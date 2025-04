Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1cfb7b8-f2ee-4cf7-8ab5-518041860080","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi a kígyóktól, a többi utas tőle kezdett el félni.","shortLead":"A férfi a kígyóktól, a többi utas tőle kezdett el félni.","id":"20250423_kigyo-hallucinacio-utas-kenyszerleszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1cfb7b8-f2ee-4cf7-8ab5-518041860080.jpg","index":0,"item":"06ed0dbc-62a7-4a1c-88f1-38e04c10f577","keywords":null,"link":"/elet/20250423_kigyo-hallucinacio-utas-kenyszerleszallas","timestamp":"2025. április. 23. 20:02","title":"Kígyókat hallucinált egy utas, kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egérkísérletekkel bizonyították a kutatók, hogy nem minden szinapszis követi ugyanazt a tanulási mintázatot az agyban – és ennek a felfedezésnek lehet egy fontos jelentősége is.","shortLead":"Egérkísérletekkel bizonyították a kutatók, hogy nem minden szinapszis követi ugyanazt a tanulási mintázatot az agyban –...","id":"20250424_agy-tanulasi-folyamat-idegrendszer-szinapszisok-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb.jpg","index":0,"item":"1d4aec14-0041-46d6-8b8b-aa205b928e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_agy-tanulasi-folyamat-idegrendszer-szinapszisok-kapcsolat","timestamp":"2025. április. 24. 20:03","title":"Hogyan tanul az agy? Meglepő felfedezést tettek a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A legfőbb ügyész megint feljelentésként értékelt egy kérdést.","shortLead":"A legfőbb ügyész megint feljelentésként értékelt egy kérdést.","id":"20250423_veszabo-noemi-kituntetes-polt-peter-hivatali-visszaeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363.jpg","index":0,"item":"c5698794-f66c-4a78-96c3-7ecb553bf97d","keywords":null,"link":"/kultura/20250423_veszabo-noemi-kituntetes-polt-peter-hivatali-visszaeles","timestamp":"2025. április. 23. 19:39","title":"A rendőrség szerint nem hivatali visszaélés Vészabó Noémi kitüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e20111-99a1-4611-9262-2924f24254a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV válasza szerint csőtörés volt a járművön.","shortLead":"A BKV válasza szerint csőtörés volt a járművön.","id":"20250424_Piros-forro-folyadek-omlott-a-99-es-buszon-tobbeket-megegetett-az-utasok-panikolva-menekultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86e20111-99a1-4611-9262-2924f24254a8.jpg","index":0,"item":"076702d5-1d6b-4c44-9bab-2a18e66ebdee","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Piros-forro-folyadek-omlott-a-99-es-buszon-tobbeket-megegetett-az-utasok-panikolva-menekultek","timestamp":"2025. április. 24. 12:36","title":"Forró folyadék ömlött az utasokra a 99-es buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem mindig voltak jó szónokok, ösztönös tehetségével Ronald Reagan és Bill Clinton emelkedett ki a mezőnyből, de az amerikaiak először Roosevelt hangját ismerték meg.","shortLead":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem...","id":"20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9.jpg","index":0,"item":"468dd0bc-708a-46e8-b36a-7789830c09da","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","timestamp":"2025. április. 23. 15:30","title":"Trump a szavak korlátlan özönében hisz, az amerikaiakhoz Kennedy, Reagan és Clinton tudott igazán szólni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28ecdd1-c29d-4d89-a92d-a09470be1d75","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szédületesen vágtat Adam karrierje.","shortLead":"Szédületesen vágtat Adam karrierje.","id":"20250423_csecsen-biztonsagi-tanacs-kadirov-fia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b28ecdd1-c29d-4d89-a92d-a09470be1d75.jpg","index":0,"item":"4cccd798-ad26-4f86-9eb0-98be1c9ab1d2","keywords":null,"link":"/elet/20250423_csecsen-biztonsagi-tanacs-kadirov-fia","timestamp":"2025. április. 23. 20:53","title":"Kadirov a 17 éves fiát nevezte ki a csecsen biztonsági tanács élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzszünetre készülve több év háborús veszélyhelyzeti rendelete közül 137 oldalnyit emelne törvényi szintre a kormány, 258 új paragrafust alkotva. Ez érinti a menekültügyi eljárásokat, az árfigyelő rendszert, a taxitarifákat és a jegyzőkönyvek titkosságát is.","shortLead":"A tűzszünetre készülve több év háborús veszélyhelyzeti rendelete közül 137 oldalnyit emelne törvényi szintre a kormány...","id":"20250423_Egy-fel-Akos-novellaskotetnyi-veszelyhelyzeti-rendeletet-minositene-at-torvennye-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf.jpg","index":0,"item":"766521e4-af12-4969-a410-440ec1e14a18","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Egy-fel-Akos-novellaskotetnyi-veszelyhelyzeti-rendeletet-minositene-at-torvennye-a-kormany","timestamp":"2025. április. 23. 17:02","title":"137 oldalnyi veszélyhelyzeti rendeletet minősítene át törvénnyé a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi akciót szerveznek szigetek, új tagokat vonnak be a munkába – értesült lapunk.","shortLead":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi...","id":"20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29.jpg","index":0,"item":"1cab3b97-41bd-4da5-a2b3-bbe123ae8f42","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 04:18","title":"Indul a Tisza Szigetek második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]