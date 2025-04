Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel egyidejűleg egy államközeli orosz lap már kritikákat is megfogalmazott az amerikai elnökkel szemben.","shortLead":"Ezzel egyidejűleg egy államközeli orosz lap már kritikákat is megfogalmazott az amerikai elnökkel szemben.","id":"20250331_kreml-trump-tompitas-diplomaciai-kapcsolatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"fd99ac80-0e7c-477e-a83a-3728e30d7e2a","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_kreml-trump-tompitas-diplomaciai-kapcsolatok","timestamp":"2025. március. 31. 18:03","title":"A Kreml tompítani próbálja Trump Putyinra tett kijelentéseinek élét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a75ce2-42eb-4f71-bf31-d27d75984777","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán önnel is előfordult már, hogy az utcán sétálva felfigyelt egy pár villanyvezetékről lelógó cipőre, és elgondolkodott: vajon mi célból dobták fel oda? ","shortLead":"Talán önnel is előfordult már, hogy az utcán sétálva felfigyelt egy pár villanyvezetékről lelógó cipőre, és...","id":"20250401_cipo-villanyvezeteken-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a75ce2-42eb-4f71-bf31-d27d75984777.jpg","index":0,"item":"3a57b11d-d0e5-4849-ac11-9c16ad03694c","keywords":null,"link":"/elet/20250401_cipo-villanyvezeteken-oka","timestamp":"2025. április. 01. 06:01","title":"Miért lógnak cipők a villanyvezetékekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5476ebe8-038e-4946-ba87-9cd1c5089da4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a nyomozás még zajlik, de a Tesla tulajdonosának már határozott véleménye van a történtekről. ","shortLead":"Bár a nyomozás még zajlik, de a Tesla tulajdonosának már határozott véleménye van a történtekről. ","id":"20250401_Musk-terrorizmus-Tesla-Roma-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5476ebe8-038e-4946-ba87-9cd1c5089da4.jpg","index":0,"item":"8c044a08-ea8d-4612-9f8e-24e3ae987515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Musk-terrorizmus-Tesla-Roma-Donald-Trump","timestamp":"2025. április. 01. 06:30","title":"Musk terrorizmusnak nevezte a római Tesla-kereskedésben történt tűzesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf66ac6-a297-42f0-9a4e-21588882caa7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Franciaországban a piaci részesedése már visszacsúszott az “egyéb” kategóriába, ahol az egy százalék körüli márkák vannak. ","shortLead":"Franciaországban a piaci részesedése már visszacsúszott az “egyéb” kategóriába, ahol az egy százalék körüli...","id":"20250402_Tovabbra-is-csapnivaloan-teljesit-a-Tesla-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbf66ac6-a297-42f0-9a4e-21588882caa7.jpg","index":0,"item":"0c560aec-994c-422d-affe-c0ffae9a968a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_Tovabbra-is-csapnivaloan-teljesit-a-Tesla-Europaban","timestamp":"2025. április. 02. 08:15","title":"Továbbra is csapnivalóan teljesít a Tesla Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffa63f1-f5ac-449c-9730-584493b4cf41","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még mindig nem tudni, kinek a koponyáját vitte Miskolcon egy kutya egy ház udvarára. Eddig bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"Még mindig nem tudni, kinek a koponyáját vitte Miskolcon egy kutya egy ház udvarára. Eddig bűncselekmény gyanúja nem...","id":"20250331_korozes-rendorseg-koponya-kutya-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffa63f1-f5ac-449c-9730-584493b4cf41.jpg","index":0,"item":"0515f9b3-c5b2-4f75-9755-d4b621ad12de","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_korozes-rendorseg-koponya-kutya-miskolc","timestamp":"2025. március. 31. 20:04","title":"Körözésben keresik a rendőrök annak a férfinak a testét, akinek a koponyáját egy kutya találta meg Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8f092f-537b-46d7-aabe-f30df3c1c943","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Cory Booker ezzel megdöntötte a leghosszabb szenátusi beszéd rekordját.","shortLead":"Cory Booker ezzel megdöntötte a leghosszabb szenátusi beszéd rekordját.","id":"20250402_usa-szenatus-cory-booker-obstrukcio-beszed-rekord-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8f092f-537b-46d7-aabe-f30df3c1c943.jpg","index":0,"item":"11b1c515-a721-471f-a7e4-37a3369291b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_usa-szenatus-cory-booker-obstrukcio-beszed-rekord-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 05:30","title":"25 órás felszólalással tiltakozott Trump ellen az amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megfigyelési övezeteket jelöltek ki, behozatali tilalmat, szigorított ellenőrzést vezettek be az osztrák hatóságok a szlovákiai és magyarországi ragadós száj- és körömfájásos esetek miatt.","shortLead":"Megfigyelési övezeteket jelöltek ki, behozatali tilalmat, szigorított ellenőrzést vezettek be az osztrák hatóságok...","id":"20250402_ragados-szaj-es-koromfajas-ausztria-ovintezkedesek-burgenland-allattartas-allategeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"08daf225-167e-439d-b3fc-735df3c27000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_ragados-szaj-es-koromfajas-ausztria-ovintezkedesek-burgenland-allattartas-allategeszsegugy","timestamp":"2025. április. 02. 08:18","title":"Bekeményít Ausztria a határok mentén a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c948807-ea5e-49f3-afd2-691b1c60459b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egész katasztrófa két óra leforgása alatt történt.","shortLead":"Az egész katasztrófa két óra leforgása alatt történt.","id":"20250401_gorogorszag-parosz-mikonosz-vihar-aradas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c948807-ea5e-49f3-afd2-691b1c60459b.jpg","index":0,"item":"013d0baa-6975-4e74-ac68-ab92657cc9b4","keywords":null,"link":"/elet/20250401_gorogorszag-parosz-mikonosz-vihar-aradas","timestamp":"2025. április. 01. 14:26","title":"Autókat sodort el az özönvíz több görög szigeten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]