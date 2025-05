Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi a baja a szerb elnöknek. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi a baja a szerb elnöknek. ","id":"20250503_aleksandar-vucic-rosszullet-korhaz-amerikai-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305.jpg","index":0,"item":"26c2cc0e-09e3-47b9-9943-576b9200fa81","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_aleksandar-vucic-rosszullet-korhaz-amerikai-latogatas","timestamp":"2025. május. 03. 16:23","title":"Kórházba vitték Vucicot Belgrádban, miután rosszulléte miatt hazatért Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi „korrupciós csápok” ellen küzdő magyar USAID-kormánybiztos e téren még sokat nem tett le az asztalra, de közben szorgosan vet fel olyan témákat és olyan keretezésben, mintha még mindig a kormánypropagandát toló Megafon embere lenne.","shortLead":"A külföldi „korrupciós csápok” ellen küzdő magyar USAID-kormánybiztos e téren még sokat nem tett le az asztalra, de...","id":"20250502_Laszlo-Andras-reg-kormanybiztos-de-ugy-viselkedik-mintha-meg-a-Megafon-fizetett-propagandistaja-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"99c2cb8e-51be-4132-b0e1-12972a3fd986","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Laszlo-Andras-reg-kormanybiztos-de-ugy-viselkedik-mintha-meg-a-Megafon-fizetett-propagandistaja-lenne","timestamp":"2025. május. 02. 17:03","title":"László András rég kormánybiztos, de úgy viselkedik, mintha még a Megafon fizetett propagandistája lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett technikának köszönhetően. A teljesítmény meghaladhatja az eddigi elméleti határt.","shortLead":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett...","id":"20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da.jpg","index":0,"item":"fb4f2562-057d-48ed-86fd-4a86d0fcfd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","timestamp":"2025. május. 03. 08:03","title":"133%-os napelem: úgy néz ki, hogy igenis túllépheti az elméleti határt a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d780a5-ac37-4cb6-80ad-fc908944b82a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyar Péter pszichésen alkalmatlan arra, hogy felelős hatalmi pozíciót lásson el. Gulyás Gergely beszélt még „náci házmesterek és a kommunista besúgók” tempójáról, az MNB-alapítványok botrányról és a NER-es milliárdosok luxizásáról is.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyar Péter pszichésen alkalmatlan arra, hogy felelős hatalmi pozíciót...","id":"20250502_Gulyas-Gergely-lebolondozta-Magyar-Petert-es-ez-volt-a-leghizelgobb-amit-mondott-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d780a5-ac37-4cb6-80ad-fc908944b82a.jpg","index":0,"item":"f808ec1d-0810-4b25-bb81-8b1def1b91f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Gulyas-Gergely-lebolondozta-Magyar-Petert-es-ez-volt-a-leghizelgobb-amit-mondott-ra","timestamp":"2025. május. 02. 19:41","title":"Gulyás Gergely lebolondozta Magyar Pétert, és ez volt a leghízelgőbb, amit mondott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b744bb39-0b64-43e6-8126-ba8899a098a4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egészségkárosító részecskékkel is rontják a levegőt az e-autók, nagyobb sebességnél pedig nem csendesebbek, mint a benzinesek. A zajtalanságuk előnyei és hátrányai leginkább városi környezetben jelentkeznek.","shortLead":"Egészségkárosító részecskékkel is rontják a levegőt az e-autók, nagyobb sebességnél pedig nem csendesebbek, mint...","id":"20250503_hvg-elektromos-autok-zajszennyezes-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b744bb39-0b64-43e6-8126-ba8899a098a4.jpg","index":0,"item":"e8f49687-3bd8-4e5c-a3a2-3712ae460a8b","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-elektromos-autok-zajszennyezes-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. május. 03. 13:00","title":"Por és hang vagyunk: szennyezők-e az e-autók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02e001d-453f-4089-8df1-379a75cd2384","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Rendőri túlkapásról futott végig egy poszt a közösségi médiában az egyik áprilisi budapesti hídfoglalás után: a szemtanúk szerint ízelítőt kaptak abból, milyen lehet a putyini Oroszországban élni. A HVG-nek az igazoltatott egyetemisták, a 19 éves Vörös Katalin és a 21 éves Müller Áron mondták el az esetet.","shortLead":"Rendőri túlkapásról futott végig egy poszt a közösségi médiában az egyik áprilisi budapesti hídfoglalás után...","id":"20250503_tuntetok-rendorseg-tulkapas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02e001d-453f-4089-8df1-379a75cd2384.jpg","index":0,"item":"33b5a7a3-632e-4e0f-af3a-e6a9601c84e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_tuntetok-rendorseg-tulkapas-interju","timestamp":"2025. május. 03. 07:00","title":"„Azért elég ijesztő, hogy 19 évesen, 160 centivel 10 rendőr körbevesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe784665-9b6e-4d3a-a866-cbb041e67d17","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy szó szerint legendás Honda, mely kiválóan egyensúlyoz az elegencia és a sportosság határán.","shortLead":"Egy szó szerint legendás Honda, mely kiválóan egyensúlyoz az elegencia és a sportosság határán.","id":"20250503_31-eves-de-idotlen-szepsegu-ez-a-v6-os-szivu-kupe-honda-legend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe784665-9b6e-4d3a-a866-cbb041e67d17.jpg","index":0,"item":"ba20ca58-02a5-4163-972f-c1e00e287131","keywords":null,"link":"/cegauto/20250503_31-eves-de-idotlen-szepsegu-ez-a-v6-os-szivu-kupe-honda-legend","timestamp":"2025. május. 03. 07:21","title":"31 éves, de időtlen szépségű ez a V6-os szívű kupé Honda Legend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Áldozatokról és károkról nem érkezett hír és ezúttal cunamiveszélyt sem rendeltek el.","shortLead":"Áldozatokról és károkról nem érkezett hír és ezúttal cunamiveszélyt sem rendeltek el.","id":"20250503_Ujabb-foldrenges-volt-Chile-es-Argentina-partjainal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"89d95587-97b1-4bf6-a827-a6d8f167d09a","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Ujabb-foldrenges-volt-Chile-es-Argentina-partjainal","timestamp":"2025. május. 03. 08:22","title":"Újabb földrengés volt Chile és Argentína partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]