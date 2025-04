Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbá Ukrajna és Irán is szóba jött a megbeszélésen. ","shortLead":"Továbbá Ukrajna és Irán is szóba jött a megbeszélésen. ","id":"20250418_Trump-a-kereskedelemrol-targyalt-a-brit-miniszterelnokkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"dfc18a2e-edef-4298-a564-e7a022a503b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_Trump-a-kereskedelemrol-targyalt-a-brit-miniszterelnokkel","timestamp":"2025. április. 18. 20:12","title":"Trump a vámokról tárgyalt a brit miniszterelnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bf508f-146a-4a78-b9fa-81d7e88474a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bánatszalonna című bizarr, nagypéntekre időzített klipben mások nyomorával próbál jól lakni Elek Ferenc.","shortLead":"A Bánatszalonna című bizarr, nagypéntekre időzített klipben mások nyomorával próbál jól lakni Elek Ferenc.","id":"20250418_David-Lynchet-idezi-a-Bohemian-Betyars-uj-klipje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bf508f-146a-4a78-b9fa-81d7e88474a2.jpg","index":0,"item":"842f393d-ba26-4bdf-8a8c-2ffe6ff28713","keywords":null,"link":"/kultura/20250418_David-Lynchet-idezi-a-Bohemian-Betyars-uj-klipje","timestamp":"2025. április. 18. 10:00","title":"David Lynchet idézi a Bohemian Betyars új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"Ballai Vince, Fülöp István ","category":"360","description":"Végre ráébredt a kormány, mekkora veszéllyel járhat a ragadós száj- és körömfájás. A kártalanítást egyelőre csak ígéri, de a terelést már elkezdte.","shortLead":"Végre ráébredt a kormány, mekkora veszéllyel járhat a ragadós száj- és körömfájás. A kártalanítást egyelőre csak ígéri...","id":"20250419_hvg-szaj-es-koromfajas-virus-dogkutak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"91981dad-09d0-4f9e-8b0c-0c3fc93f2074","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-szaj-es-koromfajas-virus-dogkutak","timestamp":"2025. április. 19. 08:30","title":"Nemigen van biztosításuk az állattartóknak a száj- és körömfájásra, az állam viszont csak ígérget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bbec03b-28f6-4b52-9449-0bcbbf526fb9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormány április elején lépett ki a bíróságból.","shortLead":"A kormány április elején lépett ki a bíróságból.","id":"20250417_A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-magyarazatot-ker-Magyarorszagtol-amiert-nem-tartoztattak-le-Netanjahut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bbec03b-28f6-4b52-9449-0bcbbf526fb9.jpg","index":0,"item":"32cd648e-d77c-4de1-98a8-4c1849635098","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-magyarazatot-ker-Magyarorszagtol-amiert-nem-tartoztattak-le-Netanjahut","timestamp":"2025. április. 17. 22:14","title":"A Nemzetközi Büntetőbíróság magyarázatot követel Magyarországtól, amiért nem tartóztatták le Netanjahut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197ee5ed-2abd-48fa-a0dd-88aea6616597","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy erdőrezervátumnak jelölt tölgyesről van szó.","shortLead":"Egy erdőrezervátumnak jelölt tölgyesről van szó.","id":"20250418_tarvagas-alfold-nyirierdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197ee5ed-2abd-48fa-a0dd-88aea6616597.jpg","index":0,"item":"d263ccf7-ff72-4efd-9e92-aa70d98025e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20250418_tarvagas-alfold-nyirierdo","timestamp":"2025. április. 18. 13:02","title":"Tarvágás volt az Alföld egyik legérintetlenebb erdőjében – három hektár tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d634c7-b710-4589-bf7d-3768e598720c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 25 éves Fatima Hasszuna halála előtt egy nappal jelentették be, hogy Cannes-ban hamarosan bemutatják a filmet, amely az ő munkáján és mindennapjain át mutatja be, milyen az élet Gázában.","shortLead":"A 25 éves Fatima Hasszuna halála előtt egy nappal jelentették be, hogy Cannes-ban hamarosan bemutatják a filmet, amely...","id":"20250419_gaza-fatima-hasszuna-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3d634c7-b710-4589-bf7d-3768e598720c.jpg","index":0,"item":"9454dd36-e91d-4555-a79d-27771a0610ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_gaza-fatima-hasszuna-halal","timestamp":"2025. április. 19. 13:47","title":"A családjával együtt megölték a fiatal gázai fotóst, aki másfél évig dokumentálta a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95524b1-82a0-4145-a42e-b89fef136c41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Előtte egy 27 kilogrammos kereszttel csaknem két kilométert gyalogolt. ","shortLead":"Előtte egy 27 kilogrammos kereszttel csaknem két kilométert gyalogolt. ","id":"20250418_Tobb-ezer-zarandok-nezte-vegig-ahogy-harminchatodjara-keresztre-feszitettek-egy-Fulop-szigeteki-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f95524b1-82a0-4145-a42e-b89fef136c41.jpg","index":0,"item":"19c3c591-c49b-4dd9-96bd-8346b32a4771","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Tobb-ezer-zarandok-nezte-vegig-ahogy-harminchatodjara-keresztre-feszitettek-egy-Fulop-szigeteki-ferfit","timestamp":"2025. április. 18. 15:54","title":"Több ezer zarándok nézte végig, ahogy harminchatodjára keresztre feszítettek egy Fülöp-szigeteki férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ed4c09-a5f1-485f-9b49-e2c56fcc919b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyezettséget valószínűleg egy 30 éve bezárt szövőgyár okozta.","shortLead":"A szennyezettséget valószínűleg egy 30 éve bezárt szövőgyár okozta.","id":"20250418_Mergezo-anyagok-budapesti-ovoda-15-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ed4c09-a5f1-485f-9b49-e2c56fcc919b.jpg","index":0,"item":"ea27e8e2-c7f0-4dff-933b-d82a72fefc30","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Mergezo-anyagok-budapesti-ovoda-15-kerulet","timestamp":"2025. április. 18. 21:14","title":"Idegrendszer- és agykárosító anyagot mutattak ki egy rákospalotai óvoda levegőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]