Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"06747913-4b55-48eb-8e7c-1bbaa43a1e79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichiáter annyira felháborodott a riporter kérdésein, hogy azzal fenyegette, befejezi az interjút.","shortLead":"A pszichiáter annyira felháborodott a riporter kérdésein, hogy azzal fenyegette, befejezi az interjút.","id":"20250326_Hany-eve-volt-Csernus-Imret-kiakasztotta-Gulyas-Marton-amikor-szoba-hozta-Simek-Kittyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06747913-4b55-48eb-8e7c-1bbaa43a1e79.jpg","index":0,"item":"90b4b73c-5b8e-4759-8dcf-67abb97cfd44","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Hany-eve-volt-Csernus-Imret-kiakasztotta-Gulyas-Marton-amikor-szoba-hozta-Simek-Kittyt","timestamp":"2025. március. 26. 09:43","title":"„Hány éve volt?” – Csernus Imrét kiakasztotta Gulyás Márton, amikor szóba hozta Simek Kittyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","shortLead":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","id":"20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1.jpg","index":0,"item":"3e970bbc-ba89-4706-9ebb-60bd215cac21","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","timestamp":"2025. március. 26. 07:15","title":"Erdőtüzek tombolnak Dél-Koreában, már legalább 22 halálos áldozat van – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3029d5a-faba-4a0a-a416-70c2fbb20308","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az még más alapítvány volt, amikor Windisch László az MNB-nél dolgozott, egyébként sem az ő alelnöki feladata volt figyelni az alapítványokra – írta az Állami Számvevőszék.","shortLead":"Az még más alapítvány volt, amikor Windisch László az MNB-nél dolgozott, egyébként sem az ő alelnöki feladata volt...","id":"20250326_allami-szamvevoszek-windisch-laszlo-mnb-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3029d5a-faba-4a0a-a416-70c2fbb20308.jpg","index":0,"item":"74e6ea80-1ea8-475e-b6a2-cca90d99af29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_allami-szamvevoszek-windisch-laszlo-mnb-alapitvany","timestamp":"2025. március. 26. 13:13","title":"Megmagyarázta a számvevőszék, miért nem vette észre az elnöke még az MNB-nél dolgozva, hogy baj van az alapítványokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6253c5-102f-4702-a909-833bc1275abf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már több mint kétszázezren látták a Munkácsy-kiállítást, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetthez képest három héttel később, április 21-én, húsvéthétfőn zár majd. Az intézmény hétvégenként a szokásosnál korábban, már 9 órakor megnyitja kapuit, és április 7. kivételével hétfőnként is nyitva áll a közönség előtt.","shortLead":"Már több mint kétszázezren látták a Munkácsy-kiállítást, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetthez...","id":"20250325_munkacsy-kiallitas-szepmuveszeti-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae6253c5-102f-4702-a909-833bc1275abf.jpg","index":0,"item":"4e4b4b6d-959e-4c46-b99e-875741e18117","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_munkacsy-kiallitas-szepmuveszeti-hosszabbitas","timestamp":"2025. március. 25. 10:49","title":"Húsvétig meghosszabbították a Munkácsy-kiállítást a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd34db0-e179-42b0-979d-dc39cdb66e38","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250325_Marabu-Feknyuz-Arcfelismero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dd34db0-e179-42b0-979d-dc39cdb66e38.jpg","index":0,"item":"3cf2b04e-8f6c-4505-a6d4-3565b99cc5d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Marabu-Feknyuz-Arcfelismero","timestamp":"2025. március. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Arcfelismerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint hárommilliárd ember szenved idegrendszeri eredetű betegségektől. Mi minden okozza ezt a jelenséget, és miért egyre nagyobb ennek az egészségügyi és társadalmi költsége? Milyen jó hírek ellensúlyozzák a riasztó adatokat? Dóczi Tamás idegsebésszel, a Pécsi Tudományegyetem professzorával beszélgettünk.","shortLead":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint...","id":"20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"b665ba9e-4025-4b5f-9845-97adb392965e","keywords":null,"link":"/360/20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","timestamp":"2025. március. 25. 06:30","title":"A láthatatlan járvány: már nem a szívünkkel és a keringésünkkel van a legtöbb gond, hanem az idegrendszerünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","shortLead":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","id":"20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915.jpg","index":0,"item":"03a6719f-004e-422c-a63e-83f84888a515","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","timestamp":"2025. március. 25. 11:27","title":"Elárulta a Bankszövetség, hová telepíthetnek első körben új ATM-eket, és még a Revolutnak is beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","shortLead":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","id":"20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe.jpg","index":0,"item":"70e7dc04-c404-4ed0-89d9-6ab3ca1b6c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","timestamp":"2025. március. 26. 17:08","title":"Bejelentette Orbán: jön a kiskocsma- és kisbolttámogatás, a templomfelújítási program, és mindenhová ATM-et „visznek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]