Újabb üzeneteket hozott nyilvánosságra a The Atlantic című amerikai lap azok közül, amelyeket a főszerkesztője, Jeffrey Goldberg elolvashatott, miután tévedésből meghívták egy chatcsoportba, ahol magas rangú kormányzati tisztviselők a jemeni húszik ellen indított légi csapásról osztottak meg részleteket.

A magazin hétfőn közölt írást a példátlan nemzetbiztonsági hibáról, amelyhez néhány képernyőfotót is csatolt a Signal-csoportban zajló beszélgetésről, amelyhez hozzászólt többek között Pete Hegseth védelmi miniszter, Marco Rubio külügyminiszter, J. D. Vance alelnök, Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó (nyitóképünkön), Scott Bessent pénzügyminiszter és Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese.

Goldberg a cikk megjelenése után arról beszélt: azért csak néhány képernyőfelvételt tett közzé, mert meggyőződése szerint a beszélgetésben olyan információk is megjelentek, amelyek nyilvánosságra kerülése a nemzetbiztonságot és külföldön műveleteket végző amerikai katonák biztonságát is veszélyeztetheti.

Donald Trump elnök először viccelődve reagált a történtekre, a tévés műsorvezetőből tárcavezetővé emelt Hegseth pedig idegesen tagadta, hogy „háborús terveket”, állam- és hadititkokat vitattak volna meg. Kedd este már valamivel bőbeszédűbb volt Trump. Azt mondta, nem tud semmit az alkalmazásról, de szerinte sokan használják, például a katonaság és a média is. Ő is azt állította, hogy az üzenetváltások során kormánya tagjai nem osztottak meg minősített információkat, Waltz pedig – aki bevette Goldberget a csoportba – azzal támadott vissza, hogy az újságíró és a lapja már korábban is álhíreket, hazugságokat közölt.

Még szintén keddi szenátusi meghallgatásán Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója is tagadta, hogy minősített információkról lett volna szó a csoportban.

Mindezek után a The Atlanticnál úgy döntöttek, hogy közérdek fűződik azoknak az adatoknak a megismeréséhez, amelyekről Trump tanácsadói nem biztonságos kommunikációs csatornákon tárgyaltak ki, különösen azért, mert mindezek után megpróbálták kisebbíteni az üzenetek és az ügy jelentőségét, és hazugsággal vádolták meg a szerkesztőséget.

Goldberg a friss cikkben leírja, hogy a húszik elleni támadásról szóló beszélgetés március 15-én 31 perccel azelőtt kezdődött, hogy az első amerikai harci repülők bevetésre indultak volna. Erről Hegseth számolt be, majd később tájékoztatott a csapásnál használt fegyverekről, a célpontról és annak helyszínéről.

