Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","shortLead":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","id":"20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648.jpg","index":0,"item":"408fb400-a4f5-45d7-acca-f373aaf464f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","timestamp":"2025. február. 17. 14:10","title":"Váratlanul megvágták az állami támogatást, így feleannyi beteget tud ellátni tb-finanszírozással a XVII. kerület legnagyobb rendelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67c5177-16cd-4356-9a61-87c45d485231","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nikitscher Tamást is foglalkoztató Real Valladolid utolsó helyen áll a spanyol bajnokságban, és zsinórban ötödször kapott ki hétvégén, a Sevilla ellen.","shortLead":"A Nikitscher Tamást is foglalkoztató Real Valladolid utolsó helyen áll a spanyol bajnokságban, és zsinórban ötödször...","id":"20250218_Annyira-rosszul-megy-a-csapatnak-hogy-nyolc-meccs-utan-kirugtak-a-magyar-valogatott-kozeppalyasanak-uj-edzojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a67c5177-16cd-4356-9a61-87c45d485231.jpg","index":0,"item":"11f31454-2bb6-4e59-a03e-e74d958e6027","keywords":null,"link":"/sport/20250218_Annyira-rosszul-megy-a-csapatnak-hogy-nyolc-meccs-utan-kirugtak-a-magyar-valogatott-kozeppalyasanak-uj-edzojet","timestamp":"2025. február. 18. 09:42","title":"Annyira rosszul megy a csapatnak, hogy nyolc meccs után kirúgták a magyar válogatott középpályásának új edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f558243-5a37-46b7-874b-a6c0f7636d80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapítványhoz várhatóan évente 18-20 ezer kérelem érkezhet, és mintegy 50 milliárd forint értékben nyújthat támogatást.","shortLead":"Az alapítványhoz várhatóan évente 18-20 ezer kérelem érkezhet, és mintegy 50 milliárd forint értékben nyújthat...","id":"20250217_egyedi-gyogyszerkerelem-alapitvany-batthiany-strattman-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f558243-5a37-46b7-874b-a6c0f7636d80.jpg","index":0,"item":"04cc62fe-7eb0-4e77-847c-3b917ae0d741","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_egyedi-gyogyszerkerelem-alapitvany-batthiany-strattman-alapitvany","timestamp":"2025. február. 17. 08:39","title":"Rejtély, pontosan hogyan működik majd az egyedi gyógyszerkérelmeket elbíráló alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Hamász állítólagos döntése a Kairóba látogató Hamász-delegációra gyakorolt jelentős egyiptomi nyomást követően születhetett.","shortLead":"A Hamász állítólagos döntése a Kairóba látogató Hamász-delegációra gyakorolt jelentős egyiptomi nyomást követően...","id":"20250217_Netanjahu-sem-a-Hamasz-sem-a-Palesztin-Hatosag-nem-fogja-kormanyozni-Gazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"9a4ea070-c46b-40f0-a373-f58a8a168060","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Netanjahu-sem-a-Hamasz-sem-a-Palesztin-Hatosag-nem-fogja-kormanyozni-Gazat","timestamp":"2025. február. 18. 12:02","title":"Netanjahu: Sem a Hamász, sem a Palesztin Hatóság nem fogja kormányozni Gázát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínai Népköztársaság felszólította az Egyesült Államokat, hogy javítsa ki a hibát.","shortLead":"A Kínai Népköztársaság felszólította az Egyesült Államokat, hogy javítsa ki a hibát.","id":"20250217_kina-tajvan-tajvan-kulugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"2b7e79bc-9113-409b-9f3a-45d5f97b1eb9","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_kina-tajvan-tajvan-kulugyminiszterium","timestamp":"2025. február. 17. 14:36","title":"Kína szerint visszalépés, hogy az USA külügyminisztériumának honlapjáról törölték, hogy nem támogatják Tajvan függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5259a77a-efb1-4b83-92a7-60c6bc5d9a36","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nio Firefly az elektromos Minik és Smartok legújabb kínai riválisának tekinthető.","shortLead":"A Nio Firefly az elektromos Minik és Smartok legújabb kínai riválisának tekinthető.","id":"20250219_percek-alatt-cserelheto-aksis-cuki-kis-villanyauto-tunt-fel-a-szinen-nio-firefly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a77a-efb1-4b83-92a7-60c6bc5d9a36.jpg","index":0,"item":"0d2e8a90-770d-4b83-9316-7e473cbdab3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_percek-alatt-cserelheto-aksis-cuki-kis-villanyauto-tunt-fel-a-szinen-nio-firefly","timestamp":"2025. február. 19. 06:41","title":"Percek alatt cserélhető aksis cuki kis villanyautó tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2274d087-4432-42a8-8644-e37f408ab2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők arról tájékoztattak, nem férne be a fotósunk a helyszínre.","shortLead":"A szervezők arról tájékoztattak, nem férne be a fotósunk a helyszínre.","id":"20250218_Nem-engedik-be-a-HVG-t-Orban-evertekelojere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2274d087-4432-42a8-8644-e37f408ab2f8.jpg","index":0,"item":"d45f0f7d-aa94-4aa6-b1cc-cf5c01baef52","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Nem-engedik-be-a-HVG-t-Orban-evertekelojere","timestamp":"2025. február. 18. 12:54","title":"„Regisztrációját sajnos nem tudjuk elfogadni” – nem engedik be a HVG-t Orbán Viktor évértékelőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kedvezményezett Zoewendtale Firmin Ilboudo a Hit Gyülekezetének budapesti főiskoláján szerzett mesterdiplomát teológiából.","shortLead":"A kedvezményezett Zoewendtale Firmin Ilboudo a Hit Gyülekezetének budapesti főiskoláján szerzett mesterdiplomát...","id":"20250217_Tiborcz-sogora-Kelemen-Tas-Burkina-Faso-i-lelkesz-tamogatasara-inditott-alapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652.jpg","index":0,"item":"5c16b606-5fb9-49ef-93a0-e21032512e72","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Tiborcz-sogora-Kelemen-Tas-Burkina-Faso-i-lelkesz-tamogatasara-inditott-alapot","timestamp":"2025. február. 17. 08:17","title":"Egy Burkina Fasó-i lelkész támogatására indított alapot Tiborcz István sógora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]