Nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetne Rogán Antal kabinetminiszter szerint, ha a külügyi tárca elárulná a HVG-nek, van-e még diplomata-útlevele Dzsudzsák Balázsnak vagy Balog Zoltánnak, és kapott-e újonnan ilyet például Lánczi Tamás. Azt is titkolja a kormány, hogyan jutott el magyar közvetítéssel 100 millió eurónyi orosz hitel Milorad Dodikékhoz. Rogán döntött: titok, kinek van diplomata-útlevele, így nem tudjuk, Lánczinak van-e, vagy visszaadta-e már Balog A bokszoló-színészt figyelmeztették, hogy sértő, amit mondott. Legközelebb ki is rúghatják. Mickey Rourke homofób megjegyzést tett a lakótársára a Big Brother celebváltozatában

Miután Trump arra buzdította az embereket, hogy vegyenek médiacége részvényeiből, olyan bejelentést tett, ami szárnyakat adott az árfolyamnak. Gyanús, hogy Trump a vámjojózás közben bennfentes kereskedés bűnrészese lett

Hivatalosan túlfoglalás miatt irányították át az EU-s találkozóra érkező küldöttséget. Az eredetileg kiválasztott hotel nem érti, miért Tiborcz szállodájában kötött ki tavaly az uniós csúcsra érkező finn küldöttség

Európa autóipara máris megtorpant, de a gazdasági kapcsolatai új erőre kaphatnak a világ két legnépesebb ázsiai hatalmával – egyelőre ennyit ért el Donald Trump a szövetségesével szemben. Vámháború: Trump és Európa is megtette tétjeit Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt mondta: „Nem vagytok egyedül (…) a szerb hazafiak számíthatnak a magyar hazafiakra". Orbán Viktor a Vucsics-párti belgrádi tüntetőket buzdítja videójában: „A ti harcotok a mi harcunk is. Éljen Vucsics elnök, éljen Szerbia!" A férfi tizenegyszer hazudott a segélyhívó központnak. Italfutárként és taxisként is használta volna a rendőröket, börtönbe is kerülhet egy férfi Az orosz hirdetések magas fizetéssel, belépési bónusszal és macsó szöveggel csábítanák a kínaiakat a hadseregbe. „Meg akarod mutatni, milyen erős vagy?" – Az oroszok videókon toboroznak kínaiakat a hadseregükbe