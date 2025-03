Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5de56898-22df-44af-abff-563c8bc0dd68","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Míg Donald Trump első mandátuma idején a tulajdonos Jeff Bezos az ellenállás fészkévé tette a patinás The Washington Post napilapot, most kitűzte a megadást jelentő fehér zászlót.","shortLead":"Míg Donald Trump első mandátuma idején a tulajdonos Jeff Bezos az ellenállás fészkévé tette a patinás The Washington...","id":"20250321_hvg-atallitott-the-washington-post-trump-bezos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de56898-22df-44af-abff-563c8bc0dd68.jpg","index":0,"item":"34686e25-7092-484d-94d1-271e0faad058","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-atallitott-the-washington-post-trump-bezos","timestamp":"2025. március. 21. 11:40","title":"Kiheréli a The Washington Postot Trump kedvéért Jeff Bezos, az Amazon vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7c099c-09f9-4678-a3b7-7a2823ef7920","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"India feladta 23 milliárd dolláros tervét arra, hogy versenyre keljen Kínával, és a feldolgozóipar részesedését a gazdaságban 25 százalékra növelje.","shortLead":"India feladta 23 milliárd dolláros tervét arra, hogy versenyre keljen Kínával, és a feldolgozóipar részesedését...","id":"20250321_gyar-india-kina-tamogatas-kudarc-program-feldolgozoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb7c099c-09f9-4678-a3b7-7a2823ef7920.jpg","index":0,"item":"067708a3-669c-4ff2-8446-90f7dfa230f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_gyar-india-kina-tamogatas-kudarc-program-feldolgozoipar","timestamp":"2025. március. 21. 13:01","title":"Sok új hazai gyárat akartak, sokat költöttek támogatásra, mégis elbuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A volt oktatási miniszter Pálinkás József írt arról, hogy az Egyesült Államokban felszólították a tudósokat, hogy távolítsanak el minden utalást az mRNS-vakcinatechnológiára a kutatástámogatási pályázataikból.","shortLead":"A volt oktatási miniszter Pálinkás József írt arról, hogy az Egyesült Államokban felszólították a tudósokat...","id":"20250320_usa-tiltas-mrns-kifejezes-hasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"57238f2e-0952-400d-8861-ca13f59b212b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_usa-tiltas-mrns-kifejezes-hasznalat","timestamp":"2025. március. 20. 11:31","title":"Az USA-ban még az mRNS kifejezést is elkezdik kitörölni a kutatási pályázatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német parlament alsóháza, a Bundestag.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német...","id":"20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1.jpg","index":0,"item":"dbb56882-d461-4223-bf51-9cedfe6d4ce1","keywords":null,"link":"/360/20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","timestamp":"2025. március. 20. 12:40","title":"Az adósságfékről a hitelgázra lép Merz, hogy felgyorsítsa Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerek holttestén nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket találtak.","shortLead":"A gyerek holttestén nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket találtak.","id":"20250321_nevelt-fiu-neveloszulo-csomagtarto-birosag-elokeszito-ules-neveloanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"e7fbe3f6-2d31-457e-81ed-e0d22c6a69af","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_nevelt-fiu-neveloszulo-csomagtarto-birosag-elokeszito-ules-neveloanya","timestamp":"2025. március. 21. 18:40","title":"Beismerő vallomást tett a nő, aki napokig autózott nevelt fia holttestével a csomagtartóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf4809c-9771-4997-9a15-942e504c52d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buda Flóra Anna tavalyi sikere, a 27 és Turai Balázs 2022-es Amok című animációs filmje után Tőkés Anna Az utolsó dobás című rövidfilmje képviseli Magyarországot Annecyban.","shortLead":"Buda Flóra Anna tavalyi sikere, a 27 és Turai Balázs 2022-es Amok című animációs filmje után Tőkés Anna Az utolsó dobás...","id":"20250320_MOME-diplomafilm-Annecy-Filmfesztival-versenyprogram-Tokes-Anna-Utolso-dobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf4809c-9771-4997-9a15-942e504c52d7.jpg","index":0,"item":"6120a5c6-2820-42ef-a9af-0b0162d856e9","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_MOME-diplomafilm-Annecy-Filmfesztival-versenyprogram-Tokes-Anna-Utolso-dobas","timestamp":"2025. március. 20. 18:02","title":"Az edzői lelki terrorról szóló magyar animációs film indul az Annecy Filmfesztivál versenyprogramjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c1d314-18ba-4df6-9d76-d64e179ec3f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Keresett kifejezés” címkével jelöli a Google Trends Magyarországon a pride-ot, és nem véletlen: az elmúlt napokban nagyságrendekkel többen kíváncsiak a témára a magyarok, mint korábban bármikor.","shortLead":"„Keresett kifejezés” címkével jelöli a Google Trends Magyarországon a pride-ot, és nem véletlen: az elmúlt napokban...","id":"20250320_budapest-pride-birsag-betiltas-google-keresesi-trendek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7c1d314-18ba-4df6-9d76-d64e179ec3f4.jpg","index":0,"item":"1191d394-388d-44e8-86d0-b16a34ab08fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_budapest-pride-birsag-betiltas-google-keresesi-trendek-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 11:23","title":"Nézzen rá ezekre az adatokra: beindult a magyar internet, sosem ment még ekkorát a Budapest Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség rövidre zárta volna az ügyet, az ügyészség azonban helyt adott a fiatal panaszának. ","shortLead":"A rendőrség rövidre zárta volna az ügyet, az ügyészség azonban helyt adott a fiatal panaszának. ","id":"20250320_nyomozas-rendorseg-ugyeszseg-felfuggesztett-pap-mcdonalds-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"02784d60-599d-400c-8d59-f4407abe0de7","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_nyomozas-rendorseg-ugyeszseg-felfuggesztett-pap-mcdonalds-zaklatas","timestamp":"2025. március. 20. 07:49","title":"Új nyomozás indult a felfüggesztett pap ügyében, aki egy McDonald’sban dolgozó fiút zaklathatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]