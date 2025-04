Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy más célra már használt gyógyszer lehet fontos eszköze a szúnyogok irtásának, igaz, vannak azért kérdőjelek a módszer körül.","shortLead":"Egy más célra már használt gyógyszer lehet fontos eszköze a szúnyogok irtásának, igaz, vannak azért kérdőjelek...","id":"20250412_szunyogok-elleni-vedekezes-emberi-ver-mereg-nitisinone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287.jpg","index":0,"item":"ee0dc572-454e-4bf9-b2b0-2c5b047942ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_szunyogok-elleni-vedekezes-emberi-ver-mereg-nitisinone","timestamp":"2025. április. 12. 18:03","title":"A szúnyogok ellen ható méreggé alakítja a vért az egyik gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","shortLead":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","id":"20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae.jpg","index":0,"item":"8c2515a1-7e45-4504-827e-dc6b1af2a001","keywords":null,"link":"/elet/20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","timestamp":"2025. április. 12. 20:43","title":"Visszatér az ATV-hez a saját műsorát lekéső híradós, Tóth Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. 