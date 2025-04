Az Európai Unió növeli a Palesztin Hatóságnak nyújtott pénzügyi támogatását, mégpedig 1,6 milliárd euróval három év távlatában – nyilatkozta a Reutersnek Dubravka Suica, a Földközi-tenger térségéért felelős uniós biztos, aki megjegyezte, hogy a támogatás együtt jár a Palesztin Hatóság reformjával. „Enélkül nem lesznek elég erősek és hitelesek ahhoz, hogy tárgyalópartnerek legyenek, nem csak számunkra, hanem Izrael számára is” – jelentette ki.

Suica szerint az összegből 620 millió eurót fordítanak közvetlenül a Palesztin Hatóság pénzügyi támogatására és reformjára, 576 millió eurót Ciszjordánia és Gáza „ellenálló képességének és helyreállításának” finanszírozására, 400 millió eurót pedig az Európai Beruházási Banktól kapnak kölcsönök az irányító testület jóváhagyásával. Hozzátette, az elmúlt 12 évben átlagosan 400 millió euróval segítették a Palesztin Hatóságot.

Dubravka Suica azelőtt ismertette a terveket, hogy az Európai Unió külügyminiszterei és magas rangú palesztin tisztviselők, köztük Mohammad Musztafa miniszterelnök hétfőn Luxembourgban összeülnének egy megbeszélésre.

Az uniós tisztviselők remélik, hogy a Ciszjordániát irányító Palesztin Hatóság egy napon Gázában is fontos szerepet tölt majd be, miután az Izrael és a Hamász fegyveresei közötti háború véget ér. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kormánya azonban eddig elutasította ezt a felvetést, ahogyan elzárkózott az ún. kétállami megoldástól is. És úgy tűnik, Donald Trumpnak is más elképzelései vannak, egy hónappal ezelőtt legalábbis még úgy tűnt, nem tett le azokról a tervektől, miszerint a lebombázott Gázát az Egyesült Államok tengerparti luxusüdülőhellyé építhetné újjá.