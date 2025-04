Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a960f5f2-fcc3-4f83-aea9-4fbbf3394bd5","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Jó ötlet volt, hogy a miniszterelnök zebrabőrbe bújt? Jól tette a köztársasági elnök, hogy megismételte a „szatyor fingos” fordulatot? Ezekről is kérdeztük Bőhm Kornél kommunikációs szakértőt.","shortLead":"Jó ötlet volt, hogy a miniszterelnök zebrabőrbe bújt? Jól tette a köztársasági elnök, hogy megismételte a „szatyor...","id":"20250402_hvg-nem_biztos_hogy_rossz_atiszanak-bohm-kornel-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a960f5f2-fcc3-4f83-aea9-4fbbf3394bd5.jpg","index":0,"item":"a2a233ab-4e87-4894-b055-434c091c712e","keywords":null,"link":"/360/20250402_hvg-nem_biztos_hogy_rossz_atiszanak-bohm-kornel-interju","timestamp":"2025. április. 02. 16:16","title":"Nem árt a miniszterelnöknek, ha Győzikével cimborál? – interjú Bőhm Kornél kommunikációs szakértővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b703197-5766-421a-80df-8b7e7e3dc7a6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fővárosi állatkert vezetése szerint nem valószínű, hogy a félbemaradt beruházás egy-két éven belül befejeződik.","shortLead":"A fővárosi állatkert vezetése szerint nem valószínű, hogy a félbemaradt beruházás egy-két éven belül befejeződik.","id":"20250402_fovarosi-allatkert-biodom-allando-megnyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b703197-5766-421a-80df-8b7e7e3dc7a6.jpg","index":0,"item":"1596ce96-f638-4d95-ae13-307b2f67db23","keywords":null,"link":"/elet/20250402_fovarosi-allatkert-biodom-allando-megnyitas","timestamp":"2025. április. 02. 14:40","title":"A tervezett 20 milliárd forint töredékéből, de még az idén teljesen megnyitják a Biodómot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem tüntető, demonstrációktól távol maradó embereket is figyelembe kell venni – jelentette ki a miniszterelnök, aki a szokásos pénteki interjújában jelentette be, hogy tervezik a gyülekezési törvény újabb módosítását.","shortLead":"A nem tüntető, demonstrációktól távol maradó embereket is figyelembe kell venni – jelentette ki a miniszterelnök, aki...","id":"20250404_Orban-Viktor-modositani-kell-a-gyulekezesi-torvenyt-pride-Hadhazy-Akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"839530e0-9f2b-4f49-8be0-c5f2579d7e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Orban-Viktor-modositani-kell-a-gyulekezesi-torvenyt-pride-Hadhazy-Akos","timestamp":"2025. április. 04. 10:20","title":"A dugóban ragadó emberekre hivatkozva törvénymódosítást ígért Orbán a hídfoglalások ellen, Hadházy szerint őt zavarják a tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal visszautasítja a szándékos manipuláció vádját, rosszindulatú interpretációról és hangulatkeltésről írnak a gyermekszegénységi adatokról megjelent cikkek kapcsán.","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal visszautasítja a szándékos manipuláció vádját, rosszindulatú interpretációról és...","id":"20250402_szegenysegi-adatok-ksh-valasz-jo-hirnev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"094f64b5-ec2d-4e01-ac8f-529f9aa50b36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szegenysegi-adatok-ksh-valasz-jo-hirnev","timestamp":"2025. április. 02. 18:59","title":"Szegénységi adatok: visszautasítja a vádakat a KSH és az intézmény hírnevének rontásáról írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Willi Orbán gólpasszt adott, de simán nyert a Stuttgart.","shortLead":"Willi Orbán gólpasszt adott, de simán nyert a Stuttgart.","id":"20250403_vereseg-low-zsolt-leipzig-edzo-nemet-kupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31.jpg","index":0,"item":"4e8f56cc-f4cc-416e-a7fa-a1cc2cb6ea4c","keywords":null,"link":"/sport/20250403_vereseg-low-zsolt-leipzig-edzo-nemet-kupa","timestamp":"2025. április. 03. 05:29","title":"Vereséggel mutatkozott be Lőw Zsolt a Leipzig edzőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5382f9a2-92f5-4628-bb07-400bb8f280a8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A külügyminiszternek kell intézkednie.","shortLead":"A külügyminiszternek kell intézkednie.","id":"20250403_kormanyhatarozat-kilepes-nemzetkozi-buntetobirosag-szijjarto-peter-magyar-kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5382f9a2-92f5-4628-bb07-400bb8f280a8.jpg","index":0,"item":"f62d7a43-aeec-4ab1-b76f-59a9023363f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_kormanyhatarozat-kilepes-nemzetkozi-buntetobirosag-szijjarto-peter-magyar-kozlony","timestamp":"2025. április. 03. 12:49","title":"Máris megjelent a kormány határozata a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e55528-b67a-4dea-8221-5f95ca102def","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Már a köztársasági elnök is úgy-ahogy elítélte azt az erőszakot, ami az utóbbi hetekben a Tisza Párt önkénteseit érte. Körbekérdeztünk, hogyan élik meg az aktivisták az első nagyobb kampányeseményüket. Mindeközben Magyar Péter pártelnök is kap fenyegetéseket, és bár vannak testőrök az eseményein, felmerül, hogy nem szorul-e állami személyvédelemre. ","shortLead":"Már a köztársasági elnök is úgy-ahogy elítélte azt az erőszakot, ami az utóbbi hetekben a Tisza Párt önkénteseit érte...","id":"20250404_tisza-kampany-onkentesek-tamadasok-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42e55528-b67a-4dea-8221-5f95ca102def.jpg","index":0,"item":"64efb203-6444-4c69-a496-0fd26f9ec61c","keywords":null,"link":"/360/20250404_tisza-kampany-onkentesek-tamadasok-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 04. 06:30","title":"„Fradi-meccsre járok, nem érint meg” – hóhérozás és büdös köcsögözés árnyékában zajlik a Tisza kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7dedcc-f347-4ca5-9970-6e39f61d4428","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Még meg sem született, amikor az anyja férjét kivégezték a brutális veresegyházi gyilkosságért, a bürokrácia miatt sokáig mégis ezzel a vezetéknévvel kellett élnie. A trauma kihatott az ő életére is, de valójában az alkohol volt az, ami már születése előtt jelen volt, és mindig ott kísértett a családjában. A ma már külföldön élő, saját vállalkozását vezető Zsuzsanna a HVG-nek mesélte el a gyerekei életét is meghatározó történetet.","shortLead":"Még meg sem született, amikor az anyja férjét kivégezték a brutális veresegyházi gyilkosságért, a bürokrácia miatt...","id":"20250403_gyilkos-kivegeztek-varro-ferenc-lany-nev-viseles-alkoholizmus-csalad-zsuzsanna-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec7dedcc-f347-4ca5-9970-6e39f61d4428.jpg","index":0,"item":"e6a2f134-1ac9-448c-b821-25ada0ce759c","keywords":null,"link":"/360/20250403_gyilkos-kivegeztek-varro-ferenc-lany-nev-viseles-alkoholizmus-csalad-zsuzsanna-vallomas","timestamp":"2025. április. 03. 19:52","title":"Kivégezték az anyám férjét, és a nevét kellett viselnem 12 évig – Zsuzsanna története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]