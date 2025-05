Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás Rolls-Royce-okból.","shortLead":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás...","id":"20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4.jpg","index":0,"item":"0dcc2937-0d71-4347-8db4-b145246c1d88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","timestamp":"2025. május. 07. 07:59","title":"Szuperritka és méregdrága a Cadillac überluxus szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d725186-a613-4141-b32e-de727ee2715b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mérgező vegyszerek helyett ultrahanghullámokkal és egyszerű sófürdővel változtatták úgy meg az üveg felületét, hogy az víztaszítóvá vagy pozitív töltésűvé váljon, számos alkalmazás mellett még az ízesebb sör előállítása előtt is megnyitva a lehetőséget.","shortLead":"Mérgező vegyszerek helyett ultrahanghullámokkal és egyszerű sófürdővel változtatták úgy meg az üveg felületét...","id":"20250505_hvg-soros-uveg-ultrahang-szelvedok-ablakok-bakteriumok-algak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d725186-a613-4141-b32e-de727ee2715b.jpg","index":0,"item":"329ecb5e-488b-4f43-9677-5a4279465792","keywords":null,"link":"/360/20250505_hvg-soros-uveg-ultrahang-szelvedok-ablakok-bakteriumok-algak","timestamp":"2025. május. 05. 16:00","title":"Ultrahanggal bombázták az üveget, finomabb lett tőle a sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját. A Hogy mi?! című kép, amely a tavalyi budapesti informális EU-csúcson készült, a legjobb Magyarországon készült hírképért járó különdíjat is elnyerte. Nagyítás galériánkban a legjobb díjazott fotókból válogattunk.","shortLead":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc.jpg","index":0,"item":"acf82061-b042-464f-90a2-5cf42d51891d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","timestamp":"2025. május. 06. 10:14","title":"Hogy mi?! Válogatás a 43. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb képeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccd0a7f-49b0-4fc0-955c-9f2ff3ce09c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína önmérsékletre szólította fel az érintett országokat.","shortLead":"Kína önmérsékletre szólította fel az érintett országokat.","id":"20250507_india-pakisztan-kasmir-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bccd0a7f-49b0-4fc0-955c-9f2ff3ce09c8.jpg","index":0,"item":"e8af629a-ae4d-4ba5-aba9-cdc7747400d1","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_india-pakisztan-kasmir-tamadas","timestamp":"2025. május. 07. 06:02","title":"Pakisztán szerint legalább huszonhatan estek áldozatul az India által végrehajtott támadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy ráckevei lakossági fórumra ugrott be Tuzson Bence mellé és ott beszélt a készülő jogszabályról.","shortLead":"Orbán Viktor egy ráckevei lakossági fórumra ugrott be Tuzson Bence mellé és ott beszélt a készülő jogszabályról.","id":"20250506_Orban-kulfoldrol-finanszirozott-civil-szervezetek-atlathatosagi-torveny-tervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"135a8245-efec-49dd-90c0-70b2f8740f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Orban-kulfoldrol-finanszirozott-civil-szervezetek-atlathatosagi-torveny-tervezet","timestamp":"2025. május. 06. 20:44","title":"Orbán: A külföldről finanszírozott, „magukat civilnek mondó” szervezeteket ellenőrzés alá vonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8202908-32d4-4dff-b13a-2fc5f4b662cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már zajlik a tereprendezés, miközben a főváros azon dolgozik, hogy védetté nyilvánítsa a területet. Kiszivárgott egy látványterv is, ami alapján drasztikusan csökkenhet a zöldterületi arány.","shortLead":"Már zajlik a tereprendezés, miközben a főváros azon dolgozik, hogy védetté nyilvánítsa a területet. Kiszivárgott...","id":"20250507_ormezei-retek-termeszetvedelem-ingatlan-forras-invest-alapkezelo-zrt-ujbuda-life-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8202908-32d4-4dff-b13a-2fc5f4b662cb.jpg","index":0,"item":"555734a2-4317-42a5-8a26-8f551ea19a81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_ormezei-retek-termeszetvedelem-ingatlan-forras-invest-alapkezelo-zrt-ujbuda-life-program","timestamp":"2025. május. 07. 08:06","title":"Rendezvényközpontot akarnak építeni a védetté nyilvánítás előtt álló Őrmezei rétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábbi hasonló elnevezésű nemzetközi cégeivel építőiparban és az agráriumban is nyomul a határokon túl.","shortLead":"A korábbi hasonló elnevezésű nemzetközi cégeivel építőiparban és az agráriumban is nyomul a határokon túl.","id":"20250507_Kulfoldon-fejlesztene-infrastrukturat-Meszaros-Lorinc-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"b729a039-ceaf-4323-8a4e-94932c52d855","keywords":null,"link":"/kkv/20250507_Kulfoldon-fejlesztene-infrastrukturat-Meszaros-Lorinc-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Kft","timestamp":"2025. május. 07. 10:44","title":"Külföldön fejlesztene infrastruktúrát Mészáros Lőrinc, új céget alapított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nobel-díjas közgazdász úgy ítéli meg a The Timesban közölt cikkében, hogy Donald Trump amerikai elnök olyan kereskedelmi háborúba kezdett, amely meghatározhatja a dolgok menetét az egész 21. században. Ám a jelek szerint ebben a küzdelemben Pekingnek jobb ütőkártyái vannak.","shortLead":"A Nobel-díjas közgazdász úgy ítéli meg a The Timesban közölt cikkében, hogy Donald Trump amerikai elnök olyan...","id":"20250505_Joseph-Stiglitz-Kina-Trump-EU-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5.jpg","index":0,"item":"d23e9ef9-44d0-4f1b-8f13-76d5a050f281","keywords":null,"link":"/360/20250505_Joseph-Stiglitz-Kina-Trump-EU-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 05. 15:30","title":"Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász: Kína sakkban tudja tartani Trumpot, és erre az egységes EU is képes lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]