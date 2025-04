Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hétvégén jött a hír, hogy több elektronikai eszköz mentesül az amerikai importvámok alól. Igaz, röviddel azután kiderült az is, hogy a mentesség csak átmeneti, de egyelőre optimisták a részvénypiacok.","shortLead":"Hétvégén jött a hír, hogy több elektronikai eszköz mentesül az amerikai importvámok alól. Igaz, röviddel azután...","id":"20250414_Trump-vamok-europai-tozsdek-BET-BUX-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"19ffef03-95a6-48b7-870a-d142dfa652ee","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Trump-vamok-europai-tozsdek-BET-BUX-index","timestamp":"2025. április. 14. 11:03","title":"Trump újabb vámkavarására reagálva erősödéssel nyitottak az európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335dd0a5-452a-4b9f-b220-2862b44c555e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s képviselő a jóformán üres teremnek tette le a képviselői esküjét, mert a fideszesek tüntetőleg kivonultak.","shortLead":"A DK-s képviselő a jóformán üres teremnek tette le a képviselői esküjét, mert a fideszesek tüntetőleg kivonultak.","id":"20250414_varju-laszlo-eskutetel-parlament-dk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/335dd0a5-452a-4b9f-b220-2862b44c555e.jpg","index":0,"item":"e733fe62-56b1-4611-87c5-bc2ac55d3c26","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_varju-laszlo-eskutetel-parlament-dk-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 18:58","title":"Szinte egyedül maradt Varju László a Parlamentben az eskütételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc2630-e8bf-4509-a38e-1be68300c570","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több börtön előtt pedig járműveket gyújtottak fel, az igazságügyi minisztérium koordinált támadásokról beszélt.","shortLead":"Több börtön előtt pedig járműveket gyújtottak fel, az igazságügyi minisztérium koordinált támadásokról beszélt.","id":"20250415_Automata-fegyverekkel-tamadtak-meg-egy-bortont-Franciaorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cfc2630-e8bf-4509-a38e-1be68300c570.jpg","index":0,"item":"ab592fb7-07c0-4e39-9bf7-ae3c676f88fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_Automata-fegyverekkel-tamadtak-meg-egy-bortont-Franciaorszagban","timestamp":"2025. április. 15. 12:44","title":"Automata fegyverekkel támadtak meg egy börtönt Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az OHBM Kft. vezetője nem számított arra, hogy nyerne a pályázata a Káptalan Kert üzemeltetésére, és a balhéra sem, ami kialakult.","shortLead":"Az OHBM Kft. vezetője nem számított arra, hogy nyerne a pályázata a Káptalan Kert üzemeltetésére, és a balhéra sem, ami...","id":"20250415_palyazat-pecs-botrany-kaptalan-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2.jpg","index":0,"item":"1ce95be3-9269-4fb8-b5bc-92045d7bb2dd","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_palyazat-pecs-botrany-kaptalan-kert","timestamp":"2025. április. 15. 19:48","title":"Fordulat Pécsen a Káptalan Kert-botrányban: visszalépett a pályázó cég, és azt üzente a vezetője, „áradjon a kultúra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta a Fidesz idősebb George Bush amerikai elnököt 1989-ben, amikor történelmi látogatásra Budapestre érkezett. Szerzőnk ezt felidézve értékeli a Kollár Kinga tiszás EP-képviselő szavait követő politikai vihart.","shortLead":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta...","id":"20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3.jpg","index":0,"item":"517936ef-6015-494f-b68e-023b015698d2","keywords":null,"link":"/360/20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","timestamp":"2025. április. 15. 08:00","title":"Révész Sándor: Don't give money to the Fidesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Március második felére le is fékezett a kereslet az ingatlanpiacon.","shortLead":"Március második felére le is fékezett a kereslet az ingatlanpiacon.","id":"20250414_ingatlanpiac-Duna-House-Budapest-uj-lakasok-1-millios-negyzetmeterar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be.jpg","index":0,"item":"e113805b-0dcf-4915-91a4-a6db23780a70","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_ingatlanpiac-Duna-House-Budapest-uj-lakasok-1-millios-negyzetmeterar","timestamp":"2025. április. 14. 13:01","title":"Már Budapest egyik kerületében sem kínálnak 1 milliós négyzetméterár alatti új lakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","shortLead":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","id":"20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea.jpg","index":0,"item":"e1427e5b-f207-4a5b-a425-851ce5f8302c","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","timestamp":"2025. április. 14. 12:48","title":"Falus András az Alaptörvény-módosításról: Tudományosan nem igaz, hogy valaki vagy férfi, vagy nő lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8081d04-e543-4f86-9e2f-a09183acf19a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tételesen cáfolta Schmidt Mária vádjait.","shortLead":"Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tételesen cáfolta Schmidt Mária vádjait.","id":"20250415_Scmidt-Maria-MTA-Akademia-Freund-Tamas-sztalinizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8081d04-e543-4f86-9e2f-a09183acf19a.jpg","index":0,"item":"324de330-443c-4ede-b00b-3705488266e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Scmidt-Maria-MTA-Akademia-Freund-Tamas-sztalinizmus","timestamp":"2025. április. 15. 12:58","title":"Az MTA elnöke szerint alaptalan, történelmietlen és etikátlan, hogy Schmidt Mária a velünk élő sztálinizmusként hivatkozott az Akadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]