[{"available":true,"c_guid":"7564c4ae-fe04-471c-a766-582a0965ac27","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Olyan a jelenet, mint egy Belmondo-film, de szerencsére megúszták a rendőrök. ","shortLead":"Olyan a jelenet, mint egy Belmondo-film, de szerencsére megúszták a rendőrök. ","id":"20250322_Tiz-rendor-serult-meg-Parizsban-amikor-egymas-autoit-tortek-ossze-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7564c4ae-fe04-471c-a766-582a0965ac27.jpg","index":0,"item":"b125bfce-729a-4019-b8fc-8183234a39b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_Tiz-rendor-serult-meg-Parizsban-amikor-egymas-autoit-tortek-ossze-video","timestamp":"2025. március. 22. 17:33","title":"Tíz rendőr és három járőrautó sérült meg Párizsban, amikor egymás autóit törték össze egy üldözésnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d04915-39de-4aed-851f-d26c0a169bd8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Törökországban szívében, az elképesztő természeti szépségű Kappadókiában tettük próbára terepen a lágyhibrid dízel legújabb Toyota Hiluxot, és annak maszkulinabb új GR Sport változatát.","shortLead":"Törökországban szívében, az elképesztő természeti szépségű Kappadókiában tettük próbára terepen a lágyhibrid dízel...","id":"20250322_torok-csodaorszag-kappadokia-dizel-hibrid-uj-toyota-hilux-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d04915-39de-4aed-851f-d26c0a169bd8.jpg","index":0,"item":"3a7f2c86-1ada-4063-8646-9b8f9c0abe31","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_torok-csodaorszag-kappadokia-dizel-hibrid-uj-toyota-hilux-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 22. 07:21","title":"Japán melós török csodaországban: Kappadókiában terepeztünk a dízel hibrid új Toyota Hilux-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"De most egy kis csúszással jelent meg a rendelet, és csak jövő szombattól hatályos.","shortLead":"De most egy kis csúszással jelent meg a rendelet, és csak jövő szombattól hatályos.","id":"20250322_Az-arresstoprol-is-kotelezo-tajekoztato-tablakat-kitenni-a-boltoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305.jpg","index":0,"item":"d7df789e-7b3c-4fb6-8c2a-d1d1e677dcbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250322_Az-arresstoprol-is-kotelezo-tajekoztato-tablakat-kitenni-a-boltoban","timestamp":"2025. március. 22. 08:22","title":"Az árrésstopról is kötelező tájékoztató táblákat kitenni a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5977eb96-1ffc-4f5b-80f4-d8c36f0daa63","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A péntek esti tüntetésen a résztvevők azt skandálták, hogy vigyék Felcsútra az üzemet, Gulyás Gergely kormányinfós mondatait pedig komoly fújolás fogadta,","shortLead":"A péntek esti tüntetésen a résztvevők azt skandálták, hogy vigyék Felcsútra az üzemet, Gulyás Gergely kormányinfós...","id":"20250321_soskut-faklyas-felvonulas-tiltakozas-akkufeldolgozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5977eb96-1ffc-4f5b-80f4-d8c36f0daa63.jpg","index":0,"item":"bc91b45e-84a8-4523-a0e9-f51781df5177","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_soskut-faklyas-felvonulas-tiltakozas-akkufeldolgozo","timestamp":"2025. március. 21. 20:18","title":"Zúgott a „mocskos Fidesz” Sóskúton, ahol fáklyás felvonulással tiltakoztak az akkufeldolgozó építése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról készült szép festményt ajándékozott az elnöknek.","shortLead":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról...","id":"20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"bd852b04-8cc3-4c7a-816f-f2517cc52592","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","timestamp":"2025. március. 23. 09:40","title":"Az amerikaiak legitimnek tekintik a megszállt területeken rendezett orosz népszavazásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b3b4a3-e267-4008-9ba5-eb898b44f0b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elkezdték visszacsinálni a cégkavarásokat.","shortLead":"Elkezdték visszacsinálni a cégkavarásokat.","id":"20250321_mnb-optima-hegedus-jegybank-alapitvany-asz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b3b4a3-e267-4008-9ba5-eb898b44f0b2.jpg","index":0,"item":"e234277a-a1f6-4898-8510-deef8869674f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_mnb-optima-hegedus-jegybank-alapitvany-asz","timestamp":"2025. március. 21. 20:57","title":"Varga Mihály közbelépett: mégsem kerül egy magántőkealaphoz az MNB alapítványok vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány napja világszerte megvásárolható Apple legújabb okostelefonja, az iPhone 16e, ami ugyan nem olcsó, de iPhone-árhoz mérve mégsem annyira drága. Sokan be is ruháztak rá, azonban most egy bosszantó problémával találkoznak: vagy okosórájukat viselik, vagy zenét hallgatnak.","shortLead":"Néhány napja világszerte megvásárolható Apple legújabb okostelefonja, az iPhone 16e, ami ugyan nem olcsó, de...","id":"20250322_apple-iphone-16e-bluetooth-problemak-hiba-szoftver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"3374bcb5-dc13-45ea-abeb-71473f433dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_apple-iphone-16e-bluetooth-problemak-hiba-szoftver","timestamp":"2025. március. 22. 14:03","title":"Óra vagy zene? Fura választás elé állították az iPhone 16e tulajdonosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","shortLead":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","id":"20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68.jpg","index":0,"item":"88817f24-7bb5-438b-a942-ad3e35c07e0c","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","timestamp":"2025. március. 23. 15:45","title":"Szemkápráztató, vakító fehérben játsszák a Vígszínházban Jane Austen Büszkeség és balítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]