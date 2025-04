Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint azért lepték el ázsiai lájkok a tiszásokat támadó Facebook-bejegyzését, hogy a „liberális propagandasajtó” megírhassa.","shortLead":"A fideszes politikus szerint azért lepték el ázsiai lájkok a tiszásokat támadó Facebook-bejegyzését, hogy a „liberális...","id":"20250414_kocsis-mate-azsiai-lajkok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"3a8d3d98-aaa9-4b61-8f5f-fda0afce30c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_kocsis-mate-azsiai-lajkok","timestamp":"2025. április. 14. 11:11","title":"Kocsis Máté szerint le akarják járatni pénzért vett ázsiai lájkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","id":"20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2.jpg","index":0,"item":"65d40417-d740-4ee2-a99c-32318e3ca623","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:37","title":"Hatalmas lángokkal égett a hulladék Rákosrendezőn, fotókon a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e90c0d-906a-446a-abf7-975b86872eca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250413_erste-mobilbank-kinai-adatatviteli-szabvany-android-hibajavitas-krausz-ferenc-orosz-akademia-spacex-rontgen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e90c0d-906a-446a-abf7-975b86872eca.jpg","index":0,"item":"e284cf3f-d86b-4265-82a3-b41704d13516","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_erste-mobilbank-kinai-adatatviteli-szabvany-android-hibajavitas-krausz-ferenc-orosz-akademia-spacex-rontgen","timestamp":"2025. április. 13. 12:02","title":"Ez történt: Bejelentették az Erste-ügyfeleknek, melyik telefonokról tűnik el végleg a bank alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4394f2-f225-4e64-8d82-f287cd5db581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte nagyon sokan vannak, akik orrbefogva, 100 unicummal, de mégis Magyarra szavaznak, mert most van esély leváltani Orbánt.","shortLead":"Szerinte nagyon sokan vannak, akik orrbefogva, 100 unicummal, de mégis Magyarra szavaznak, mert most van esély...","id":"20250412_Baranyi-Krisztina-Ha-nem-jott-volna-Magyar-Peter-lett-volna-mas-aki-osszehoz-egy-uj-nagy-ereju-ellenzeki-partot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4394f2-f225-4e64-8d82-f287cd5db581.jpg","index":0,"item":"7a0fcd9a-3fc8-4be0-81a2-d98cf7b36bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Baranyi-Krisztina-Ha-nem-jott-volna-Magyar-Peter-lett-volna-mas-aki-osszehoz-egy-uj-nagy-ereju-ellenzeki-partot","timestamp":"2025. április. 12. 21:06","title":"Baranyi Krisztina: Ha nem jött volna Magyar Péter, lett volna más, aki összehoz egy új, nagy erejű ellenzéki pártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674a9d3d-4665-4e5e-9c5d-9d6d7922326d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a Tisza Párt vezetője óvatoskodik Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a Tisza Párt vezetője óvatoskodik Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében.","id":"20250414_magyar-peter-gyurcsany-ferenc-dk-tisza-part-demokratikus-koalicio-nemzet-hangja-ukrajna-eu-csatlakozas-orban-viktor-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/674a9d3d-4665-4e5e-9c5d-9d6d7922326d.jpg","index":0,"item":"8dde565b-e98f-42c6-9c3f-5b4f7932e3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_magyar-peter-gyurcsany-ferenc-dk-tisza-part-demokratikus-koalicio-nemzet-hangja-ukrajna-eu-csatlakozas-orban-viktor-fidesz","timestamp":"2025. április. 14. 10:51","title":"Magyar Péterről posztolt Gyurcsány Ferenc: „Beszari\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc31c04-0093-4b74-832f-b0f2282d7175","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A kétoldali tüdőgyulladásból lábadozó Ferenc pápa kerekesszékben érkezett meg a Szent Péter térre, ahol röviden köszöntötte a híveket.","shortLead":"A kétoldali tüdőgyulladásból lábadozó Ferenc pápa kerekesszékben érkezett meg a Szent Péter térre, ahol röviden...","id":"20250413_ferenc-papa-viragvasarnap-vatikan-szent-peter-ter-mise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccc31c04-0093-4b74-832f-b0f2282d7175.jpg","index":0,"item":"fc27a3d7-2907-49cf-8c80-307299755f39","keywords":null,"link":"/elet/20250413_ferenc-papa-viragvasarnap-vatikan-szent-peter-ter-mise","timestamp":"2025. április. 13. 14:46","title":"Ferenc pápa is megjelent és felszólalt a virágvasárnapi misén a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn kora reggel Kisújszállásra riasztották a tűzoltókat, miután egy Pillangó utcai ingatlanban korábban keletkezett tűz nyomait találták.","shortLead":"Hétfőn kora reggel Kisújszállásra riasztották a tűzoltókat, miután egy Pillangó utcai ingatlanban korábban keletkezett...","id":"20250414_Lakastuzben-vesztette-eletet-egy-idos-kisujszallasi-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3.jpg","index":0,"item":"a8ad1beb-623c-4236-a1cc-5c0705b27b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Lakastuzben-vesztette-eletet-egy-idos-kisujszallasi-ferfi","timestamp":"2025. április. 14. 08:57","title":"Lakástűzben vesztette életét egy idős kisújszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Új, saját magát támogató mozgalmat jelentett be Aleksander Vicic szerb elnök, aki az elmúlt hónapok tiltakozására utalva azt is kijelentette, hogy a „színes forradalom” megbukott, a tiltakozó diákoknak ideje visszatérni az iskolapadba.","shortLead":"Új, saját magát támogató mozgalmat jelentett be Aleksander Vicic szerb elnök, aki az elmúlt hónapok tiltakozására...","id":"20250413_Aleksandar-Vucic-A-szines-forradalom-megbukott-abba-kell-hagyni-a-tiltakozasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"eb62f2cf-96fa-4086-826d-80c1aee3f794","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Aleksandar-Vucic-A-szines-forradalom-megbukott-abba-kell-hagyni-a-tiltakozasokat","timestamp":"2025. április. 13. 11:11","title":"Aleksandar Vucic: A „színes forradalom” megbukott, abba kell hagyni a tiltakozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]