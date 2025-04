Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db3eb117-b48f-4e9c-b253-2975e51bf2b3","c_author":"Körösi Ivett","category":"360","description":"Váczi Gergő Észak-Koreába visz nemzetközi turistacsoportokat, munkája során eddig harminc alkalommal járt a világ egyik legelszigeteltebb országában. Bár jelenleg épp nem lehet turisztikai céllal utazni az országba, neki lehetősége volt futókat vinni az áprilisi phenjani maratonra. Milyennek ismerte meg az észak-koreaiakat, hogyan működnek a kirakatlátványosságok, és van-e bármilyen technológiai fejlődés az elzárt országban? És hogy kell összehajtani a Phenjan Timest, ha az ember nem akar bajba kerülni? – erről is beszélgettünk Váczi Gergővel.","shortLead":"Váczi Gergő Észak-Koreába visz nemzetközi turistacsoportokat, munkája során eddig harminc alkalommal járt a világ egyik...","id":"20250426_Eszak-korea-vaczi-gergo-idegenvezeto-interju-turistak-phenjan-diktatura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db3eb117-b48f-4e9c-b253-2975e51bf2b3.jpg","index":0,"item":"c11787a1-2be8-46e9-b65f-ed099b7351e7","keywords":null,"link":"/360/20250426_Eszak-korea-vaczi-gergo-idegenvezeto-interju-turistak-phenjan-diktatura","timestamp":"2025. április. 26. 20:00","title":"Észak-Koreában értik a sötét és szarkasztikus humoromat – interjú a magyar idegenvezetővel, aki külföldieket visz az elzárt országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e2b1fe-fcda-4cc6-a076-e6c0dd3daa48","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"A résztvevők egy bringázhatóbb Budapestért demonstráltak.","shortLead":"A résztvevők egy bringázhatóbb Budapestért demonstráltak.","id":"20250426_Tobb-ezren-bicikliztek-a-fovarosban-kepeken-az-I-Bike-Budapest-felvonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62e2b1fe-fcda-4cc6-a076-e6c0dd3daa48.jpg","index":0,"item":"4b3155b3-7aef-47b8-818c-1e8b77c2ba3a","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Tobb-ezren-bicikliztek-a-fovarosban-kepeken-az-I-Bike-Budapest-felvonulas","timestamp":"2025. április. 26. 18:59","title":"Több ezren bicikliztek a fővárosban – nézegessen képeket az I Bike Budapest felvonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6e6e8a-04ce-4dea-9ebd-d781161f8cec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig a magyar csapat története során először zárta a csoportkört az első két hely valamelyikén.","shortLead":"Pedig a magyar csapat története során először zárta a csoportkört az első két hely valamelyikén.","id":"20250426_Dramai-korulmenyek-kozott-maradt-le-a-Fradi-noi-kezicsapata-a-Bajnokok-Ligaja-negyes-dontojerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c6e6e8a-04ce-4dea-9ebd-d781161f8cec.jpg","index":0,"item":"c7325da2-03f5-424f-86bd-854cf7f272e5","keywords":null,"link":"/sport/20250426_Dramai-korulmenyek-kozott-maradt-le-a-Fradi-noi-kezicsapata-a-Bajnokok-Ligaja-negyes-dontojerol","timestamp":"2025. április. 26. 19:21","title":"Drámai körülmények között maradt le a Fradi női kézicsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bella Ramsey azt mondja, nem akart címlapokra kerülni ezzel, és annak idején még nem is volt igazán felkészülve arra, hogy nyíltan beszéljen az identitásáról.","shortLead":"Bella Ramsey azt mondja, nem akart címlapokra kerülni ezzel, és annak idején még nem is volt igazán felkészülve arra...","id":"20250425_The-Last-of-Us-Bella-Ramsey-nembinaris-genderfluid-coming-out-megbanta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d.jpg","index":0,"item":"2c685815-c5a6-4797-8dba-e93b78672aac","keywords":null,"link":"/elet/20250425_The-Last-of-Us-Bella-Ramsey-nembinaris-genderfluid-coming-out-megbanta","timestamp":"2025. április. 25. 15:56","title":"Részben megbánta a The Last of Us sztárja, hogy nembinárisként coming outolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség szerint nem igaz, amit a feljelentésekben állítottak, hogy sokkolót használtak volna a férfival szemben, és nem törték el az állkapcsát sem.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség szerint nem igaz, amit a feljelentésekben állítottak, hogy sokkolót használtak volna...","id":"20250425_ugyeszseg-drog-zagyvarekas-rendori-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce.jpg","index":0,"item":"8526c2b3-c7c1-453d-b014-215f7083f85c","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_ugyeszseg-drog-zagyvarekas-rendori-bantalmazas","timestamp":"2025. április. 25. 13:06","title":"Ügyészség: drog miatt halt meg a zagyvarékasi férfi, nem rendőri bántalmazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a tapogatózás, lehet-e esély amerikai-ukrán-orosz egyezségre; Csányi Sándor távozik az OTP vezérigazgatói posztjáról; már azért is pénzt kell tenni az MNB alapítványába, hogy az eddigi százmilliárdok után lehessen menni. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Folytatódik a tapogatózás, lehet-e esély amerikai-ukrán-orosz egyezségre; Csányi Sándor távozik az OTP vezérigazgatói...","id":"20250427_Es-akkor-Trump-Putyin-Ukrajna-mnb-alapitvany-arak-jarvany-mohu-adossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d.jpg","index":0,"item":"6b083f49-f50d-4667-a0cf-62576336de7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_Es-akkor-Trump-Putyin-Ukrajna-mnb-alapitvany-arak-jarvany-mohu-adossag","timestamp":"2025. április. 27. 07:00","title":"És akkor Trump megmondta, Putyin mekkora szívességet tett Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egész napos élményt ígérnek.","shortLead":"Egész napos élményt ígérnek.","id":"20250426_Rendorautok-es-tuzoltokocsik-vonultak-at-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"99680a98-c8e2-4968-9ad5-b423a8687615","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Rendorautok-es-tuzoltokocsik-vonultak-at-Budapesten","timestamp":"2025. április. 26. 10:56","title":"Rendőrautók és tűzoltókocsik vonultak át Budapesten szombat reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kórháznak 15 napja van elárulni, mennyi bevételhez jutott a fizetős betegek után.","shortLead":"A kórháznak 15 napja van elárulni, mennyi bevételhez jutott a fizetős betegek után.","id":"20250425_uzsoki-utcai-korhaz-vip-ellatas-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40.jpg","index":0,"item":"2d37dc9e-5ba7-4d96-8638-080fec9adb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_uzsoki-utcai-korhaz-vip-ellatas-vizsgalat","timestamp":"2025. április. 25. 21:15","title":"Vizsgálat indult az Uzsokiban működő VIP-ellátás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]