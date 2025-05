Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU hulladékkezelési szakértőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 04. 15:30","title":"Lakossági tudatosság: akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Vadim Tudor és Gheorghe Funar is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha valaha is olyan sikeres lehetett volna, mint a romániai elnökválasztás első fordulójának győztese, George Simion. Hogyan lesz a román fociultrákkal magyarok ellen támadó, pártadományokkal ügyeskedőből a magyarok által is támogatott államfőjelölt? Portré.","shortLead":"Vadim Tudor és Gheorghe Funar is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha valaha is olyan sikeres lehetett volna, mint...","id":"20250505_George-Simion-a-simlis-es-szende-vasgardista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"589740f3-f964-4bb3-a88e-c98a0b79b1ee","keywords":null,"link":"/360/20250505_George-Simion-a-simlis-es-szende-vasgardista","timestamp":"2025. május. 05. 11:15","title":"Hogyan nyerhetett ekkorát George Simion, a simlis és szende vasgárdista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket, akik Ferenc után vissza akarnak térni a hagyományos szabályokhoz, illetve doktrínához. ","shortLead":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket...","id":"20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b.jpg","index":0,"item":"666027ff-c8e7-4e92-9643-977436241968","keywords":null,"link":"/360/20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","timestamp":"2025. május. 06. 07:11","title":"A konzervatívok favoritjaként mutatja be Erdő Pétert a New York Times a pápaválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c720656d-5504-44f4-bd3c-69df83f5df88","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Özgür Özel nemrég azzal vádolta Erdogant, hogy erőszakot alkalmaznak az ellenzékiekkel szemben.","shortLead":"Özgür Özel nemrég azzal vádolta Erdogant, hogy erőszakot alkalmaznak az ellenzékiekkel szemben.","id":"20250504_gyilkossag-elitelt-tamadas-torok-ellenzek-vezeto-utes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c720656d-5504-44f4-bd3c-69df83f5df88.jpg","index":0,"item":"264ff1bd-5445-4adb-9244-821679fd8841","keywords":null,"link":"/elet/20250504_gyilkossag-elitelt-tamadas-torok-ellenzek-vezeto-utes","timestamp":"2025. május. 04. 15:01","title":"Egy gyilkosság miatt elítélt férfi megtámadta a török ellenzék vezetőjét és megütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429c1137-5d7d-41b4-8241-7c3a6b79affb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Németh Nikolett magyartanár úgy véli, a szövegértési feladatban szereplő interjú könnyen értelmezhető volt, a műveltségi tesztben szereplő példák pedig hasonlítottak a tavalyiakhoz.","shortLead":"Németh Nikolett magyartanár úgy véli, a szövegértési feladatban szereplő interjú könnyen értelmezhető volt...","id":"20250505_erettsegi-magyar-szaktanar-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/429c1137-5d7d-41b4-8241-7c3a6b79affb.jpg","index":0,"item":"3700e4b4-6e39-4079-bb5b-982a6c90acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_erettsegi-magyar-szaktanar-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 16:08","title":"A szaktanárt is megizzasztotta a magyarérettségi egyik feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik vállalat pedig irodai folyamatok fejlesztésével, a pénzügyek koordinálásával, valamint a vízumügyletek menedzselésével foglalkozik.","shortLead":"Egy másik vállalat pedig irodai folyamatok fejlesztésével, a pénzügyek koordinálásával, valamint a vízumügyletek...","id":"20250505_Luxusingatlanokkal-foglalkozo-dubaji-vallalkozas-is-kotheto-Matolcsy-Adamhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"cdb68efd-ae30-4cc1-bc2b-08d9861b6a01","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Luxusingatlanokkal-foglalkozo-dubaji-vallalkozas-is-kotheto-Matolcsy-Adamhoz","timestamp":"2025. május. 05. 08:03","title":"Luxusingatlanokkal foglalkozó dubaji vállalkozás is köthető Matolcsy Ádámhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bad4b2-e65d-4240-acd2-5a78bc5b4629","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A börtönben az USA legkegyetlenebb és legerőszakosabb bűnözőit tartanák fogva. ","shortLead":"A börtönben az USA legkegyetlenebb és legerőszakosabb bűnözőit tartanák fogva. ","id":"20250505_Donald-Trump-ujranyittatna-az-Alcatrazt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bad4b2-e65d-4240-acd2-5a78bc5b4629.jpg","index":0,"item":"b9a1429b-6a1c-43bd-ad42-a9886cd3fcd2","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Donald-Trump-ujranyittatna-az-Alcatrazt","timestamp":"2025. május. 05. 09:24","title":"Donald Trump újranyittatná az Alcatrazt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Penza és Voronyezs kormányzója is arról számolt be, hogy drónok támadták őket keddre virradóra. ","shortLead":"Penza és Voronyezs kormányzója is arról számolt be, hogy drónok támadták őket keddre virradóra. ","id":"20250506_oroszorszag-ukrajna-haboru-drontamadas-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41.jpg","index":0,"item":"3d8d9cae-a759-4d0c-9902-08a9f0ea01da","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_oroszorszag-ukrajna-haboru-drontamadas-moszkva","timestamp":"2025. május. 06. 05:23","title":"Orosz jelentések szerint újabb ukrán dróntámadás érte Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]