[{"available":true,"c_guid":"2756a438-c898-4d3a-9674-27312fa20363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"17 fok is lehet.","shortLead":"17 fok is lehet.","id":"20250320_idojaras-meteorologia-csillagaszati-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2756a438-c898-4d3a-9674-27312fa20363.jpg","index":0,"item":"c5bfac89-14c2-4ade-bccc-bc3f8d39b529","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_idojaras-meteorologia-csillagaszati-tavasz","timestamp":"2025. március. 20. 05:19","title":"Tovább emelkedik a hőmérséklet a csillagászati tavasz első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 20. 09:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ekrem Imamoglu isztambuli polgármester letartóztatása óta példátlan elnyomó intézkedéseket vezettek be az országban. ","shortLead":"Ekrem Imamoglu isztambuli polgármester letartóztatása óta példátlan elnyomó intézkedéseket vezettek be az országban. ","id":"20250320_Torokorszagban-elkezdtek-letartoztatni-azokat-akik-a-kozossegi-mediaban-biraltak-Erdogan-kihivojanak-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb.jpg","index":0,"item":"8e99365f-51b1-4383-9f8f-f13372151c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Torokorszagban-elkezdtek-letartoztatni-azokat-akik-a-kozossegi-mediaban-biraltak-Erdogan-kihivojanak-letartoztatasat","timestamp":"2025. március. 20. 15:29","title":"Törökországban elkezdték letartóztatni azokat, akik a közösségi médiában bírálták Erdogan kihívójának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ad6b9e-000b-4487-92f9-ae6c18f410de","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Törökország 3–1-re győzött a Nemzetek Ligája-osztályozó isztambuli odavágóján.","shortLead":"Törökország 3–1-re győzött a Nemzetek Ligája-osztályozó isztambuli odavágóján.","id":"20250320_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-jubileum-1000-meccs-torokorszag-isztambul-elo-kozvetites-percrol-percre-marco-rossi-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ad6b9e-000b-4487-92f9-ae6c18f410de.jpg","index":0,"item":"12f1582a-554d-43ca-a4f6-7fd155ceccbf","keywords":null,"link":"/sport/20250320_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-jubileum-1000-meccs-torokorszag-isztambul-elo-kozvetites-percrol-percre-marco-rossi-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 17:50","title":"Kikapott ezredik mérkőzésén a magyar válogatott és nagy bajba került a visszavágóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf9b066-0d74-4ddb-adc5-393cc22852b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tengernyi szivárogtatás előzte meg, de most már tényleg megérkezett a Google jóárasított okostelefonja, a Pixel 9a, mely az Apple nemrég bemutatott mobiljának állíthat konkurenciát.","shortLead":"Tengernyi szivárogtatás előzte meg, de most már tényleg megérkezett a Google jóárasított okostelefonja, a Pixel 9a...","id":"20250320_google-pixel-9a-okostelefon-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf9b066-0d74-4ddb-adc5-393cc22852b9.jpg","index":0,"item":"821551f7-1263-4a19-b460-66b6f4403a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_google-pixel-9a-okostelefon-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 10:19","title":"Olcsóbb androidos telefon érkezett: itt a Google újdonsága, ami az iPhone 16e kihívója lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","shortLead":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","id":"20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67.jpg","index":0,"item":"659988b0-befe-4dac-89ab-870b00ca6867","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","timestamp":"2025. március. 20. 12:47","title":"Óriási betűkkel véste bele egy Tesla-tulaj a tengerpart homokjába, hogy: „Ne vegyél Teslát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Miközben Elon Musk X-posztokban gyalázta a „pénzpazarló” Szabad Európa Rádiót, a belarusz állami televízió is beszállt az amerikai lejárató kampányba: a csatorna börtönbe zárt, rossz fizikai állapotban lévő, legyengített munkatársait elrettentésként mutogatták főműsoridőben.","shortLead":"Miközben Elon Musk X-posztokban gyalázta a „pénzpazarló” Szabad Európa Rádiót, a belarusz állami televízió is beszállt...","id":"20250321_szabad-europa-amerika-hangja-trump-orosz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73.jpg","index":0,"item":"20863fe7-b76d-4be8-b632-2e9e253efb26","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_szabad-europa-amerika-hangja-trump-orosz-propaganda","timestamp":"2025. március. 21. 11:35","title":"Dögöljetek meg - ezt üzente az orosz propagandista a Szabad Európa újságíróinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d987d890-86ca-4269-80c1-1362a3dcc894","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone 17 Air lehet az eddigi legvékonyabb telefonja az Apple-nek, amit a töltőport kivételével érhet el a cupertinói cég. A vállalat azonban tart az uniós szabályozástól – ám úgy tűnik, feleslegesen.","shortLead":"Az iPhone 17 Air lehet az eddigi legvékonyabb telefonja az Apple-nek, amit a töltőport kivételével érhet el...","id":"20250320_apple-iphone-17-air-okostelefon-toltoport-vezetek-nelkuli-toltes-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d987d890-86ca-4269-80c1-1362a3dcc894.jpg","index":0,"item":"0ec8abca-78f2-4ae8-a700-e8f571e5fa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_apple-iphone-17-air-okostelefon-toltoport-vezetek-nelkuli-toltes-europai-unio","timestamp":"2025. március. 20. 11:03","title":"Az Európai Unió szerint teljesen rendben van, ha töltőport nélküli iPhone-t dob piacra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]