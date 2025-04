Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Potsdami Egyetem kutatói szerint a Holdon lévő regolit tökéletes alapanyag a napelemekhez, amivel olcsón lehetne a földihez hasonló technológiát előállítani.","shortLead":"A Potsdami Egyetem kutatói szerint a Holdon lévő regolit tökéletes alapanyag a napelemekhez, amivel olcsón lehetne...","id":"20250412_holdpor-napelem-holdbazis-regolit-holduveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec.jpg","index":0,"item":"01157f71-8e8f-4934-adfd-ca87b6663ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_holdpor-napelem-holdbazis-regolit-holduveg","timestamp":"2025. április. 12. 10:03","title":"Holdporból készülhet napelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött jelenlétével is komoly kihívást állít a többi párttal szemben.","shortLead":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött...","id":"20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42.jpg","index":0,"item":"5510815a-d8a1-48df-a843-8f29c16c0e45","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","timestamp":"2025. április. 12. 12:30","title":"A német szélsőjobb mindenféle értelemben helyet követel magának a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak felújítani, Kulja András szerint viszont ezzel Takács rejtett módon éppen a Tiszát támogatja.","shortLead":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak...","id":"20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c.jpg","index":0,"item":"15031046-1bc1-495f-b4d6-5167878a60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","timestamp":"2025. április. 13. 16:22","title":"Kulja András szerint Takács Péter a Tiszát támogatja azzal, hogy őket hibáztatva tekinti meg az omladozó kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Magyar Péter is olyan volt, aki a saját, teljesítmény nélküli előrejutása érdekében tetszelgett a Fidesz vezetői körében.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Magyar Péter is olyan volt, aki a saját, teljesítmény nélküli...","id":"20250412_Deutsch-Tamas-A-vilagon-mindenhol-megprobal-raakaszkodni-a-hatalmon-levokre-egy-slepp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc.jpg","index":0,"item":"51ec25c6-e968-4054-bec9-1c4548ec0784","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Deutsch-Tamas-A-vilagon-mindenhol-megprobal-raakaszkodni-a-hatalmon-levokre-egy-slepp","timestamp":"2025. április. 12. 08:43","title":"Deutsch Tamás: A világon mindenhol megpróbál ráakaszkodni a hatalmon lévőkre egy slepp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián közvélemény-kutatása reprezentatív felmérése ezzel éppen ellenkezőleg, minimális elutasítottságot mért nemrég, de erre van magyarázat.","shortLead":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián...","id":"20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f.jpg","index":0,"item":"78cadcf7-120b-4059-b799-063deb9ad569","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:25","title":"Összevetettük, hogy Ukrajna EU-tagságáról mit hozott ki a Tisza szavazása és mit mért a Medián kutatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy más célra már használt gyógyszer lehet fontos eszköze a szúnyogok irtásának, igaz, vannak azért kérdőjelek a módszer körül.","shortLead":"Egy más célra már használt gyógyszer lehet fontos eszköze a szúnyogok irtásának, igaz, vannak azért kérdőjelek...","id":"20250412_szunyogok-elleni-vedekezes-emberi-ver-mereg-nitisinone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287.jpg","index":0,"item":"ee0dc572-454e-4bf9-b2b0-2c5b047942ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_szunyogok-elleni-vedekezes-emberi-ver-mereg-nitisinone","timestamp":"2025. április. 12. 18:03","title":"A szúnyogok ellen ható méreggé alakítja a vért az egyik gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552f4e7c-6dd1-4c07-b012-6c651d20cdab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész egy hidegháborús kémfilmben játszik, amit jövő héten kezdenek forgatni a fővárosban.","shortLead":"A színész egy hidegháborús kémfilmben játszik, amit jövő héten kezdenek forgatni a fővárosban.","id":"20250413_Russell-Crowe-Budapesten-forgat-Milliard-dollaros-kem-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/552f4e7c-6dd1-4c07-b012-6c651d20cdab.jpg","index":0,"item":"2e307acf-3f9d-4a80-ade8-a0ab49756b87","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Russell-Crowe-Budapesten-forgat-Milliard-dollaros-kem-film","timestamp":"2025. április. 13. 14:59","title":"Újra Budapesten forgat Russell Crowe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint méregdrága órát viselt Matolcsy Ádám felesége.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint méregdrága órát viselt Matolcsy Ádám felesége.","id":"20250412_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-felesege-luxuskarorat-hord-es-egy-szaudi-nyaralobol-posztol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"c52f6294-d39c-409d-904e-7233eea6c04d","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-felesege-luxuskarorat-hord-es-egy-szaudi-nyaralobol-posztol","timestamp":"2025. április. 12. 09:54","title":"Hadházy Ákos: Matolcsy Ádám felesége ismét luxusnyaralásról posztolt képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]