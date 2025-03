Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"191408f4-f934-45c7-8af7-e7bd47fe4a67","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fordulatra kényszeríti az európai politikai vezetőket, amit az amerikai elnök csinál, és lehet eszközük az olyan “belső ellenség” leszerelésére is, mint Orbán Viktor”.","shortLead":"Fordulatra kényszeríti az európai politikai vezetőket, amit az amerikai elnök csinál, és lehet eszközük az olyan...","id":"20250315_bloomberg-trump-europa-eu-optimizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/191408f4-f934-45c7-8af7-e7bd47fe4a67.jpg","index":0,"item":"f4fe7268-df05-4078-900b-5017238ba08e","keywords":null,"link":"/360/20250315_bloomberg-trump-europa-eu-optimizmus","timestamp":"2025. március. 15. 09:00","title":"Bloomberg-elemzés: Trump támadásai ellenére sok ok támasztja alá a derűlátást Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d205f7ee-0509-42fa-9f61-51895221a826","c_author":"Bordás Gábor","category":"elet","description":"Kereken ötven éve mutatták be a Monty Python első kultuszfilmjét, a Gyalog galoppot. Az Artúr király és kerekasztal lovagjainak kalandjairól szóló film ma is lehengerlően vicces és formabontó, pedig az addigra a szétesés szélére sodródott csoportnak alaposan meggyűlt baja a filmkészítés szinte minden szakaszával a finanszírozástól az utómunkáig, a forgatás gyötrelmeiről nem is beszélve. Hogyan tett egymásnak folyamatosan keresztbe a két rendező? Hogyan reagál John Cleese, ha úgy bánnak vele, mint egy papírfecnivel? Miért tűnt úgy az első vetítés után, hogy hatalmas bukás lesz a film? És hogyan lehet birkavesével földrengést megelőzni?","shortLead":"Kereken ötven éve mutatták be a Monty Python első kultuszfilmjét, a Gyalog galoppot. Az Artúr király és kerekasztal...","id":"20250314_gyalog-galopp-50-monty-python-forgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d205f7ee-0509-42fa-9f61-51895221a826.jpg","index":0,"item":"c28e299a-b303-4688-8109-a63d052af487","keywords":null,"link":"/elet/20250314_gyalog-galopp-50-monty-python-forgatas","timestamp":"2025. március. 14. 07:01","title":"Leharapom tőből mind a két lábad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eközben 2023-ban az élelmiszerboltok 15,6 százalékos átlagos árréssel dolgoztak.","shortLead":"Eközben 2023-ban az élelmiszerboltok 15,6 százalékos átlagos árréssel dolgoztak.","id":"20250314_elelmiszer-inflacio-dragulas-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"7e56d025-7744-45ec-8ea2-c32e7be6d79f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_elelmiszer-inflacio-dragulas-gki","timestamp":"2025. március. 14. 07:28","title":"Négy év alatt többet drágult az élelmiszer, mint az előző 11 évben, részben az árstop és a különadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még letehetik a fegyvert, de már nem sokáig.","shortLead":"Még letehetik a fegyvert, de már nem sokáig.","id":"20250315_Kreml-Fogy-az-ido-amig-az-ukranok-kapitulalhatnak-Kurszkban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"77bfaf67-e819-43c9-a223-aa9be7aa660a","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Kreml-Fogy-az-ido-amig-az-ukranok-kapitulalhatnak-Kurszkban","timestamp":"2025. március. 15. 09:41","title":"Kreml: Fogy az idő, amíg az ukránok kapitulálhatnak Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7429c11-71d4-4dea-8fda-6f2ad8dc97f4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó kisautója a jövőben már nemcsak hibrid hajtáslánncal lesz kapható.","shortLead":"A japán gyártó kisautója a jövőben már nemcsak hibrid hajtáslánncal lesz kapható.","id":"20250314_jon-a-tisztan-elektromos-toyota-yaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7429c11-71d4-4dea-8fda-6f2ad8dc97f4.jpg","index":0,"item":"3c7c36a8-c0a1-4951-8ce6-076f53bfe7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_jon-a-tisztan-elektromos-toyota-yaris","timestamp":"2025. március. 14. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök értelmezése szerint a márciusi ifjak a háború helyett a békét tűzték zászlajukra. ","shortLead":"A miniszterelnök értelmezése szerint a márciusi ifjak a háború helyett a békét tűzték zászlajukra. ","id":"20250314_Orban-levelet-irt-a-hatarontuli-magyaroknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5.jpg","index":0,"item":"796e8964-1800-4707-8d83-435cd1d6e44f","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Orban-levelet-irt-a-hatarontuli-magyaroknak","timestamp":"2025. március. 14. 08:56","title":"Orbán levelet írt a határon túli magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3d8028-138f-46cc-be55-611880af0443","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A miniszterelnök nagytakarítást ígért, miközben a közönségével összekacsintva poloskának nevezte a magyar társadalom egy részét. A történelem súlyos példákkal szolgál arról, mi történik, amikor egy ország vezetője csoportokat foszt meg az emberi mivoltuktól.","shortLead":"A miniszterelnök nagytakarítást ígért, miközben a közönségével összekacsintva poloskának nevezte a magyar társadalom...","id":"20250315_orban-viktor-marcius-15-beszed-poloskak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d3d8028-138f-46cc-be55-611880af0443.jpg","index":0,"item":"98f9239f-2916-4dee-a23d-922c7970d3fe","keywords":null,"link":"/360/20250315_orban-viktor-marcius-15-beszed-poloskak","timestamp":"2025. március. 15. 17:59","title":"Orbán belépett a politikai erőszak előszobájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"A kisgyermekeket, tinédzsereket, fiatal felnőtteket, várandós nőket, középkorúakat és az időseket egyaránt érinthetik az aranyér tünetei. A háttérben meghúzódó okok azonban különbözőek lehetnek.","shortLead":"A kisgyermekeket, tinédzsereket, fiatal felnőtteket, várandós nőket, középkorúakat és az időseket egyaránt érinthetik...","id":"20250314_barkinek_okozhat_kellemetlenseget_az_aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677.jpg","index":0,"item":"f62fccc5-928d-49f0-b4be-34e6c20f9ca5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250314_barkinek_okozhat_kellemetlenseget_az_aranyer-proktis","timestamp":"2025. március. 14. 07:30","title":"A családban bárkinek okozhat kellemetlenséget az aranyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""}]