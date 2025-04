Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18d458b5-3f94-4a4a-8acc-22c2af2223d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Autóbalesetben. ","shortLead":"Autóbalesetben. ","id":"20250424_21-eves-koraban-meghalt-a-valogatott-magyar-kezilabdazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d458b5-3f94-4a4a-8acc-22c2af2223d6.jpg","index":0,"item":"bef8ce4b-51c9-432b-9b4d-30a00afff0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_21-eves-koraban-meghalt-a-valogatott-magyar-kezilabdazo","timestamp":"2025. április. 24. 19:13","title":"21 éves korában autóbalesetben meghalt az U-válogatott magyar kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miután Trump az okostelefonokat és a számítógépeket vonta ki a vámok hatálya alól, most úgy tűnik, Peking ugyanígy tesz a mikrochipek egy részével, amelyeket Kína nem tud más forrásból pótolni.","shortLead":"Miután Trump az okostelefonokat és a számítógépeket vonta ki a vámok hatálya alól, most úgy tűnik, Peking ugyanígy tesz...","id":"20250425_Peking-is-taktikai-visszavonulast-hajt-vegre-a-vamhaboruban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a.jpg","index":0,"item":"2ceb9ac0-fc17-40b3-a1da-4284b1ac1af5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Peking-is-taktikai-visszavonulast-hajt-vegre-a-vamhaboruban","timestamp":"2025. április. 25. 11:50","title":"Úgy tűnik, Peking csendben taktikai visszavonulást hajt végre a vámháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag lehetetlen lesz továbbítani a beszélgetések tartalmát a WhatsApp által most bevezetett funkciónak köszönhetően.","shortLead":"Gyakorlatilag lehetetlen lesz továbbítani a beszélgetések tartalmát a WhatsApp által most bevezetett funkciónak...","id":"20250424_meta-whatsapp-adatvedelem-uj-biztonsagi-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"27b0a3be-0e78-4a87-b3fd-48f8880135a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_meta-whatsapp-adatvedelem-uj-biztonsagi-funkcio","timestamp":"2025. április. 24. 16:03","title":"Fontos biztonsági funkció jön a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Pénzügyminisztérium volt vezetői kaptak pozíciókat a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.-nél, miután a tárca vezetője, Varga Mihály lett a Magyar Nemzeti Bank elnöke.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium volt vezetői kaptak pozíciókat a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.-nél, miután a tárca...","id":"20250425_hvg-Jonnek-Varga-emberei-MNB-kaderek-bisz-hitelinformacios-zrt-jarmai-peter-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"a91cb245-f787-464f-afe6-b79f2ae989fc","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-Jonnek-Varga-emberei-MNB-kaderek-bisz-hitelinformacios-zrt-jarmai-peter-zoltan","timestamp":"2025. április. 25. 07:23","title":"Varga Mihály viszi az embereit az MNB felügyelte céghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahány ország, annyi stratégia: a magyar kormány például mindenki másnál kedvezőbb adókörnyezettel próbálja ide csábítani a cégeket, ezért cserébe sokkal több áfát kell beszednie az emberektől. A Niveus bemutatta, mivel próbálkoznak Közép-Európa országai, hogy legyen elég bevételük, és mégse váljon riasztóvá a túl sok adó.","shortLead":"Ahány ország, annyi stratégia: a magyar kormány például mindenki másnál kedvezőbb adókörnyezettel próbálja ide...","id":"20250424_ado-kozep-europai-adoverseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca.jpg","index":0,"item":"9c7d345b-1ae6-4b83-88de-fa1d09c44316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_ado-kozep-europai-adoverseny","timestamp":"2025. április. 24. 14:35","title":"A vásárlók fizetik meg az árát, hogy a kormány megpróbálja megnyerni a közép-európai adóversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1972507-26c8-43c2-83ef-157f0ccaa582","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"„Ahol már végrehajtották, ott visszacsinálják” – üzent a nemzetgazdasági miniszter a biztosítóknak.","shortLead":"„Ahol már végrehajtották, ott visszacsinálják” – üzent a nemzetgazdasági miniszter a biztosítóknak.","id":"20250424_Nagy-Marton-ket-het-biztositok-onkentes-dijkorlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1972507-26c8-43c2-83ef-157f0ccaa582.jpg","index":0,"item":"8f42451f-d354-4a36-af40-7e47ebf5db99","keywords":null,"link":"/kkv/20250424_Nagy-Marton-ket-het-biztositok-onkentes-dijkorlatozas","timestamp":"2025. április. 24. 11:22","title":"Nagy Márton két hetet adott a biztosítóknak az önkéntes díjkorlátozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e150a7-db7c-425d-950d-cbbd733cfe70","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindent felülír az a cél, hogy Orbán Viktor rendszerét el kell takarítani, ezért muszáj 2026-ban a legerősebb ellenzéki pártra szavazni, „eszközként használva Magyar Pétert” – mondja Pankotai Lili. De a diákaktivista szerint a támogatást nemcsak megadni lehet, hanem elvenni is, mert a „slimfittes csávót” ugyanúgy el lehet takarítani, „ha nem azt csinálja, amiért megválasztottuk”. A HVG podcastjából az is kiderült, hogy a tanárok melletti tüntetésen elmondott, „6 darab” trágár kifejezést tartalmazó versével ismertté vált Pankotai hatévesen még az édesanyjával kopogtatócédulákat gyűjtött a Fidesznek, és szerinte akár a kormánypárt reklámarca is lehetne. Miért van az, hogy a generációja „leszarja”, hogy csúnyán beszél? Miért öltözik be mohácsi busónak minden évben? Hogyan készül kifejezetten a megmondószerepre egy sor különórával? Miért szervez fiatalokból álló csapatot annak érdekében, hogy mozgósítsa a választókat a jövő évi választások előtt? És mit válaszolna, ha a Tisza felkérné országgyűlési képviselőjelöltnek? Nézze meg Gergely Zsófia interjúját!","shortLead":"Mindent felülír az a cél, hogy Orbán Viktor rendszerét el kell takarítani, ezért muszáj 2026-ban a legerősebb ellenzéki...","id":"20250425_pankotai-lili-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e150a7-db7c-425d-950d-cbbd733cfe70.jpg","index":0,"item":"72c2a6ce-69c7-4ded-9c2d-0a86f7064edd","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_pankotai-lili-podcast","timestamp":"2025. április. 25. 15:38","title":"Pankotai Lili: Magyar Péter szekerét tolom, mert az mindannyiunk szekere, akik kormányt akarunk váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6ba2ac-f749-4085-8e0b-d1fc58f69ee1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Így csökkentenék a játékosok terhelését.","shortLead":"Így csökkentenék a játékosok terhelését.","id":"20250424_Eltorolheti-az-UEFA-a-ketszer-tizenot-perces-hosszabbitast-BL-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d6ba2ac-f749-4085-8e0b-d1fc58f69ee1.jpg","index":0,"item":"2aa89931-9237-47f9-bce5-4ec7871df466","keywords":null,"link":"/sport/20250424_Eltorolheti-az-UEFA-a-ketszer-tizenot-perces-hosszabbitast-BL-ben","timestamp":"2025. április. 24. 20:27","title":"Eltörölheti az UEFA a kétszer tizenöt perces hosszabbítást BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]