Többen meghaltak, illetve megsérültek a kanadai Vancouverben, amikor egy sofőr egy filippínó utcai fesztiválon a tömegbe hajtott szombaton este- írja a BBC.

A rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint egy 30 éves vancouveri férfit letartóztattak a helyszínen, és arra kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a történtekről, vegye fel velük a kapcsolatot.

Ken Sim, a város polgármestere elmondta, megdöbbentette és mélyen elszomorította az eset, és támogatásáról biztosította Vancouver filippínó közösségét, illetve minden érintettet. Hasonló nyilatkozatot tett David Eby, Brit Kolumbia tartomány (ennek legnagyobb városa Vancouver) miniszterelnöke.

