[{"available":true,"c_guid":"5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Új oldaláról ismertük meg Donald Trumpot a második elnöksége idején: az első ciklusával ellentétben ezúttal senkit nem engedett maga mellé, aki visszafogná, úgyhogy nekiállt gátlások nélkül megvalósítani minden ígéretét. A mézeshetek gyorsan véget értek, amiben jó eséllyel szerepe van annak is, hogy Trump az amerikaiak számára legfontosabb ígéretét nem tartotta be: nem lett olcsóbb a tojás.","shortLead":"Új oldaláról ismertük meg Donald Trumpot a második elnöksége idején: az első ciklusával ellentétben ezúttal senkit nem...","id":"20250429_Trump-visszatert-es-elszabadult-elso-szaz-nap-usa-vamok-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99.jpg","index":0,"item":"be2cfb85-8c06-421d-b9c6-afaac1f82c51","keywords":null,"link":"/360/20250429_Trump-visszatert-es-elszabadult-elso-szaz-nap-usa-vamok-musk","timestamp":"2025. április. 29. 12:00","title":"Trump visszatért és elszabadult – igazi káoszt hozott az első száz nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48a9372-60e1-42df-b9d0-6b0cc889de52","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Hogyan kell élelmezni egy holdbázis lakóit, vagy miben kell jártasnak lennie egy űrdiplomatának? Ilyen kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik beiratkoznak a magyar űripari képzések valamelyikére. A programot a világon egyedülálló módon 21 hazai egyetem konzorciuma szervezi.","shortLead":"Hogyan kell élelmezni egy holdbázis lakóit, vagy miben kell jártasnak lennie egy űrdiplomatának? Ilyen kérdésekre is...","id":"20250429_urkutatas-magyar-kepzesek-egyetemek-unispace-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48a9372-60e1-42df-b9d0-6b0cc889de52.jpg","index":0,"item":"b0ba6d93-60e9-4916-a762-625a0efb4d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_urkutatas-magyar-kepzesek-egyetemek-unispace-program","timestamp":"2025. április. 29. 10:03","title":"Űrmérnök, űrpolitikus, űrpszichológus: kozmikus képzések is működnek már a magyar egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360b8a69-7297-4b63-acb1-1ab617aac9a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem így terveztek nyerni.","shortLead":"Vélhetően nem így terveztek nyerni.","id":"20250429_322-hatraszaltoval-repult-be-a-celba-es-gyozott-egy-motorcsonak-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/360b8a69-7297-4b63-acb1-1ab617aac9a0.jpg","index":0,"item":"913374a3-ede0-4f50-a5f3-40db8a4640c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_322-hatraszaltoval-repult-be-a-celba-es-gyozott-egy-motorcsonak-video","timestamp":"2025. április. 29. 10:48","title":"322 km/h-nál elszállt, majd hátraszaltóval repült be a célba egy motorcsónak és így győzött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","shortLead":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","id":"20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21.jpg","index":0,"item":"361eab4f-55e3-40ea-bfb1-879216525a28","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","timestamp":"2025. április. 28. 10:57","title":"Elnéztek valamit, erre kétszer is visszafordult az M7-esen egy terepjárós konvoj – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a946d68-f99c-46da-8589-7457e9d41640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Ha idén a Budapest Pride-on a rendőrség ellenünk fordul, akkor valami végleg eltörik a rendszerben” – írta az influenszer-műsorvezető.","shortLead":"„Ha idén a Budapest Pride-on a rendőrség ellenünk fordul, akkor valami végleg eltörik a rendszerben” – írta...","id":"20250428_Steiner-Kristof-a-rendoroknek-uzent-A-tortenelem-hosei-nem-azok-akik-vakon-engedelmeskednek-a-hatalomnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a946d68-f99c-46da-8589-7457e9d41640.jpg","index":0,"item":"a60b8447-204a-4567-9ee7-b1f4bff87e72","keywords":null,"link":"/elet/20250428_Steiner-Kristof-a-rendoroknek-uzent-A-tortenelem-hosei-nem-azok-akik-vakon-engedelmeskednek-a-hatalomnak","timestamp":"2025. április. 28. 13:50","title":"Steiner Kristóf a rendőröknek üzent: „A történelem hősei nem azok, akik vakon engedelmeskednek a hatalomnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Timothy Snyder egy interjúban el is játszott a gondolattal, mire használna fel Donald Trump egy terrortámadás utáni kiélezett helyzetet.","shortLead":"Timothy Snyder egy interjúban el is játszott a gondolattal, mire használna fel Donald Trump egy terrortámadás utáni...","id":"20250428_Timothy-Snyder-Trump-fasiszta-suddeutsche-zeitung-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a.jpg","index":0,"item":"1cf9c2dc-71fa-409b-9177-56ad83e12c82","keywords":null,"link":"/360/20250428_Timothy-Snyder-Trump-fasiszta-suddeutsche-zeitung-szemle","timestamp":"2025. április. 28. 17:02","title":"A világhírű történész terrorakciótól tart az USA-ban, mert a hatalom annyira kétbalkezes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0a3a2a-3668-4e64-9ff7-65e7591097ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aktivisták elmondása szerint a telefonjaikat és a laptopjaikat is lefoglalta a rendőrség.","shortLead":"Az aktivisták elmondása szerint a telefonjaikat és a laptopjaikat is lefoglalta a rendőrség.","id":"20250429_Gruzia-tuntetesek-EU-razzia-aktivista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db0a3a2a-3668-4e64-9ff7-65e7591097ba.jpg","index":0,"item":"8fd57cd1-1205-4059-aee6-66ad47e1b7f4","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Gruzia-tuntetesek-EU-razzia-aktivista","timestamp":"2025. április. 29. 16:21","title":"Ellenzéki tüntetéseket támogató aktivisták lakásán razziázott a grúz rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","shortLead":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","id":"20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c.jpg","index":0,"item":"ca5c55a1-affc-4dcf-9d1b-5b40ba5ba1d3","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","timestamp":"2025. április. 28. 11:42","title":"Jön a Three Days Grace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]