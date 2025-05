Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"113c8d67-a776-4faf-9627-1c49a93fc2e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Pitt tagadja az ellene felhozott vádakat. A pletykák szerint már a Boardwalk Empire – Gengszterkorzó című sorozatból is azért írták ki a karakterét, mert nehéz volt együtt dolgozni vele.","shortLead":"Michael Pitt tagadja az ellene felhozott vádakat. A pletykák szerint már a Boardwalk Empire – Gengszterkorzó című...","id":"20250507_Letartoztattak-a-Gengszterkorzo-sztarjat-michael-pitt-boardwalk-empire-dawson-es-a-haverok-szexualis-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113c8d67-a776-4faf-9627-1c49a93fc2e8.jpg","index":0,"item":"be83db30-a7d9-4dad-b394-225fba39e869","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Letartoztattak-a-Gengszterkorzo-sztarjat-michael-pitt-boardwalk-empire-dawson-es-a-haverok-szexualis-eroszak","timestamp":"2025. május. 07. 09:09","title":"Letartóztatták a Gengszterkorzó sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dff370-b64d-4613-b856-b32c7f45910d","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Bekövetkezett, amit a jól értesültek már hónapok óta vártak a Forma–1-ben: Franco Colapintóra cseréli Jack Doohant az Alpine. Lemondott az istálló vezetője is, a feladatait – legalábbis egyelőre – a dörzsölt öreg róka, Flavio Briatore veszi át.","shortLead":"Bekövetkezett, amit a jól értesültek már hónapok óta vártak a Forma–1-ben: Franco Colapintóra cseréli Jack Doohant...","id":"20250507_jack-doohan-franco-colapinto-flavio-briatore-alpine-csapatfonok-tavozas-versenyzocsere-imola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21dff370-b64d-4613-b856-b32c7f45910d.jpg","index":0,"item":"726eb937-13b7-4946-984a-492485d82468","keywords":null,"link":"/sport/20250507_jack-doohan-franco-colapinto-flavio-briatore-alpine-csapatfonok-tavozas-versenyzocsere-imola","timestamp":"2025. május. 07. 13:46","title":"Folytatódik az Alpine-káosz: lelépett a csapatfőnök, lecserélik Doohant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kazán januárban romlott el, azóta „alternatív megoldással” biztosítják a meleg vizet.","shortLead":"A kazán januárban romlott el, azóta „alternatív megoldással” biztosítják a meleg vizet.","id":"20250505_orszagos-mentoszolgalat-kisber-mentoallomas-felujitas-unios-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"588f1c80-1dc9-4aed-9fae-e9aa78c10728","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orszagos-mentoszolgalat-kisber-mentoallomas-felujitas-unios-penz","timestamp":"2025. május. 05. 15:39","title":"Az OMSZ szerint az uniós pénzek elmaradása miatt nem újították fel a kisbéri mentőállomást, ahol már meleg víz sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Varsó szerint Oroszország példátlan lendülettel igyekszik beavatkozni a május 18-ai lengyelországi elnökválasztási kampányba. A vádak szerint az oroszok kibertámadásokat intéznek a kritikus infrastruktúra ellen és szakadatlanul terjesztik a lengyel belpolitikai stabilitás aláásását célzó propagandát és álhíreket.","shortLead":"Varsó szerint Oroszország példátlan lendülettel igyekszik beavatkozni a május 18-ai lengyelországi elnökválasztási...","id":"20250506_Igy-avatkozik-be-Oroszorszag-a-lengyelorszagi-elnokvalasztasba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"2cd75260-32b0-4f95-9b82-147f8e405029","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_Igy-avatkozik-be-Oroszorszag-a-lengyelorszagi-elnokvalasztasba-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 14:07","title":"Így avatkozik be Oroszország a lengyelországi elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","shortLead":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","id":"20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c.jpg","index":0,"item":"b0b8fb34-eaf4-4c3e-a0d3-33b83804df87","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","timestamp":"2025. május. 06. 16:00","title":"Van, aki kalandor, van, aki rohamoz, van, aki ráér – így tanulhatja el az írás csínját-bínját J. K. Rowlingtól és Stephen Kingtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e401c622-2993-4e5e-a337-6bd24db7f29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tízhektáros telken áll a több mint 850 négyzetméteres, 1,7 milliárdos luxusvilla, amelyet egy Dorottya utcai cég vásárolt meg.","shortLead":"Tízhektáros telken áll a több mint 850 négyzetméteres, 1,7 milliárdos luxusvilla, amelyet egy Dorottya utcai cég...","id":"20250505_Megtalaltuk-az-olaszorszagi-Orban-villat-amirol-42-kepet-kozolt-egy-ingatlanos-oldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e401c622-2993-4e5e-a337-6bd24db7f29f.jpg","index":0,"item":"82b88a6f-5ce5-4d43-8192-08634a342b3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250505_Megtalaltuk-az-olaszorszagi-Orban-villat-amirol-42-kepet-kozolt-egy-ingatlanos-oldal","timestamp":"2025. május. 05. 15:12","title":"Megnézheti belülről az olasz sajtóban felkapott lombardiai villát, egy ingatlanos oldal 42 képet közölt róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59ae02d-77ad-4337-bcfd-31f2d1682df2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, mennyire lesz népszerű az intézkedés, de van, aki már élt a lehetőséggel.","shortLead":"Nem tudni, mennyire lesz népszerű az intézkedés, de van, aki már élt a lehetőséggel.","id":"20250505_Donald-Trump-fizetne-azoknak-a-bevandorloknak-akik-maguktol-hagyjak-el-az-Egyesult-Allamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f59ae02d-77ad-4337-bcfd-31f2d1682df2.jpg","index":0,"item":"f45a02d8-60c0-4ed8-bbcf-1ba6d1f54e30","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Donald-Trump-fizetne-azoknak-a-bevandorloknak-akik-maguktol-hagyjak-el-az-Egyesult-Allamokat","timestamp":"2025. május. 05. 19:32","title":"Donald Trump 1000 dollárt fizetne azoknak a bevándorlóknak, akik hazatoloncolják saját magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30d9d61-e834-4cf4-9367-8fa53cec3203","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az izraeli férfit a lengyel hatóságok keresték.","shortLead":"Az izraeli férfit a lengyel hatóságok keresték.","id":"20250506_rendorseg-budapest-elfogas-nemzetkozi-bunszervezet-vezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a30d9d61-e834-4cf4-9367-8fa53cec3203.jpg","index":0,"item":"c54d8278-6c0e-42ad-9cd8-9f14773eb3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_rendorseg-budapest-elfogas-nemzetkozi-bunszervezet-vezetoje","timestamp":"2025. május. 06. 09:10","title":"Budapest belvárosában fogták el egy nemzetközi bűnszervezet vezetőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]