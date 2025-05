Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült, hogy csak dühöngeni tud, kormányozni nem. A Washington és Kijev között megköttetett ásványkincsszerződés miatt bajba kerülhet Oroszország, így ugyanis az USA közvetlenül érdekeltté válik a viszályban. a leendő német kancellár jóformán öngyilkos feladatra vállalkozik, amikor meg akarja változtatni országa politikáját, kérdés, mi lesz az AfD sorsa az extremistává nyilvánítása után. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült...","id":"20250503_lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cc8558a5-0d81-4481-baa2-c6691e887846","keywords":null,"link":"/360/20250503_lapszemle","timestamp":"2025. május. 03. 13:37","title":"Nemzetközi lapszemle: Feladta a leckét Moszkvának Washington és Kijev megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat szerelni. Japán szakemberek ötlete nemcsak hogy segít az ilyen helyzetekben segít, de még jelentősen meg is növeli a hőelvezetést.","shortLead":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat...","id":"20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50.jpg","index":0,"item":"666bb6cb-c2a7-4621-b487-d2ef42e0920a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","timestamp":"2025. május. 03. 16:03","title":"55-szörösére növelheti az áramkörökben a hőelvezetést ez az ügyes megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1876dc63-bd96-401b-84b3-9d6c2d872240","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy nap ez a mai a Galaktikus Birodalomban.","shortLead":"Nagy nap ez a mai a Galaktikus Birodalomban.","id":"20250504_Az-Ero-legyen-veled-Egy-angol-miniszterelnoknek-is-koze-van-a-Star-Wars-naphoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1876dc63-bd96-401b-84b3-9d6c2d872240.jpg","index":0,"item":"a4e8558b-2031-4f5a-9a42-7b875d655d51","keywords":null,"link":"/kultura/20250504_Az-Ero-legyen-veled-Egy-angol-miniszterelnoknek-is-koze-van-a-Star-Wars-naphoz","timestamp":"2025. május. 04. 12:34","title":"Az Erő legyen veled! – Egy angol miniszterelnöknek is köze van a Star Wars-naphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c040f44-4459-4d2b-9a3f-e4e86f1faa5e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Albanese óriási győzelmet aratott, két évtized óta ő az első ausztrál miniszterelnök, aki egymás után két választást is megnyert.","shortLead":"Albanese óriási győzelmet aratott, két évtized óta ő az első ausztrál miniszterelnök, aki egymás után két választást is...","id":"20250503_ausztral-valasztas-Anthony-Albanese-gyozelem-Trump-ellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c040f44-4459-4d2b-9a3f-e4e86f1faa5e.jpg","index":0,"item":"a0dbff03-4a15-49e1-971c-ecea8834f4bf","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_ausztral-valasztas-Anthony-Albanese-gyozelem-Trump-ellenesseg","timestamp":"2025. május. 03. 16:51","title":"A Trump-ellenes hullámot meglovagolva Anthony Albanese pártja nyerte az ausztrál választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb439907-3617-4afb-843e-75bb0a538817","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az áldozatok közül öten kínai állampolgárok.","shortLead":"Az áldozatok közül öten kínai állampolgárok.","id":"20250503_autobaleset-Yellowstone-Nemzeti-Park-kozeleben-het-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb439907-3617-4afb-843e-75bb0a538817.jpg","index":0,"item":"8cbe70e3-03a7-41c4-8bac-97576d079a5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_autobaleset-Yellowstone-Nemzeti-Park-kozeleben-het-aldozat","timestamp":"2025. május. 03. 16:02","title":"Heten meghaltak egy autóbalesetben a Yellowstone közelében, öten turisták voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9855f0c-9cb9-496d-a3d8-90a53fd31631","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Demokratából republikánus, a szabadkereskedelem hívéből a vámháború szorgalmazója lett Donald Trump kereskedelmi főtanácsadója, Peter Navarro.","shortLead":"Demokratából republikánus, a szabadkereskedelem hívéből a vámháború szorgalmazója lett Donald Trump kereskedelmi...","id":"20250504_peter-navarro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9855f0c-9cb9-496d-a3d8-90a53fd31631.jpg","index":0,"item":"2e7dd4d1-b531-4992-8cce-da5e2837a339","keywords":null,"link":"/360/20250504_peter-navarro","timestamp":"2025. május. 04. 12:00","title":"Börtönbe ment Trumpért és pitbullként küzd Kína megbüntetéséért a vámháború tábornoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei falu szélén egy család azonban lassan tíz éve egy darab Dél-Franciaországot próbál megteremteni itt gyógynövényekkel és csúcskonyhával.","shortLead":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei...","id":"20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59.jpg","index":0,"item":"375f0ea9-32e6-4293-8ee3-76b23879902a","keywords":null,"link":"/360/20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","timestamp":"2025. május. 03. 19:30","title":"A Kajla nugáttól a Michelinig: hogyan lett egy cselédházból csúcsétterem egy Pest megyei falu szélén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","shortLead":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","id":"20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8.jpg","index":0,"item":"6a8d11fe-47c2-4f79-a677-ec5ebc512c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","timestamp":"2025. május. 02. 21:31","title":"A Vénuszra szánták az űrhajójukat a szovjetek, erre most a nyakunkba potyoghat – fél évszázaddal később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]