[{"available":true,"c_guid":"e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik. A szállodaüzemeltetés azonban a megemelkedett költségek miatt egyre kevésbé jövedelmező. A marketingen van mit javítani.","shortLead":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik...","id":"20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81.jpg","index":0,"item":"8c234263-7546-4507-aa53-c9faff5ba876","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","timestamp":"2025. március. 30. 08:30","title":"Ugyanannyit gugliznak Budapestre, mégis jóval több turista megy Bécsbe és Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2a0441-254d-4e7e-a7d3-9419dd94f8d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez a Brody nem az a Brody, de mindkettőnek vannak magyar gyökerei.","shortLead":"Ez a Brody nem az a Brody, de mindkettőnek vannak magyar gyökerei.","id":"20250330_Bauhaus-Hosszulepes-Sarolta-utca-villa-Alexander-Brody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f2a0441-254d-4e7e-a7d3-9419dd94f8d6.jpg","index":0,"item":"f1599884-d296-4740-93f8-3b1aea37c299","keywords":null,"link":"/360/20250330_Bauhaus-Hosszulepes-Sarolta-utca-villa-Alexander-Brody","timestamp":"2025. március. 30. 13:45","title":"A brutalista világát megtalálni Budapesten, Brody is szerepel benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469d6f49-ed88-4211-837e-3bd40d904445","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Jogerősen fiktívvé nyilvánította Tarsoly Csaba és családtagjai lakcímkártyáját a bíróság, mert az azon megjelölt budai villa már nem az övék. Egy elsőfokú bírósági döntés szerint a családnak ki is kellene költöznie belőle.","shortLead":"Jogerősen fiktívvé nyilvánította Tarsoly Csaba és családtagjai lakcímkártyáját a bíróság, mert az azon megjelölt budai...","id":"20250331_Tarsoly-Csaba-ervenytelen-lakcimkartya-luxusingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/469d6f49-ed88-4211-837e-3bd40d904445.jpg","index":0,"item":"b841bdff-22c5-47ac-b87d-03e579181d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Tarsoly-Csaba-ervenytelen-lakcimkartya-luxusingatlan","timestamp":"2025. március. 31. 05:00","title":"Már a lakcímkártyájuk sem érvényes Tarsoly Csabáéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c584463-f939-458e-be3e-b4ac6f45ab2e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Amikor megkérdezték, komolyan beszél-e, az elnök annyit mondott: „Nem viccelek.” ","shortLead":"Amikor megkérdezték, komolyan beszél-e, az elnök annyit mondott: „Nem viccelek.” ","id":"20250331_Tegyesult-allamok-donald-trump-harmadik-elnoki-ciklus-alkotmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c584463-f939-458e-be3e-b4ac6f45ab2e.jpg","index":0,"item":"7a4e0b23-bea0-4948-a86d-11df7f4c7156","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_Tegyesult-allamok-donald-trump-harmadik-elnoki-ciklus-alkotmany","timestamp":"2025. március. 31. 13:00","title":"Trump kimondta: belevágna egy harmadik elnöki ciklusba is, és ehhez megvannak a „módszerei”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569ae4d-7380-48a2-ace2-12309fec29d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tiltott szerelem nemcsak a képernyőn, hanem az életben is meghatározta a 90 éves korában elhunyt színész sorsát. ","shortLead":"A tiltott szerelem nemcsak a képernyőn, hanem az életben is meghatározta a 90 éves korában elhunyt színész sorsát. ","id":"20250331_richard-chamberlain-sogun-tovismadarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5569ae4d-7380-48a2-ace2-12309fec29d3.jpg","index":0,"item":"7af19f9d-3985-44cd-87e4-86fbf2ba83a9","keywords":null,"link":"/kultura/20250331_richard-chamberlain-sogun-tovismadarak","timestamp":"2025. március. 31. 11:46","title":"Tövismadarak, Sógun és egy nagy titok: mit imádtunk Richard Chamberlainben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung sem vetné el teljesen az elképzelést, hogy a hajlítható okostelefonjánál a belső kijelző egyúttal a külső is legyen.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung sem vetné el teljesen az elképzelést, hogy a hajlítható okostelefonjánál a belső kijelző...","id":"20250330_samsung-hajlithato-kijelzos-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe.jpg","index":0,"item":"67b2bb2a-bfac-44be-866f-2e667b5e1790","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-hajlithato-kijelzos-okostelefon","timestamp":"2025. március. 30. 18:09","title":"360 fokban hajlítható kijelzős mobilon dolgozhat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos megbetegedések magasabb kockázata között.","shortLead":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos...","id":"20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54.jpg","index":0,"item":"f310e195-b13e-46d1-9885-080e3139630f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 30. 10:03","title":"Ikerkutatás bizonyítja: a tetoválások növelhetik a rák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ccb70-5399-420e-b676-cc4a7d9d3b81","c_author":"HVG","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Márciusban az ukrán vasút oldalát törték fel, most megérkezhetett a válasz a támadásra.","shortLead":"Márciusban az ukrán vasút oldalát törték fel, most megérkezhetett a válasz a támadásra.","id":"20250331_hekker-moszkvai-metro-oldal-ukran-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4ccb70-5399-420e-b676-cc4a7d9d3b81.jpg","index":0,"item":"d8e719bf-0d24-40c6-aaa9-fac129e7eeba","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20250331_hekker-moszkvai-metro-oldal-ukran-vasut","timestamp":"2025. március. 31. 14:33","title":"Feltörték a moszkvai metró oldalát, az ukrán vasút hírei jelentek meg rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]