Izrael a Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőterének térségét ért támadást követően hétfőn válaszcsapást mért a jemeni húszi lázadók állásaira többek között Hodeida kikötőjében – közölte az izraeli hadsereg. Az ynet hírportál szerint a légicsapás az Egyesült Államokkal összehangolva történt.

Tájékoztatásuk szerint a csapások mind katonai, mind pénzügyi értelemben meggyengítik az Irán hátszelét élvező lázadókat, főleg úgy, hogy a nyugati fekvésű Hodeida kikötőjét iráni fegyverek szállítására használják.

⚡️Footage from the Israeli bombing of Hodeida port in Yemen pic.twitter.com/mVnILwuZS9 — Middle East Observer (@ME_Observer_) May 5, 2025

Izrael a várostól 50 kilométerre keletre található Badsilban is csapást mért egy betongyárra, amit katonai létesítmények építéséhez használtak a felkelők. A szemtanúk erős robbanásokról számoltak be, mondván, hogy lángokat és füstöt láttak a betongyárból felszállni, ahová több mentőautót is riasztottak. Feltehetőleg áldozatok is vannak.

Az elmúlt másfél hónapban huszonhat ballisztikus rakétát indítottak Izrael ellen Jemenből, amelyeket sikerült még a levegőben elfogni, de a vasárnap délelőtti huszonhetediket már nem. A rakéta becsapódását követően számos légitársaság hosszabb-rövidebb időre lemondta izraeli járatait. Akkor Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök határozott fellépést ígért, és közölte, hogy Izrael csatlakozni fog az Egyesült Államokhoz a jemeni húszi csoport elleni fellépésben.

