Schmidt Mária kedden komoly botrányt robbantott ki azzal, hogy a Látószög nevű blogján azt állította, Bucsában nem az oroszok, hanem az ukránok mészároltak.

A posztban egy bizonyos Adrien Bocquet francia „felcser” tanúvallomására támaszkodik többek között, aki azt állította magáról, hogy a helyszínen tartózkodott és április 4-én érkezett a településre. Az általa elmondottakat aztán az orosz kormánymédia elkezdte tényként tálalni, amit most Schmidt is leírt: szerinte a mészárlást nem az oroszok, hanem az ukránok követték el.

Schmidt Mária: Az ukránok mészároltak Bucsában A fideszes történész hosszú dolgozatban fejtette meg a világot.

A probléma mindezzel az, hogy semmilyen bizonyíték nem támasztja alá Bocquet állításait. A Libération cikke szerint a francia férfi valóban járt Ukrajnában, de az általa elkészített fotók geolokációs vizsgálata után kiderült, hogy azok Lviv környékén készültek, ami a lengyel határ mellett van, távol Bucsától.

A férfi a város kórházába szállított egészségügyi felszerelést. A város kórházát működtető alapítvány vezetője azt mondta, hogy találkozott Bocquet-val április 4-én és 6-án is, bejelentés nélkül érkezett a kórházba, hogy orvosi csomagokat adjon le anélkül, hogy a továbbiakban együttműködött volna a kórház egészségügyi személyzetével.

Egy felvétel is készült, amin a francia férfi pózol, viszont pont azon a napon, amikor neki Bucsában kellett volna lennie, több mint 500 kilométerre Lvivtől. Azt is állította, hogy napokat töltött az Azov ezred katonáival, sőt, velük érkezett Bucsába, azonban erről egy darab felvétel nem készült. Arról is beszélt a francia szélsőjobbos médiának – amit alaposan végigturnézott a történeteivel –, hogy harcokat látott Bucsában, azonban amikor ott kellett volna lennie, nem volt ilyen. A határátlépéseit is vizsgálták, kiderült, hogy április 4-én lépett be Ukrajnába Seginyinél, és aznap távozott is. Ez finoman szólva is ellentmond az állításainak.

Les mensonges d’Adrien Bocquet sur son voyage en Ukraine Depuis des jours, Adrien Bocquet écume les plateaux pour livrer le récit de son voyage humanitaire en Ukraine. Il raconte avoir été témoin de crimes de guerre commis à Boutcha par des soldats de Kyiv, membres du régiment Azov. Ses affirmations ont même été reprises par le gouvernement russe dans un document distribuées aux Nations Unies.

Az általa elmondottakat – főleg, mióta szétszedte az állításait több tényellenőrző oldal is – leginkább az orosz kormánymédia, illetve az orosz külügyminisztérium használta fel. Végül a férfi Moszkvában kötött ki, és a Donbaszban többször is megfordult „haditudósítóként”. 2023 márciusában Vlagyimir Putyintól orosz állampolgárságot kapott, amiről az orosz állami hírügynökség a TASZSZ is hírt adott.