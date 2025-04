Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c5076e77-4943-47c1-b942-ba776d702c2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere irigy Magyar Péterre, amiért neki nem kell összefognia Gyurcsánnyal.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere irigy Magyar Péterre, amiért neki nem kell összefognia Gyurcsánnyal.","id":"20250416_Marki-Zay-Peter-Magyar-Peter-a-kiabrandult-fideszesek-szavazataival-fogja-megnyerni-a-valasztast-jovore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5076e77-4943-47c1-b942-ba776d702c2d.jpg","index":0,"item":"bdb92c8a-b2af-4b87-9998-4268fc245d87","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Marki-Zay-Peter-Magyar-Peter-a-kiabrandult-fideszesek-szavazataival-fogja-megnyerni-a-valasztast-jovore","timestamp":"2025. április. 16. 08:32","title":"Márki-Zay Péter: „Magyar Péter a kiábrándult fideszesek szavazataival fogja megnyerni a választást jövőre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt mondja, őt felbőszítették a bírálatok.","shortLead":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt...","id":"20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b.jpg","index":0,"item":"f105f04a-fc8d-4e48-a4da-c4839f29dc72","keywords":null,"link":"/elet/20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 21:52","title":"„Az egymilliárd dollárból legalább lett néhány jó mém” – híres nők kritizálják a hétfői űrrepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja a kártyáját. Mégsem valószínű, hogy különösebb igényük lenne ATM-ekre. A hagyományos bankok ügyfélkörében is minden bizonnyal jelentős különbségek vannak, kérdés, hogyan osztják le egymás közt a kellemetlen kötelezettségeket. És egyáltalán: pontosan hova fogják tenni a legkisebb falvakban is a gépeket?","shortLead":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja...","id":"20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b.jpg","index":0,"item":"9b940bc7-9e4f-48a1-bc96-76967c5dad44","keywords":null,"link":"/360/20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","timestamp":"2025. április. 17. 13:00","title":"Revoluttal vagy nélküle, jó kis fejtörő a bankoknak a falvak ATM-esítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több százan várták őket.","shortLead":"Több százan várták őket.","id":"20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091.jpg","index":0,"item":"7ec47685-88d6-4499-9cfe-231faf1778bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","timestamp":"2025. április. 15. 22:01","title":"Megérkezett Strasbourgba a szerb diáktüntetők kerékpáros menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57795b1-4e81-4676-894c-3c57e026d8c1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Dögösebb modellek is lehetnek a villanyautós kínálatban.","shortLead":"Dögösebb modellek is lehetnek a villanyautós kínálatban.","id":"20250417_Ford-ST-es-RS-nevek-elektromoskent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c57795b1-4e81-4676-894c-3c57e026d8c1.jpg","index":0,"item":"52d42fd4-7416-4de2-8133-988e2618fef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Ford-ST-es-RS-nevek-elektromoskent","timestamp":"2025. április. 17. 08:28","title":"A Ford ST és RS nevek életben maradhatnak, de csak elektromosként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84ef544-0838-45ed-889f-bf5c009a7607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna munkatársa kellemetlen helyzetbe került.","shortLead":"A csatorna munkatársa kellemetlen helyzetbe került.","id":"20250416_Le-kellett-allitani-a-Hir-Tv-elo-kozvetiteset-hadhazyiek-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e84ef544-0838-45ed-889f-bf5c009a7607.jpg","index":0,"item":"8f222b90-7315-41df-9ff7-64c08de79ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Le-kellett-allitani-a-Hir-Tv-elo-kozvetiteset-hadhazyiek-tuntetesen","timestamp":"2025. április. 16. 11:50","title":"„Hazudik a tévé!” – kiabálták a Hír Tv élő adásában a tüntetők, majd a csatorna leállította a közvetítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85.jpg","index":0,"item":"4175c8d2-8552-4854-b310-645e08c55ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","timestamp":"2025. április. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: NER-kullancs kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f59a8f-0256-40da-b8d5-85fa4dc6f26e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A technika kész van, az üzleti modellt kell kitalálni mögé, hogy ne legyen bukás. ","shortLead":"A technika kész van, az üzleti modellt kell kitalálni mögé, hogy ne legyen bukás. ","id":"20250416_Mazda-kesz-az-uj-Wankel-motoros-sportkocsink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9f59a8f-0256-40da-b8d5-85fa4dc6f26e.jpg","index":0,"item":"8a904dbb-7f0a-417f-a087-2a39e546c5d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Mazda-kesz-az-uj-Wankel-motoros-sportkocsink","timestamp":"2025. április. 16. 07:25","title":"Mazda: lényegében készen állunk egy új Wankel-motoros sportkocsira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]