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_forint-euro-arfolyam-hullamvasut-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 09:37","title":"Egy pillanatra benézett 400 fölé a forint, de aztán gyorsan meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. A közösségi médiának köszönhetően ez a szám nagy valószínűséggel tovább csökkent, csupán egy kattintás, és szinte bárkivel összebarátkozhatunk. De valódi kapcsolatok ezek, amelyek aztán valódi közösséggé épülnek, vagy csak ámítás, és tulajdonképpen egyre magányosabbak vagyunk?","shortLead":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel...","id":"20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618.jpg","index":0,"item":"64ae3927-eac4-4ede-a4b5-ebfb0d74f06a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","timestamp":"2025. március. 19. 14:30","title":"Sosem volt ennyi barátunk, és sosem voltunk ennyire magányosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást, a sajtót és az egyetemeket, de ő már túltett az illiberális magyar és a lengyel modellen. Merthogy gyorsabban cselekszik és keményebben lép fel. Így vélekedik a Le Monde volt főszerkesztője, a szerkesztőbizottság elnöke.","shortLead":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást...","id":"20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"e8c19d4d-296d-47ec-85ba-4f4738785052","keywords":null,"link":"/360/20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2025. március. 20. 07:30","title":"Sylvie Kauffmann: Trump, a tanítvány már leelőzte mesterét, Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]