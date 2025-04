Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"325ceed8-f287-486b-b1a2-20db86be1f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas rendezőt tanúként hallgatták meg a kongresszus bizottsági ülésén.","shortLead":"Az Oscar-díjas rendezőt tanúként hallgatták meg a kongresszus bizottsági ülésén.","id":"20250402_Oliver-Stone-a-Kennedy-gyilkossag-aktajanak-ujranyitasat-surgeti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325ceed8-f287-486b-b1a2-20db86be1f05.jpg","index":0,"item":"979c43fa-234d-4dd0-9e07-37dcf7e00564","keywords":null,"link":"/elet/20250402_Oliver-Stone-a-Kennedy-gyilkossag-aktajanak-ujranyitasat-surgeti","timestamp":"2025. április. 02. 16:49","title":"Oliver Stone a Kennedy-gyilkosság aktájának újranyitását sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi 3,4 százalék helyett várhatóan 2,5 százalék körül alakulhat az idei évben a GDP növekedése. Ez természetesen rossz hír a teljes hazai gazdaság számára, de van egy külön ok, ami miatt a nyugdíjasok még szomorúbbak lehetnek.","shortLead":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi...","id":"20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf.jpg","index":0,"item":"88106242-7730-43b2-a91b-12d9743f7cae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","timestamp":"2025. április. 02. 10:14","title":"A kormány GDP-előrejelzésének módosításával a nyugdíjprémium is messzebbre került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e55528-b67a-4dea-8221-5f95ca102def","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Már a köztársasági elnök is úgy-ahogy elítélte azt az erőszakot, ami az utóbbi hetekben a Tisza Párt önkénteseit érte. Körbekérdeztünk, hogyan élik meg az aktivisták az első nagyobb kampányeseményüket. Mindeközben Magyar Péter pártelnök is kap fenyegetéseket, és bár vannak testőrök az eseményein, felmerül, hogy nem szorul-e állami személyvédelemre. ","shortLead":"Már a köztársasági elnök is úgy-ahogy elítélte azt az erőszakot, ami az utóbbi hetekben a Tisza Párt önkénteseit érte...","id":"20250404_tisza-kampany-onkentesek-tamadasok-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42e55528-b67a-4dea-8221-5f95ca102def.jpg","index":0,"item":"64efb203-6444-4c69-a496-0fd26f9ec61c","keywords":null,"link":"/360/20250404_tisza-kampany-onkentesek-tamadasok-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 04. 06:30","title":"„Fradi-meccsre járok, nem érint meg” – hóhérozás és büdös köcsögözés árnyékában zajlik a Tisza kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között, Százhalombattától pedig új vezetéket épít a Szerb határig. Így a szuverenitás jegyében Szerbia is képes lesz orosz olajat importálni az Ukrajnán és Magyarországon keresztül. Szijjártó Péter közben arra utalgatott, hogy Ukrajna nem megbízható tranzitország.","shortLead":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között...","id":"20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"7ca6e020-e6a3-4951-88f8-761eb20f350c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Szijjártó Péter bejelentette a Barátság kőolajvezeték bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca3120b-fccf-4cd9-ad93-f7c9912e426b","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Magyarország immunis a változásra, akik azt hitették el magukkal, hogy ez a föld valaha is kész lesz, valaha is normális ország lesz, délibábot kergetnek, szimpatikus álmodozók. Vélemény.","shortLead":"Magyarország immunis a változásra, akik azt hitették el magukkal, hogy ez a föld valaha is kész lesz, valaha is...","id":"20250403_hvg-Para-Kovacs-Imre-Nemzedekek-joga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca3120b-fccf-4cd9-ad93-f7c9912e426b.jpg","index":0,"item":"f27520b1-c36d-4941-b7f0-61ec51f8abf3","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-Para-Kovacs-Imre-Nemzedekek-joga","timestamp":"2025. április. 03. 08:30","title":"Para-Kovács Imre: Elcsesztük ezt rendesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23cb1c9-2746-4c38-92da-43fe7c771628","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"2014-ben diagnosztizáltak nála torokrákot, de betegen is tovább játszott. Ő volt a Top Gun nagymenő Icemanje, de tuberkulózisos westernhősként és a Szemtől szemben érzelmes gengsztereként is emlékezeteset alakított. Val Kilmer 65 éves volt.","shortLead":"2014-ben diagnosztizáltak nála torokrákot, de betegen is tovább játszott. Ő volt a Top Gun nagymenő Icemanje, de...","id":"20250402_Szepfiubol-szinesz-meghalt-Val-Kilmer-Szemtol-szemben-Top-Secret-Top-Gun-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f23cb1c9-2746-4c38-92da-43fe7c771628.jpg","index":0,"item":"3b743104-1b86-4ee2-b44e-767b10b04452","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Szepfiubol-szinesz-meghalt-Val-Kilmer-Szemtol-szemben-Top-Secret-Top-Gun-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 17:30","title":"Gyűröttre nézett VHS-mozik szépfiúja volt, de 30 másodperc alatt megmutatta, mennyire nagy színész – elhunyt Val Kilmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína határozott válaszlépéseket ígér, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint hiba az EU-ra 20 százalékos vámot kivetni, Izraelben teljes a sokk.","shortLead":"Kína határozott válaszlépéseket ígér, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint hiba az EU-ra 20 százalékos vámot...","id":"20250403_donald-trump-amerikai-importvamok-allamfok-reakcioi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf.jpg","index":0,"item":"2cec0e67-adff-408c-a7c3-43b61c9114a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_donald-trump-amerikai-importvamok-allamfok-reakcioi","timestamp":"2025. április. 03. 06:23","title":"Helytelen, mélyen sajnálatos, senkinek sem használ – érkeznek a reakciók Trump vámjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ágazatok mindegyikében csökkent a termelés volumene 2024 februárjához képest.","shortLead":"Az ágazatok mindegyikében csökkent a termelés volumene 2024 februárjához képest.","id":"20250404_Februarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"805ed141-cde4-4626-8125-0b2465d39499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Februarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","timestamp":"2025. április. 04. 08:34","title":"Februárban is zuhant az ipari termelés, és hol voltak akkor még a vámok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]