[{"available":true,"c_guid":"26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bella Ramsey azt mondja, nem akart címlapokra kerülni ezzel, és annak idején még nem is volt igazán felkészülve arra, hogy nyíltan beszéljen az identitásáról.","shortLead":"Bella Ramsey azt mondja, nem akart címlapokra kerülni ezzel, és annak idején még nem is volt igazán felkészülve arra...","id":"20250425_The-Last-of-Us-Bella-Ramsey-nembinaris-genderfluid-coming-out-megbanta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d.jpg","index":0,"item":"2c685815-c5a6-4797-8dba-e93b78672aac","keywords":null,"link":"/elet/20250425_The-Last-of-Us-Bella-Ramsey-nembinaris-genderfluid-coming-out-megbanta","timestamp":"2025. április. 25. 15:56","title":"Részben megbánta a The Last of Us sztárja, hogy nembinárisként coming outolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093dc7a-7610-4155-85ed-9ca89af51269","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree nemrég avatta fel legújabb, 10 ezer négyzetméteres gyárát Kínában, ahol a főszerep ismét a G1 humanoid roboté volt.","shortLead":"A kínai Unitree nemrég avatta fel legújabb, 10 ezer négyzetméteres gyárát Kínában, ahol a főszerep ismét a G1 humanoid...","id":"20250425_unitree-g1-humanoid-robot-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093dc7a-7610-4155-85ed-9ca89af51269.jpg","index":0,"item":"38d67bd7-aa34-4a53-9175-773c62f297d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_unitree-g1-humanoid-robot-mozgas","timestamp":"2025. április. 25. 15:03","title":"Kezet fog, ölelkezik és táncol a kínai humanoid robot, a Unitree G1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2277e68-61de-472e-ad1d-5bef4aae4e3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mennyiségű csapadékra és erős széllökésekre lehet számítani a hétvége elején. ","shortLead":"Jelentős mennyiségű csapadékra és erős széllökésekre lehet számítani a hétvége elején. ","id":"20250425_esernyo-zivatar-eso-riasztas-hungaromet-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2277e68-61de-472e-ad1d-5bef4aae4e3f.jpg","index":0,"item":"ea1a116b-2425-4cb7-9990-70134fb33d75","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_esernyo-zivatar-eso-riasztas-hungaromet-elorejelzes","timestamp":"2025. április. 25. 17:01","title":"Kiadták a riasztást: viharos szél és jégeső jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Krímet nem ismerhetik el orosz területnek, és a fegyveres erőik korlátozásába sem mennek bele Kijevben.","shortLead":"A Krímet nem ismerhetik el orosz területnek, és a fegyveres erőik korlátozásába sem mennek bele Kijevben.","id":"20250425_otpontos-koveteles-ukrajna-trump-bekejavaslata-lavrov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"32d8540c-07b9-4415-bd72-0823517f0df9","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_otpontos-koveteles-ukrajna-trump-bekejavaslata-lavrov","timestamp":"2025. április. 25. 12:09","title":"Itt az ötpontos követelés, amellyel az ukránok kiegészítenék Trump békejavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A demokrácia híveinek gyorsan kell lépniük Trump ellen, mert az autokraták hamar megszilárdítják uralmukat. Trump újabban űzött vadnak néz ki, gazdasági ámokfutását már a munkatársai sem tudják követni. Az amerikai elnök szégyenletes ultimátumot adott Ukrajnának, mégis van, aki szerint Kijevnek ezt ennek ellenére el kellene fogadnia. De mit is mondott Churchill? Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"A demokrácia híveinek gyorsan kell lépniük Trump ellen, mert az autokraták hamar megszilárdítják uralmukat. Trump...","id":"20250425_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"34057d83-78f2-4316-940b-807e542e4253","keywords":null,"link":"/360/20250425_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 25. 11:18","title":"„Egy nevezetes Churchill-idézet lehet Trump politikai sírfelirata, ha folytatja, amit Ukrajnával csinál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16568ca-3dad-481e-96a8-9647b678ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hogyan tudnék élni nélküled? adaptációját a tervek szerint jövőre, Valentin-napon mutatják be a Szente Vajk vezette intézményben.","shortLead":"A Hogyan tudnék élni nélküled? adaptációját a tervek szerint jövőre, Valentin-napon mutatják be a Szente Vajk vezette...","id":"20250425_Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-film-musical-Erkel-Szinhaz-Ember-Mark-Szente-Vajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e16568ca-3dad-481e-96a8-9647b678ddd9.jpg","index":0,"item":"17e1000d-2223-4609-a8aa-6db4420470a8","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-film-musical-Erkel-Szinhaz-Ember-Mark-Szente-Vajk","timestamp":"2025. április. 25. 11:27","title":"Musical készül a Demjén-filmből az Erkel Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen orvosolható.","shortLead":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen...","id":"20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784.jpg","index":0,"item":"796437c9-c79b-4c11-975f-bba7c1f3e9b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","timestamp":"2025. április. 26. 08:03","title":"Van egy nem is olyan kicsi gond a Windows frissítésével – megint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0fee67-ed3c-4eaa-9d30-62bce0ec0b51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton, a Magyar Film Napján a Kino Cafe Moziban mutatják be este nyolctól a Romokból című dokumentumfilmet.","shortLead":"Szombaton, a Magyar Film Napján a Kino Cafe Moziban mutatják be este nyolctól a Romokból című dokumentumfilmet.","id":"20250425_Romokbol-kocsmak-kocsmakbol-romok-film-keszult-a-budapesti-romkocsmakrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc0fee67-ed3c-4eaa-9d30-62bce0ec0b51.jpg","index":0,"item":"70c31ccf-97ae-4fb9-b79e-80f0be16d7f7","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Romokbol-kocsmak-kocsmakbol-romok-film-keszult-a-budapesti-romkocsmakrol","timestamp":"2025. április. 25. 13:18","title":"Romokból kocsmák, kocsmákból romok – film készült a budapesti romkocsmákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]