[{"available":true,"c_guid":"0a6e2995-0fe4-4ffd-98d5-6c823432d0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mai számítógépek és szövegszerkesztő programjaik minden kényelmet megadnak a gyors gépeléshez, javításhoz, viszont miután mégis csak komputerről van szó, a figyelem elkalandozásához is hozzájárulnak. Az alábbi „vintage” megoldás éppen azért született, hogy kizárólag az írásra lehessen koncentrálni.","shortLead":"A mai számítógépek és szövegszerkesztő programjaik minden kényelmet megadnak a gyors gépeléshez, javításhoz, viszont...","id":"20250503_fabol-keszult-kijezos-irogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6e2995-0fe4-4ffd-98d5-6c823432d0ee.jpg","index":0,"item":"ad5cd80c-b9a8-4aa0-9b0f-fc130fef7287","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_fabol-keszult-kijezos-irogep","timestamp":"2025. május. 03. 12:03","title":"Már unta a számítógépezés zavaró hülyeségeit, megcsinálta „az” írógépet fából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9244a7e-34c4-4978-81f4-00785dfc5b43","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az idei évben a globális informatikai kiadások várhatóan 9,3 százalékkal nőnek, meghaladva az 5 billió dollárt. A Deloitte elemzése szerint Európa – ha kissé lemaradva is – követi a globális trendeket. A magyar IT-piac is némi növekedést mutat, azonban a világ- és európai átlagnál lényegesen lassabb ütemben.","shortLead":"Az idei évben a globális informatikai kiadások várhatóan 9,3 százalékkal nőnek, meghaladva az 5 billió dollárt...","id":"20250503_informatikai-kiadasok-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9244a7e-34c4-4978-81f4-00785dfc5b43.jpg","index":0,"item":"ac0c2c2c-949a-4f6a-900b-1418c30daf7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_informatikai-kiadasok-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. május. 03. 18:03","title":"Mekkora lendületben van Európa? És mi a helyzet a magyar IT-szektorral?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szombaton látták utoljára. ","shortLead":"Szombaton látták utoljára. ","id":"20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"71e4aeaa-634d-43eb-942b-c1bfa0ff79c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","timestamp":"2025. május. 01. 21:44","title":"Böllérfesztiválon mulatott, majd eltűnt a szexuális visszaélés gyanúja miatt leváltott pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége van, elvtársak! – üzente a miniszterelnöknek és a Fidesznek a Tisza Párt elnöke, aki Orbán Viktor rádióinterjújára reagált, ahol sok szó esett a Tiszáról is.","shortLead":"Vége van, elvtársak! – üzente a miniszterelnöknek és a Fidesznek a Tisza Párt elnöke, aki Orbán Viktor rádióinterjújára...","id":"20250502_Magyar-Peter-Orban-elvtars-onok-csak-egy-piti-korrupt-es-hazug-bunszervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"bcae9dc0-9598-4f8a-9c1d-e111c325197a","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Magyar-Peter-Orban-elvtars-onok-csak-egy-piti-korrupt-es-hazug-bunszervezet","timestamp":"2025. május. 02. 09:46","title":"Magyar Péter: Orbán elvtárs, önök csak egy piti, korrupt és hazug bűnszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76b0cc8-b211-4ce7-b0dc-d5aeeaa4e12c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lesz magyar csapat a legrangosabb európai kupa végjátékában.","shortLead":"Nem lesz magyar csapat a legrangosabb európai kupa végjátékában.","id":"20250501_szeged-barcelona-ferfi-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e76b0cc8-b211-4ce7-b0dc-d5aeeaa4e12c.jpg","index":0,"item":"582d1267-bb1f-43ae-ac3a-81633971057b","keywords":null,"link":"/sport/20250501_szeged-barcelona-ferfi-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","timestamp":"2025. május. 01. 22:49","title":"Megverte a Szeged a BL-címvédőt, de ez sem volt elég a négyes döntőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d780a5-ac37-4cb6-80ad-fc908944b82a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyar Péter pszichésen alkalmatlan arra, hogy felelős hatalmi pozíciót lásson el. Gulyás Gergely beszélt még „náci házmesterek és a kommunista besúgók” tempójáról, az MNB-alapítványok botrányról és a NER-es milliárdosok luxizásáról is.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyar Péter pszichésen alkalmatlan arra, hogy felelős hatalmi pozíciót...","id":"20250502_Gulyas-Gergely-lebolondozta-Magyar-Petert-es-ez-volt-a-leghizelgobb-amit-mondott-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d780a5-ac37-4cb6-80ad-fc908944b82a.jpg","index":0,"item":"f808ec1d-0810-4b25-bb81-8b1def1b91f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Gulyas-Gergely-lebolondozta-Magyar-Petert-es-ez-volt-a-leghizelgobb-amit-mondott-ra","timestamp":"2025. május. 02. 19:41","title":"Gulyás Gergely lebolondozta Magyar Pétert, és ez volt a leghízelgőbb, amit mondott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harmincöt év után dőlt meg a május elsejei rekord. ","shortLead":"Harmincöt év után dőlt meg a május elsejei rekord. ","id":"20250501_Rekordmeleggel-indult-majus-az-Egyesult-Kiralysagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5.jpg","index":0,"item":"43dcc611-0c47-456d-8276-f77f21966a5a","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Rekordmeleggel-indult-majus-az-Egyesult-Kiralysagban","timestamp":"2025. május. 01. 20:44","title":"Rekordmeleggel indult a május az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5a3529-61a3-458b-a8f1-f11897266418","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érett felnőtt működés sajátossága, hogy tudunk haragudni is az édesanyánkra, miközben nagyon szeretjük. Hogyan tudjuk érett fejjel tisztázni a gyerekként megélt sérelmeinket és megbocsátani a hibáiért? Hol akadhat meg ez a folyamat, és mivel lehet továbblendíteni? Mi a jelentősége a serdülőkornak az anya-gyerek kapcsolatban, és mi múlik az apákon?","shortLead":"Az érett felnőtt működés sajátossága, hogy tudunk haragudni is az édesanyánkra, miközben nagyon szeretjük. Hogyan...","id":"20250502_Az-anyak-napja-a-megbocsatase-is-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b5a3529-61a3-458b-a8f1-f11897266418.jpg","index":0,"item":"2025e331-6758-40e3-acbd-a4cb50552666","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250502_Az-anyak-napja-a-megbocsatase-is-lehet","timestamp":"2025. május. 02. 09:28","title":"Az anyák napja a megbocsátásé is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]