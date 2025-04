Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5c38786-704b-40b5-8c12-0c8d5f13b3b3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Némi alkohol is szerepet játszott a történtekben.","shortLead":"Némi alkohol is szerepet játszott a történtekben.","id":"20250407_elloptak-a-kocsijat-valojaban-vasuti-sineken-felejtette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5c38786-704b-40b5-8c12-0c8d5f13b3b3.jpg","index":0,"item":"e9974234-151d-483a-bd10-0331ae3b1927","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_elloptak-a-kocsijat-valojaban-vasuti-sineken-felejtette","timestamp":"2025. április. 07. 10:40","title":"Azt hitte egy férfi, hogy ellopták a kocsiját – valójában a vasúti síneken felejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Három új funkciót is tesztel már a WhatsApp az alkalmazás beta változatában, amelyek hamarosan a fő verzióba is bekerülhetnek.","shortLead":"Három új funkciót is tesztel már a WhatsApp az alkalmazás beta változatában, amelyek hamarosan a fő verzióba is...","id":"20250407_whatsapp-hivasok-fogadasa-videohivas-kamera-tiltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"f544c4c4-2d78-495a-824b-f262f79bab48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_whatsapp-hivasok-fogadasa-videohivas-kamera-tiltasa","timestamp":"2025. április. 07. 16:03","title":"Új funkciók jönnek a WhatsAppba, az egyik nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","shortLead":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","id":"20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5.jpg","index":0,"item":"38d44133-67c2-48ea-8287-09af1c68c0af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","timestamp":"2025. április. 07. 07:21","title":"Nagyobb tempó mellett is filmet nézhetnek vagy olvashatnak a Mercedes sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján az alapszámlának mindaddig elengedik a havi díját, amíg az infláció nem csökken három egymást követő hónapban 4 százalék alá. 