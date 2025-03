Becslések szerint 200-250 ezer orosz katona halt meg eddig az Ukrajna ellen indított háborúban – írja a Skynews az Egyesült Királyság védelmi minisztériumának közlése alapján. Ezzel Moszkva a legsúlyosabb veszteséget szenvedte el a második világháború óta.

A teljes veszteséget 900 ezerre teszik, ami azt jelenti, hogy 650-700 ezer sebesültjük, illetve eltűntjük van. A tárca azt a következtetést vonta le mindebből, hogy Putyin és a katonai vezetés a háborút helyezik előtérbe az orosz katonák életével szemben: „Szinte biztos, hogy készek elviselni a folyamatosan magas veszteséget mindaddig, amíg ez nem befolyásolja negatívan a közvélemény vagy az elit háborús támogatását, és ezek a katonák pótolhatók” – írták.

Sem az orosz, sem az ukrán fél nem nagyon tesz közzé veszteségadatokat, vagy meglehetősen hihetetlen számokat publikálnak. Kijev az orosz veszteségeket szokta közzétenni, március 20-án például a brit adatokkal csaknem egyezőt tettek közzé:

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”

George Eliot



The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to March 20, 2025. pic.twitter.com/FFktpDQWZb