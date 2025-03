Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. március. 27. 13:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8c30fb39-72c5-410a-aeb8-9b5e6527a2de","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Tesla eladásainak nem használt, hogy Donald Trump és Elon Musk egymásra talált, és így a techmilliárdosból politikai tényező lett. Persze nem ez az első eset a történelemben, hogy egy ország vezetője és egy iparmágnás összefog. Elek Péter össze is gyűjtött néhány példát a Duma Aktuál közönségének, és felmerült, lehet, hogy Magyarországot egy finn rendszergazda irányítja.","shortLead":"A Tesla eladásainak nem használt, hogy Donald Trump és Elon Musk egymásra talált, és így a techmilliárdosból politikai...","id":"20250326_duma-aktual-elon-musk-tesla-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c30fb39-72c5-410a-aeb8-9b5e6527a2de.jpg","index":0,"item":"ba14df80-ba68-4148-8784-e7465edc280a","keywords":null,"link":"/360/20250326_duma-aktual-elon-musk-tesla-eladas","timestamp":"2025. március. 26. 17:30","title":"Hosszú út vezet a Tesla bukásától a Magyarországot irányító titkos hatalomig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014145c7-5fc4-4ba3-a968-ece3fa138a1b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megállapodott egymással az Apple és az indonéz kormány arról, hogy a cupertinói cég milyen mértékű befektetéseket hajt végre az országban. A 111 milliárdos összeg még nagyobb is lehet.","shortLead":"Megállapodott egymással az Apple és az indonéz kormány arról, hogy a cupertinói cég milyen mértékű befektetéseket hajt...","id":"20250327_apple-iphone-betiltasa-indonezia-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014145c7-5fc4-4ba3-a968-ece3fa138a1b.jpg","index":0,"item":"eb1310ef-aa19-4e60-82a4-67554f54d30f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_apple-iphone-betiltasa-indonezia-befektetes","timestamp":"2025. március. 27. 10:03","title":"111 milliárdot fizet az Apple, újra árulhatja az iPhone-okat Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a05bcc7-1abe-4dff-95c3-c49f69a0d265","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint mentálisan nem elég erős a válogatott, és ez vezetett a törökök elleni hat bekapott gólhoz is.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint mentálisan nem elég erős a válogatott, és ez vezetett a törökök elleni hat bekapott...","id":"20250327_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-magyarorszag-torokorszag-nemzetek-ligaja-parharc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a05bcc7-1abe-4dff-95c3-c49f69a0d265.jpg","index":0,"item":"16fec675-4d59-4a14-9a38-bbb3a10bf863","keywords":null,"link":"/sport/20250327_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-magyarorszag-torokorszag-nemzetek-ligaja-parharc","timestamp":"2025. március. 27. 14:33","title":"Marco Rossi: Nem úgy jönnek az eredmények, ahogy szeretnénk, és ez nyomot hagyott az önbizalmunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár Jánosnak elege lett a luxizásból.","shortLead":"Lázár Jánosnak elege lett a luxizásból.","id":"20250327_lazar-ner-kullancs-meszaros-lazarinfo-kisvarda-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"30bc7497-5741-42e7-ac46-e9863929cdfc","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_lazar-ner-kullancs-meszaros-lazarinfo-kisvarda-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 19:51","title":"Orbán poloskázása után Lázár most a NER kullancsai ellen kelt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dc1b23-b68d-45c9-afb6-ba7aafbfd443","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Nyitottabbá válnak a banki ügyfelek a digitális szolgáltatásokra, és arra is, hogy tanácsot kérjenek a pénzügyeikben, de a folyamat lassú, és a kormányzat sem az előremutató irányzatot ölelte keblére. Az OTP szakértőivel beszélgettünk a bank egyik kitüntetett fiókjában mindenről, ami akár a szektort, akár az ügyfeleit érintheti.","shortLead":"Nyitottabbá válnak a banki ügyfelek a digitális szolgáltatásokra, és arra is, hogy tanácsot kérjenek a pénzügyeikben...","id":"20250327_Eltunhet-a-keszpenz-otp-atm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16dc1b23-b68d-45c9-afb6-ba7aafbfd443.jpg","index":0,"item":"58349ad7-0fd5-4567-b348-f3abfdc55313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_Eltunhet-a-keszpenz-otp-atm","timestamp":"2025. március. 27. 06:15","title":"Eltűnhet a készpénz? A piacvezető bank szerint nem igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16e7636-a4e3-4a27-9bd4-2ea137d42130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az életveszélyes Duna-átúszó performance után Szabó Bálint személyesen is megköszönte a belügyminiszternek, hogy egy rendőr megmentette az életét. 