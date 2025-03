Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi minisztérium részéről nyilatkozó, bár meg nem nevezett forrás szerint Pete Hegseth miniszter semmilyen rosszindulatú orosz célpont elleni akciót nem állíttatott le vagy halasztatott el.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium részéről nyilatkozó, bár meg nem nevezett forrás szerint Pete Hegseth miniszter...","id":"20250304_pentagon-kibermuveletek-oroszok-hegseth-tagadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151.jpg","index":0,"item":"0255630d-57c3-4f8e-9136-8e95fabc90b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_pentagon-kibermuveletek-oroszok-hegseth-tagadas","timestamp":"2025. március. 04. 11:00","title":"Tagadja a Pentagon egy vezető tisztviselője, hogy leállítanák az oroszok elleni kiberműveleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bede25-0266-48c0-9a20-cca00777ab8a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Robert Palladino ideiglenes ügyvivőként vezeti a képviseletet az új nagykövet megérkezéséig.","shortLead":"Robert Palladino ideiglenes ügyvivőként vezeti a képviseletet az új nagykövet megérkezéséig.","id":"20250304_robert-palladino-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45bede25-0266-48c0-9a20-cca00777ab8a.jpg","index":0,"item":"96a7242f-f32e-4868-9915-13d132b14ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_robert-palladino-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 16:33","title":"Karrierdiplomata érkezett ideiglenesen az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c61a3bb9-edba-49f2-8001-1fb94b6daf46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A javaslat arról szólt, hogy ha valakit bántalmaz a partnere, azonnal kérhessen távoltartást.","shortLead":"A javaslat arról szólt, hogy ha valakit bántalmaz a partnere, azonnal kérhessen távoltartást.","id":"20250304_dk-javaslat-csaladon-beluli-eroszak-fidesz-leszavazta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c61a3bb9-edba-49f2-8001-1fb94b6daf46.jpg","index":0,"item":"08d5208b-065f-417d-9bbd-0edecf2a503c","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_dk-javaslat-csaladon-beluli-eroszak-fidesz-leszavazta","timestamp":"2025. március. 04. 18:29","title":"A parlament fideszes többsége leszavazta a DK javaslatát a családon belüli erőszak áldozatainak védelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2527ce00-69a6-44ed-b450-8c9f8a4d296a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszáz napja tartják fogva, de most először hallgatták ki Kiss Lászlót, Budapest III. kerületének vezetőjét. A vádakat visszautasította, majd több kérést is megfogalmazott az ügyészség felé.","shortLead":"Kétszáz napja tartják fogva, de most először hallgatták ki Kiss Lászlót, Budapest III. kerületének vezetőjét. A vádakat...","id":"20250305_Tartsanak-hazkutatast-Meszaros-Lorincnel-is-kerte-kihallgatasan-a-letartoztatasban-levo-obudai-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2527ce00-69a6-44ed-b450-8c9f8a4d296a.jpg","index":0,"item":"961ae406-0968-438a-bb9b-6048a1382b11","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Tartsanak-hazkutatast-Meszaros-Lorincnel-is-kerte-kihallgatasan-a-letartoztatasban-levo-obudai-polgarmester","timestamp":"2025. március. 05. 14:58","title":"Tartsanak házkutatást Mészáros Lőrinc cégeinél is – javasolta kihallgatásán a letartóztatásban lévő óbudai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9788731-e6cb-4072-881e-3a698ccf4f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn írtuk meg, hogy a kormány fogja – közpénzből – megmenteni a szombathelyi Haladás VSE-t, miután a Vas megyei főispán ezt hálálkodva bejelentette. Az aznap este megjelent Magyar Közlönyben már meg is jelent két kormányhatározat, az egyikből pedig kiderült, mennyit szánnak „rendkívüli intézkedésként” a vidéki klubnak a közpénztartalékból.","shortLead":"Hétfőn írtuk meg, hogy a kormány fogja – közpénzből – megmenteni a szombathelyi Haladás VSE-t, miután a Vas megyei...","id":"20250304_Az-Orban-kormany-470-millioval-tolja-meg-a-szombathelyi-sportklubot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9788731-e6cb-4072-881e-3a698ccf4f6d.jpg","index":0,"item":"88a70049-54fd-4cc9-996f-c5bbdbef242c","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Az-Orban-kormany-470-millioval-tolja-meg-a-szombathelyi-sportklubot","timestamp":"2025. március. 04. 08:08","title":"Már itt is a döntés: az Orbán-kormány 470 millióval tolja meg a szombathelyi sportklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de a Velencei-tó és a Tisza-tó partján is nagyokat emeltek a nyaralók utáni adón.","shortLead":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de...","id":"20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505.jpg","index":0,"item":"7b483bb6-d84b-4ab4-9c34-880df89b02fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 04. 12:51","title":"A nyaralótulajdonosoktól szednek be sokkal több helyi adót, hogy pótolják, amit az állam a városoktól elvesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0db7e2b-31c4-4da7-ba3f-452eaabed92a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre 30 milliárd kanadai dollár értékben, de ez nőhet, ha marad a Trump által kivetett amerikai vám.","shortLead":"Egyelőre 30 milliárd kanadai dollár értékben, de ez nőhet, ha marad a Trump által kivetett amerikai vám.","id":"20250304_kanada-vam-amerikai-import","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0db7e2b-31c4-4da7-ba3f-452eaabed92a.jpg","index":0,"item":"90428852-0589-425e-ae31-8ec379dd085f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_kanada-vam-amerikai-import","timestamp":"2025. március. 04. 18:19","title":"Bosszúvámot vet ki Kanada az amerikai importra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében a legalacsonyabb. Ahogy várható volt, egy évvel a választások előtt a Fidesz meg is indította a több százezres társadalmi réteg szavazataiért folytatott harcot. A Tisza a nőket leginkább érintő szociális, társadalmi kérdésekben erősített, de egyelőre így sem versenyezhet azzal a pénzesővel, ami a kormány részéről ömlik a gyermeket tervező nőkre.","shortLead":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében...","id":"20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527.jpg","index":0,"item":"250cbbb4-9a12-42ff-8632-1dfc8e0779b3","keywords":null,"link":"/360/20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"A Fidesz ráhajtott a harmincas-negyvenes nőkre, de mit ajánl nekik a szülésen kívül, és mit kínál Magyar Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]