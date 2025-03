Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Semisonic szerint a Trump-kormányzat „teljesen félreértelmezte” a Closing Time című dalukat, amelyet egy kitoloncolásról szóló videóhoz használtak fel. ","shortLead":"A Semisonic szerint a Trump-kormányzat „teljesen félreértelmezte” a Closing Time című dalukat, amelyet...","id":"20250319_semisonic-trump-zene-felhasznalas-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"9b52cae5-77dc-4617-bc2b-d4047b5ddac5","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_semisonic-trump-zene-felhasznalas-tiltas","timestamp":"2025. március. 19. 12:50","title":"Újabb zenekar tiltotta meg Trumpnak, hogy felhasználja a zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf862f2-d7d2-42ad-858b-dfd389857b58","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök James Boasberg elmozdítását követelte a neki nem tetsző döntés miatt.","shortLead":"Az amerikai elnök James Boasberg elmozdítását követelte a neki nem tetsző döntés miatt.","id":"20250319_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitelepites-deportalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bf862f2-d7d2-42ad-858b-dfd389857b58.jpg","index":0,"item":"7ab3a947-333c-43fa-9726-abe4c9d3764e","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitelepites-deportalas","timestamp":"2025. március. 19. 14:26","title":"Az aktuálpolitikai megszólalásokat kerülő főbírót is kiakasztotta Trump kirohanása a tömeges kitoloncolás ellen ítélő bíróval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfd9fbe-6df3-46e4-82c5-f48e412eba32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar szerint többi feljelentése kapcsán még idáig sem jutott el eddig a nyomozóhatóság.","shortLead":"Magyar szerint többi feljelentése kapcsán még idáig sem jutott el eddig a nyomozóhatóság.","id":"20250319_magyar-peter-vogel-evelin-tanu-meghallgatas-hangfelvetel-zsarolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfd9fbe-6df3-46e4-82c5-f48e412eba32.jpg","index":0,"item":"6dc80950-fb00-4c51-b7d2-0a2a075857a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_magyar-peter-vogel-evelin-tanu-meghallgatas-hangfelvetel-zsarolas","timestamp":"2025. március. 19. 17:04","title":"Tanúként hallgatták meg Magyar Pétert Vogel Evelin zsarolási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe350a4b-7f8a-499f-9cb1-6229274c5c3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gareth Southgate úgy véli, ezek a rossz szokások elszigeteltséghez vezetnek.","shortLead":"Gareth Southgate úgy véli, ezek a rossz szokások elszigeteltséghez vezetnek.","id":"20250319_gareth-southgate-fiatal-ferfiak-videojatek-szerencsejatek-porno-elszigeteltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe350a4b-7f8a-499f-9cb1-6229274c5c3a.jpg","index":0,"item":"adee504c-4866-4ac4-bccc-da30295611de","keywords":null,"link":"/elet/20250319_gareth-southgate-fiatal-ferfiak-videojatek-szerencsejatek-porno-elszigeteltseg","timestamp":"2025. március. 19. 14:10","title":"A volt angol focikapitány szerint a mai fiatal férfiak túl sok időt töltenek videójátékozással és pornónézéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d01e969-3a98-4781-a315-9ea0069ef89c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ki is derült, hogy tele van az autója kábítószerekkel.","shortLead":"Ki is derült, hogy tele van az autója kábítószerekkel.","id":"20250319_azt-hitte-hogy-elloptak-a-kocsijat-csak-be-volt-tepve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d01e969-3a98-4781-a315-9ea0069ef89c.jpg","index":0,"item":"de1ad439-197b-4b72-90b6-a6ba62a335ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_azt-hitte-hogy-elloptak-a-kocsijat-csak-be-volt-tepve","timestamp":"2025. március. 19. 12:10","title":"Rendőrt hívott, mert azt hitte, ellopták az autóját, de csak be volt tépve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Shortolóké a világ!","shortLead":"Shortolóké a világ!","id":"20250319_tesla-shortolas-tozsde-hedge-fund","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"68e7e7cf-6929-462a-89b8-62107e674246","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_tesla-shortolas-tozsde-hedge-fund","timestamp":"2025. március. 19. 15:04","title":"Közel 6 ezer milliárd forintot kerestek azok, akik a Tesla bukására fogadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0304eefb-be5f-48ad-b1d2-d97420327f97","c_author":"HVG","category":"360","description":"A gyerekekhez hasonlóan a fejlett mesterséges intelligencia (MI) sem szeret veszíteni, és akár csalásra is hajlandó a győzelem érdekében – fedezték fel amerikai kutatók.","shortLead":"A gyerekekhez hasonlóan a fejlett mesterséges intelligencia (MI) sem szeret veszíteni, és akár csalásra is hajlandó...","id":"20250320_hvg-mesterseges-intelligencia-modellek-sakk-csalas-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0304eefb-be5f-48ad-b1d2-d97420327f97.jpg","index":0,"item":"12691693-0abe-4283-9184-4a18521cd7d4","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-mesterseges-intelligencia-modellek-sakk-csalas-gyozelem","timestamp":"2025. március. 20. 16:15","title":"Egészen elképesztő, hogyan csal a mesterséges intelligencia, ha sarokba szorítva érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ab41ee-548e-42e7-a12d-a6435784a8c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demenciával küzdő sztár a családja körében látható a friss képeken.","shortLead":"A demenciával küzdő sztár a családja körében látható a friss képeken.","id":"20250320_Demi-Moore-friss-csaladi-fotokat-tett-kozze-Bruce-Willis-rol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ab41ee-548e-42e7-a12d-a6435784a8c1.jpg","index":0,"item":"f48695d8-36b6-4e6d-926b-6f7db9cd94d6","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Demi-Moore-friss-csaladi-fotokat-tett-kozze-Bruce-Willis-rol","timestamp":"2025. március. 20. 16:01","title":"Demi Moore meghitt családi fotókat tett közzé Bruce Willisről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]